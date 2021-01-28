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Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Колонна митингующих частично перекрыла движение по проспекту Победы в Киеве и направляется к станции метро Берестейская.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция в Telegram.
"Колонна участников акции движется по проспекту Победы до ст. м. Берестейская. Движение транспорта приостановлено", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.
Фоторепортаж и видео можно посмотреть по ссылке.
Топ комментарии
+55 Стас Белов fce31e0a
показать весь комментарий28.01.2021 14:12
+38 cerise
показать весь комментарий28.01.2021 14:21
+24 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий28.01.2021 14:16
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ЗЕбилы, мля !!!!
Доколе Байден будет терпеть бесчинства "бубочки" в отношении ФОПов?
"Берестейська" о 16-40 була заблокована на вхід, бо ті політичні туристи туди усім гамузом ломанулися
Блин, ну почему другой дорогой было не пойти))
Остается надеяться, что до 18.00 разойдутся...
Парадоксы наших дней...
В 1987 году я в тачке работал, а в Лебеде валютный бар был и я стал первым в Киеве на фильтре под гостинничным входом.
Тусовка там была соответствующая, но у меня были постоянные клиенты -- ливийские курсанты-танкисты. Я их оттуда в училище на Сырец к вечернему разводу закидывал по-быстрому... ...по 6-8 человек за ходку.
Ходок было 2 -- 3, ходка -- червонец -- без всяких чеков и условностей...
Долляры, почему-то не брал -- уже не помню, почему?
Нехило ливийцы гусарили.
Валюток с клиентами не обслуживал, да и вытеснили меня быстро с жирного места.
Но почин был мой...
Гордюсь! *)
Да кому нужны были те доляры в "крепко стоящем на ногах советском союзе"? )))
Емнип, $1 = 0,65 руб.
ну куда вы поперлись?..
чи "куда сказали - туда попёрлись"?
Давай, скопипасти сто раз - полегчает!
Не добавит им это сочувствия киевлян...
Или это установка ТОЙ, чьих цветов у низ флажки?