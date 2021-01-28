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Новости За рубежом
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Песков (1737) расследование (2963) ФСБ (1860) Навальный (825) Bellingcat (140)

"Не хочется просто тратить время": в Кремле прокомментировали новое расследование Insider и Bellingcat об отравителях из ФСБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле не ознакомились с расследованием Insider и Bellingcat о вероятной причастности сотрудников, следивших и предположительно организовавших отравление Алексея Навального, к трем убийствам.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними. А зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто тратить время", — сказал он.

В расследовании говорится, что следившие за Навальным сотрудники ФСБ причастны к смертям журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Официально во всех трех случаях причина смерти была определена как ненасильственная. Однако Bellingcat и Insider нашли маршруты сотрудников ФСБ, которые совпадают с местонахождением и маршрутами погибших.

Тело журналиста из Нальчика Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность. Руслана Магомедрагимова нашли мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске, официально он умер от удушья. Никита Исаев умер в поезде 16 ноября 2019 года.

Напомним, 2 января Bellingcat обнародовало данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Христо Грозев пообещал позже сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России.
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Топ комментарии
+7
а главное - правда. **** "тратить время" - уже все всем давно ясно.
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28.01.2021 13:55
+3
И правда, зачем тратить время? Оно дорогого стоит! То ли дело, мимоходом укольчик "кому-надо" всадить,- и нет проблемы!
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28.01.2021 14:07
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а главное - правда. **** "тратить время" - уже все всем давно ясно.
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28.01.2021 13:55 Ответить
да они уже давно не заморачиваются что бы что то обьяснять своим баранам стойлового содержания.. так схавают
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28.01.2021 13:55 Ответить
страна изгоев
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28.01.2021 13:56 Ответить
ну тогда нефиг тратить время на переговоры с кремлевскими...
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28.01.2021 14:01 Ответить
Им сбрехнуть что на чихнуть.
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28.01.2021 14:03 Ответить
И правда, зачем тратить время? Оно дорогого стоит! То ли дело, мимоходом укольчик "кому-надо" всадить,- и нет проблемы!
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28.01.2021 14:07 Ответить
Мета - привчити до стану неосудності внаслідок недієздатності. "ру.скімір попаде в рай, а усі здохнуть"(с.царь)
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28.01.2021 14:08 Ответить
Правильно... Не треба витрачать час... Кремль діє завжди однаково, по тих самих лекалах. Їх дослідники вже вивчили. Тому те, що вони зараз пишуть - не викриття, а лише "фіксація чергового факту"...
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28.01.2021 14:16 Ответить
А сказати щось путнє на своє виправдання кацапським ублюдкам і нічого.Хоча,яке тут може бути виправдання? Ублюдки,вони ублюдки і є...
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28.01.2021 14:27 Ответить
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,Источник: https://censor.net/ru/n3244629

Ну цим уже все сказано "Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ - Цензор.НЕТ 2764
"Не хочеться просто витрачати час": у Кремлі прокоментували нове розслідування Insider та Bellingcat про отруйників із ФСБ - Цензор.НЕТ 544
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28.01.2021 14:54 Ответить
Никиту Исаева 100% макранули.
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28.01.2021 14:59 Ответить
По известному закону: зуб за зуб, око за око, какой мерой мерите, такой и вам отмерится - песковы со товарищи должны будут на себе испробовать и укольчик, и удавку, и "новичок".
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28.01.2021 19:47 Ответить
 
 