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В Беларуси будет политическая амнистия, если кто-то покажет мне осужденных по политическим мотивами, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси будет политическая амнистия, если кто-то покажет мне осужденных по политическим мотивами, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в стране возможна политическая амнистия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - сказал захвативший власть "президент".

"Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с. Поэтому не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое - уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Саня, ты дурак ?!!
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28.01.2021 14:11
+3
еще один урод... такой высер и кремлевская плешивая крыса выдаст..
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28.01.2021 14:15
+2
А что он еще скажет, что вы ждете от насильника и убийцы? Можно сколько угодно искать мир в глазах у ступина, только это пустое занятие...
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28.01.2021 14:11
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вах вах... какой лицемер!
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28.01.2021 14:09 Ответить
Саня, ты дурак ?!!
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28.01.2021 14:11 Ответить
нет, он просто издевается
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28.01.2021 14:12 Ответить
Он искренне верит, что Белорусы все ему простят, и опять за него проголосуют, 96.6%...
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28.01.2021 14:31 Ответить
А что он еще скажет, что вы ждете от насильника и убийцы? Можно сколько угодно искать мир в глазах у ступина, только это пустое занятие...
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28.01.2021 14:11 Ответить
лУКА посмотрит в зеркало и сам себя амнистирует при этом ничего не вернет из украденного у белорусского народа.
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28.01.2021 14:12 Ответить
еще один урод... такой высер и кремлевская плешивая крыса выдаст..
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28.01.2021 14:15 Ответить
Тезисы, однозначно древне Совковые -- не заржавели...

Лука, точно такой же, как и Зеля -- менять ненакого и некем.
И мусора везде лютуют и беспредельничают -- работа у них такая и состояние души...
Касательно народов и протестных движений -- Украина и Беларусь совсем разные.
В Беларуси с нуля возрождаются, а в Украине до нуля деградируют...
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28.01.2021 14:16 Ответить
Тупь твоя безгранична, где вы, а где Украина, создали новый ГУЛАГ и радуются...
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28.01.2021 14:27 Ответить
Какой Гулаг, Серый?
За политические протесты 15 суток дают.

А житуха в Беларуси, конечно мутная -- но это по сравнению с Германией, а не с Украиной.
Ты сам-то, был хоть где -- в Гулаге, в Беларуси, в Германии...?
...можешь мне не отвечать ... -- а то, знаю я -- шо у тебя яхта с роялем и свой аэродром на каком-нить аттоле...*)
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28.01.2021 14:37 Ответить
Бывал проездом раньше часто, крайний раз в Гомеле два года назад, совок совком. Не знаешь, а чего это в "бедной" Украине минималка выше чем у вас в раше и белораше, вы ж баагаатыее?
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28.01.2021 20:35 Ответить
У луки в беларусском совке НЕТ и никогда не было никаких политических гонений и политзаключенных ......(( Аты докажи обратное .
рашка не агрессор и окупант .Просто в Крыму ихтамнет .А на Донбассе шахтиоры и доярки восстали против киевской ,,хунты" и их мериканских хазяев . (( Аты докажи что это не так

Наш Петро не коррупционер и сооснователь партии регионов . Он патриот и спаситель отечества . (( Аты докажи противное.Что он накрал? Все миллиарды заработаны честно !
Одна школа , один стиль . Стиль лжецов , мошенников и прохиндяев
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28.01.2021 14:34 Ответить
Это он про банкира, который отгрохал дворец не хуже чем у Путина.
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28.01.2021 15:40 Ответить
 
 