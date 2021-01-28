"Не хочется просто тратить время": в Кремле прокомментировали новое расследование Insider и Bellingcat об отравителях из ФСБ
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В Кремле не ознакомились с расследованием Insider и Bellingcat о вероятной причастности сотрудников, следивших и предположительно организовавших отравление Алексея Навального, к трем убийствам.
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними. А зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства. Не хочется просто тратить время", — сказал он.
В расследовании говорится, что следившие за Навальным сотрудники ФСБ причастны к смертям журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.
Официально во всех трех случаях причина смерти была определена как ненасильственная. Однако Bellingcat и Insider нашли маршруты сотрудников ФСБ, которые совпадают с местонахождением и маршрутами погибших.
Тело журналиста из Нальчика Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность. Руслана Магомедрагимова нашли мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске, официально он умер от удушья. Никита Исаев умер в поезде 16 ноября 2019 года.
Напомним, 2 января Bellingcat обнародовало данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального. Журналист Христо Грозев пообещал позже сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России.
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Ну цим уже все сказано