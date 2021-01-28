В Беларуси будет политическая амнистия, если кто-то покажет мне осужденных по политическим мотивами, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в стране возможна политическая амнистия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - сказал захвативший власть "президент".

"Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с. Поэтому не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое - уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы