В Беларуси будет политическая амнистия, если кто-то покажет мне осужденных по политическим мотивами, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в стране возможна политическая амнистия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".
"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - сказал захвативший власть "президент".
"Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с. Поэтому не надо строить иллюзии: политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое - уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", - сказал Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Лука, точно такой же, как и Зеля -- менять ненакого и некем.
И мусора везде лютуют и беспредельничают -- работа у них такая и состояние души...
Касательно народов и протестных движений -- Украина и Беларусь совсем разные.
В Беларуси с нуля возрождаются, а в Украине до нуля деградируют...
За политические протесты 15 суток дают.
А житуха в Беларуси, конечно мутная -- но это по сравнению с Германией, а не с Украиной.
Ты сам-то, был хоть где -- в Гулаге, в Беларуси, в Германии...?
...можешь мне не отвечать ... -- а то, знаю я -- шо у тебя яхта с роялем и свой аэродром на каком-нить аттоле...*)
рашка не агрессор и окупант .Просто в Крыму ихтамнет .А на Донбассе шахтиоры и доярки восстали против киевской ,,хунты" и их мериканских хазяев . (( Аты докажи что это не так
Наш Петро не коррупционер и сооснователь партии регионов . Он патриот и спаситель отечества . (( Аты докажи противное.Что он накрал? Все миллиарды заработаны честно !
Одна школа , один стиль . Стиль лжецов , мошенников и прохиндяев