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Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацсовет по ТРВ оштрафовал

Национальный совет рассмотрел материалы проверки ООО "ТРК "112 ТВ" и применил к лицензиату две санкции - объявления предупреждения и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в его эфире высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отмечается, что в эфире "112-Украина" были зафиксированы высказывания, нарушающие требования части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"; абзацев четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Они звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей - В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука и О. Волошина.

Прорабатывая материалы проверки "ТРК "112 ТВ", Нацсовет по телерадиовещанию изучил опыт Европейского суда по правам человека. В частности, была учтена ст.10 Европейской конвенции по правам человека, которой, с одной стороны, установлено право на свободу слова, однако в то же время предусматривается, что осуществление этих свобод, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", - говорится в сообщении.

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Нацсовет отметил, что в выступлениях гостей канала также содержатся специальное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивания, манипулирование словами о намерениях убийств людей, неоднократное использование негативно окрашенных слов, создающих негативный образ определенной социальной группы, в частности людей, имеющих отношение к утверждению бюджета и сферы обороны.

Все эти высказывания звучали не только в прямом эфире, но и в повторах программ канала.

Учитывая указанное, Нацсовет признал нарушения телеканалом законодательства Украины и объявил компании предупреждение. Также регуляторный орган признал наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире лицензиата, и оштрафовал телеканал в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114,067 тыс грн.

В течение месяца телеканал обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Карманные деньги для мерветчука, да еще попробуйте получить, будут судиться лет триста...
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28.01.2021 13:58
+11
все, 3,14здец, 112-й обанкротится и теперь обязательно закроется
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28.01.2021 13:57
+11
4.000 баксов для медведчука неподьемная сумма. Боюсь разорится.
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28.01.2021 13:58
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все, 3,14здец, 112-й обанкротится и теперь обязательно закроется
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28.01.2021 13:57 Ответить
Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 9532
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28.01.2021 14:00 Ответить
4.000 баксов для медведчука неподьемная сумма. Боюсь разорится.
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28.01.2021 13:58 Ответить
Карманные деньги для мерветчука, да еще попробуйте получить, будут судиться лет триста...
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28.01.2021 13:58 Ответить
за 114 Кгрн ця рашистська кодла згодна щодня пропагувати ріській мір. Бабла вистачить. Потрібно наступного разу, як ці покидьки зберуться, підперти двері, та запалити.
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28.01.2021 13:58 Ответить
А можна перед підпиранням дверей запустити на цей шлакоканал Попобаву. Буде весело!
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28.01.2021 14:31 Ответить
типа плати пару копеек и неси в ефире шо хош?
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28.01.2021 13:59 Ответить
Саме так!
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28.01.2021 14:31 Ответить
Любий член ОПЗЖ з ВРУ на дівчат легкої поведінки в неділю більше тратить... так що посміються і заплатять))) Закривати цю ройсійсько-пропагагдонську помойку потрібно Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 7942
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28.01.2021 13:59 Ответить
Оштрафували цілий ТВ-канал всього на одну пенсію судді середнячка Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 5507
От на 112 напевно, сміються
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28.01.2021 14:00 Ответить
Та на одну зарплату рядової вчительки Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 56
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28.01.2021 14:02 Ответить
Та.... Подумаєш 4000$. Он Оксанці ***** скільки НПЗ на кацапстані подарував, щоб вона під виглядом прибудтів заводила в Україну гроші на фінансування мертвечуковських телеОналів...
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28.01.2021 14:00 Ответить
все эти прокацапские помойки нужно штрафовать каждый день, там есть за что, а деньги переводить в помощь семьям погибших украинских воинов.
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28.01.2021 14:00 Ответить
Нацсовет имитирует бурную деятельность. Это попытка сохранить видимость беспристрастности, хотя всем ясно, что это проолигархическая,пророссийская кучка людей,не более того...
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28.01.2021 14:00 Ответить
Живущая на налоги украинцев.
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28.01.2021 14:04 Ответить
сєпарів 112 потрібно кожного дня на таку суму штрафувать ***** заплатить...
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28.01.2021 14:01 Ответить
І, загалі, яке відношення до 112 має Україна? Це я стосовно назви канала "112-Україна"
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28.01.2021 14:02 Ответить
Я, как гражданин, получил ущерб от действий(точнее, бездействия) нацсовета по ТРВ, вынуждавшего меня слушать помои, льющиеся мне в уши со 112 и подобных помоек.
Хотелось бы подать иск(лучше, коллективный) против нацсовета и оштрафовать его на гораздо более приличную сумму...
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28.01.2021 14:04 Ответить
Это ДЕБИЛИЗМ ,канал этот ВАТНЫЙ надо ЗАКРЫТЬ а его хозяина на НАРЫ !!!Ведущих туда-же !!! Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний - Цензор.НЕТ 9035
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28.01.2021 14:04 Ответить
Ну фсьо, справились...
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28.01.2021 14:08 Ответить
Крахоборы! С такими ценами на комуналку они еще такие неподъемные штрафы накладывают!
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28.01.2021 14:09 Ответить
маловато будет))) це навіть не смішно
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28.01.2021 14:11 Ответить
Ну, что же так жестоко ?? Сумма слишком запредельная....Эдак рядовой телеоператор и пару недель не отдохнет в 3* отеле !? На смерть напугали сепарастов! Конечно,за перечисленные "нарушения" канал можно было и закрыть.......но ШТРАФ куда круче!
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28.01.2021 14:14 Ответить
Нацрада з ТРМ оштрафувала "112 Україна" на 114 тис. грн за поширення висловлювань, які розпалюють ворожнечу - Цензор.НЕТ 5297
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28.01.2021 14:38 Ответить
Добре , що відреагували . Тільки цей штраф- то менше комариного укусу для Мертвечука
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28.01.2021 14:43 Ответить
Оштрафовали чисто символически , по-дружески , ведь нужно было как-то отреагировать , чтобы подозрений в продажности нацсовета не возникало ...
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28.01.2021 14:59 Ответить
Одна українофобська мерзота збираєтся на медвечуківських і мураєвському каналах ,як нормальна людина може дивитись ту гидоту? і не треба рос.тв ворог в хаті ,закрити ті помийки проросійські.
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28.01.2021 15:09 Ответить
Гей, нацсуки, де ваш показний демонстративний "патріотизм"???
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28.01.2021 15:18 Ответить
Смішно аж до сліз. Пробили чергове дно. Та в нормальних державах за таке позбавляють мінімум ліцензії, а по справедливості їх треба судити по статті за зраду, ворожі дії проти держави України підчас АГРЕСІЇ.
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28.01.2021 17:02 Ответить
Напомнить мне цену рекламы в прайм-тайм??? Там суммы исчисляются в десятках тысяч баков за 30 сек., а вы о каких-то жалких 114 кгрн. Это даже не комариный укус для телеканала.
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28.01.2021 18:46 Ответить
Для мультимиллионера Мертвечука это сущие копейки. Даже если на 114 лимонов оштрафуют, кум моментально пдарит еще одно месторождение в Сибири - лишь бы на Украину продолжали клеветать. Хотя, с другой стороны, как четко на этом канале проявилась вся нечисть со своей дуростью и подлостью!
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28.01.2021 19:46 Ответить
 
 