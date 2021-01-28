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Новости Политика Украины
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Рада в 2020 году купила 111 тыс. пластиковых стаканчиков и 41 тонну бумаги. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада в 2020 году купила 111 тыс. пластиковых стаканчиков и 41 тонну бумаги. ИНФОГРАФИКА

Аппарат Верховной Рады в 2020 году приобрел 111 тыс. одноразовых бумажных и пластиковых стаканчиков на 38,50 тыс. гривен, а также использовал 41,4 тонны бумаги на 2 270 000 гривен.

Об этом руху "ЧЕСНО" сообщили в ответ на запрос в управление делами Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а бумажного - примерно 95 мм. Подъем одного пластикового стаканчика составляет около 0,4 см. Следовательно, высота "колбасы" одноразовых пластиковых стаканчиков составляет 444 метра. Высота всех поставленных друг на друга пластиковых стаканчиков будет достигать около 10,55 км.

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Рада в 2020 году купила 111 тыс. пластиковых стаканчиков и 41 тонну бумаги 01

Также Управление делами сообщило, что для обеспечения деятельности Верховной Рады в 2020 году использовали 41,4 тонны бумаги. На приобретение бумаги потратили 2,27 млн гривен.

Рада в 2020 году купила 111 тыс. пластиковых стаканчиков и 41 тонну бумаги 02

Также Аппарат ВРУ на запрос сообщал, что в 2020 году были напечатаны 23 экземпляра текста бюджета на 2021 г. с целью обработки в комитетах. Кроме того, в запросе сообщили, что утверждение бюджета относится к вопросам, которые рассматриваются по специальной процедуре.

Ранее стало известно, что на заседании регламентного комитета 20 января 2021 отложили на один год - до февраля 2022 г. - полный переход законодательного органа на электронный документооборот (законопроект № 4586). Такое решение поддержали все девять членов комитета, которые присоединились к заседанию. В сессионном зале нардепы отдали за законопроект 248 голосов "в целом" уже 26 января.
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Топ комментарии
+1
Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!

Маргарет Тэтчер
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28.01.2021 14:01
+1
диджитализация мать их так.
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28.01.2021 14:03
+1
ладно стаканчики для аналізів, а нафіга стільки бумаги в епоху діджіталізації?
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28.01.2021 14:24
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Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!

Маргарет Тэтчер
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28.01.2021 14:01 Ответить
А скільки туалетного паперу закупили?
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28.01.2021 14:02 Ответить
скоро памперсы покупать будут.
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28.01.2021 14:04 Ответить
І тампакси з прокладками !!)))
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28.01.2021 14:14 Ответить
диджитализация мать их так.
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28.01.2021 14:03 Ответить
Їм треба повісити одну на всіх залізну кружку на ланцюгу!
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28.01.2021 14:04 Ответить
Не просто цепочке, а якорную цепь использовать. А то сп...здят кружку.
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28.01.2021 14:27 Ответить
они, шо их жрут?
или кто то мастер класс дает по "кручу верчу....."
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28.01.2021 14:12 Ответить
Во бухають потвори,як навіжені !!!))))
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28.01.2021 14:12 Ответить
Ці пани бухати з пластику не будуть.
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28.01.2021 14:25 Ответить
Головне не форма ,а вміст !!!))))
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28.01.2021 14:31 Ответить
ладно стаканчики для аналізів, а нафіга стільки бумаги в епоху діджіталізації?
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28.01.2021 14:24 Ответить
А конверты для взяток из чего делать?!
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28.01.2021 15:21 Ответить
Мали на увазі туалетний папір
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28.01.2021 15:01 Ответить
Краще б кондомів накупила... А, Беня вже їх всіх купив... Рада в 2020 році купила 111 тис. пластикових стаканчиків і 41 тонну паперу - Цензор.НЕТ 6534
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28.01.2021 15:20 Ответить
 
 