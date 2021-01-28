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Новости Киевские новостиОбщество
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Киев (24528) митинг (2540) предприниматели (1231) протест (5753) упрощенка (59) патрульная полиция (1790)

Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Колонна митингующих частично перекрыла движение по проспекту Победы в Киеве и направляется к станции метро Берестейская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульная полиция в Telegram.

"Колонна участников акции движется по проспекту Победы до ст. м. Берестейская. Движение транспорта приостановлено", - сказано в сообщении.

Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено 01
Фото: патрульная полиция

Напомним, сегодня, 28 января, в центре Киева проходит акция протестов малых предпринимателей, ФОПов против фискализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану центр Киева из-за запланированных акций

Фоторепортаж и видео можно посмотреть по ссылке.
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Топ комментарии
+55
Пацаны, Банковая в обратном направлении! Или вы на Польшу пошли?
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28.01.2021 14:12
+38
до посольства США))) Бо бачите американці винні у тому, що у нашим зелебобам погано живеться
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28.01.2021 14:21
+24
Поздравляю кто же вам доктор?за выбор свой нужно отвечать и платить,Зробили себе разом,вас попреджали,а ви хоть поржем,хуже не будет
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28.01.2021 14:16
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Пацаны, Банковая в обратном направлении! Или вы на Польшу пошли?
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28.01.2021 14:12 Ответить
до посольства США))) Бо бачите американці винні у тому, що у нашим зелебобам погано живеться
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28.01.2021 14:21 Ответить
Ааааа, сейчас они амерам заявят - хватит нам цены на газ поднимать и снимите с Саши санкции?! Мы жертвы ютуба!
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28.01.2021 14:24 Ответить
будут проситься под внешнее управление
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28.01.2021 14:25 Ответить
не, МВФ под забором постольства США будут расстреливать с автоматов,

ЗЕбилы, мля !!!!
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28.01.2021 16:00 Ответить
Байден, помоги ФОПам, укороти "бубочку"!
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28.01.2021 14:30 Ответить
Куда его еще укорачивать?
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28.01.2021 14:31 Ответить
В ноль Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 1602
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28.01.2021 14:32 Ответить
какаяразнiца?
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28.01.2021 16:56 Ответить
Чеченцев бы туда.)
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28.01.2021 14:12 Ответить
І што?
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28.01.2021 14:13 Ответить
Скука же. Ходят туда сюда с флажками как на детском утреннике.
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28.01.2021 14:15 Ответить
Какіх вам рєформ єщьо нє хватаєт? 😁
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28.01.2021 14:13 Ответить
Зеля, весна не за горами, сажать будут Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено - Цензор.НЕТ 4865
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28.01.2021 14:13 Ответить
😆 Дивись і проблему з імпортом енергії з Білоруссії вирішили б.
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28.01.2021 14:15 Ответить
Хочу сказати, не думаю, що ті 73%,та бидломасса, яка вибрала презиком блазня, буде кіпішувати. Не дочекаєтесь. Є така мудрість: поки жирний - схудне, худий - здохне. Не вийде у вас просто чекати, коли ця бидломаса зелена, змете свого кумира. Здохнете чекаючи. Впевнений, що тутешні комментатори, та ще й з порохоботського стада, звикли тільки висери писати, а на Майдан не вийдуть навіть в тому випадку, коли їнього брехуна "насєлять" будуть на тому Майдані. Ще й порадами задовбають "насєляньщіков".
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28.01.2021 15:54 Ответить
Разбей голову о портрет Юли - полегчает!
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28.01.2021 17:57 Ответить
Як би ти, ЧМО, десь поряд був, жахнув би по твоїй довбешці, щоб соя з вух посипалась. І коли це твоя макітра головою стала?
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28.01.2021 18:22 Ответить
раступісь волни! снасітєлі палзуть! Колонна митингующих в Киеве направляется к ст. метро Берестейская. Движение транспорта по пр-ту Победы приостановлено - Цензор.НЕТ 5118
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28.01.2021 14:15 Ответить
Поздравляю кто же вам доктор?за выбор свой нужно отвечать и платить,Зробили себе разом,вас попреджали,а ви хоть поржем,хуже не будет
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28.01.2021 14:16 Ответить
Чем ржать ,шел бы ты лучше субсидию оформлять дальше еще веселее будет Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 4641
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28.01.2021 14:31 Ответить
Спасибо,я за "хуженебудет" не голосовал,а за комуналлку способен спокойно заплатить,а субсидия то для Зебилов,урок жизни как говорится онлайн
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28.01.2021 14:36 Ответить
ну так че ты за них переживаешь? так им точно хуже не будет , как не платили налогов так и платить их будут а выйти попьянствовать денек на свежем воздухе , помахать флагами ,еще за это и бабло получить людям может поприколу.. пусть развлекаются))
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28.01.2021 17:18 Ответить
С таким менталитетом - это будущие Порошенки, Коломойские, Ахметовы... Считанные единицы, конечно. Но верной дорогой идут!
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28.01.2021 14:18 Ответить
Что, здесь не киевляне трындят? Возле берестейской находится американское посольство
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28.01.2021 14:19 Ответить
Будуть жалітись Байдену. Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 1340
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28.01.2021 14:26 Ответить
Вот да!
Доколе Байден будет терпеть бесчинства "бубочки" в отношении ФОПов?
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28.01.2021 14:31 Ответить
Не, примут резолюцию об обьявлении войны Америке, чтобы через 5 минут капитулировать
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28.01.2021 15:09 Ответить
Де Сікорського, 4, і де М "Берестейська"? Куди вони йдутьКолона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 6967
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28.01.2021 14:27 Ответить
От метро можно 2 остановки на трамвае проехать....если влезут Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 6403
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28.01.2021 14:59 Ответить
Ачо именно Берестейская?
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28.01.2021 14:20 Ответить
вище написали - посольство США
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28.01.2021 14:22 Ответить
Та глянь на карту - там добрих 1,5-2 км відстані, яке метро?
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28.01.2021 14:29 Ответить
і шо, зате як ефектно крокують для ватних каналів)))
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28.01.2021 14:41 Ответить
Голосили за ах какова чувака на лісапеті. Тепер заверещали. Дивні люди, аднака.
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28.01.2021 14:24 Ответить
голосували за лісапет телевізором, тепер пішки чвякають за 200 грн
"Берестейська" о 16-40 була заблокована на вхід, бо ті політичні туристи туди усім гамузом ломанулися
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28.01.2021 17:57 Ответить
Колонна находится меж двумя звездами -- советской и полицайской...*)
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28.01.2021 14:25 Ответить
самый тупой вид протеста, перекрыть движение, люди причем тут? идите сожгите раду пока все там, толку больше, дороги свободней, улицы чище
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28.01.2021 14:27 Ответить
Пар выпустили, пошумели, и их кукловоды уводят от центра, от Банковой.
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28.01.2021 14:31 Ответить
А что не видно что етих баранов водят те кто сам сидит в ВР для личных интересов? Будь уверен что в ВР уже и законопроект подготовлен на голосование о выделение какому то Х на какие то работы или дотации. Простых людей вышедшими с жизненными проблемами уже давно мусора побили бы и титушек натравили.
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28.01.2021 14:46 Ответить
Гадство, ехать по этому проспекту домой.
Блин, ну почему другой дорогой было не пойти))
Остается надеяться, что до 18.00 разойдутся...
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28.01.2021 14:28 Ответить
А що ці хомячки від американців хочуть ??
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28.01.2021 14:29 Ответить
Мабуть, вважають, що це Сорос, а не бубочка, заставляє їх РРО ставити.
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28.01.2021 14:38 Ответить
Блин, "Лыбидь" в "Премьер" переименовали... -- а там номера -- совковые до упора.

Парадоксы наших дней...
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28.01.2021 14:29 Ответить
АнтиЗе-шизофрения,мелких, но пузатых барыг.Привыкли лохов водить.
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28.01.2021 14:31 Ответить
Я крепко подозреваю, что следующей универсальной валютой в стране свирепствующего ютуба станет собачий рот.
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28.01.2021 14:32 Ответить
я взагалі здивувався коли побачив, що в колоні навіть є один прапор України.. ну а звісно, з якими прапорами підеш - таку перемогу і отримаєш..
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28.01.2021 14:34 Ответить
не було там жодного українського - самі біло-червоно-чорні
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28.01.2021 17:59 Ответить
Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 4969
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28.01.2021 14:35 Ответить
Уроды. Из за уродов тысячи водителей сидят в пробках на етом холоде. Почему не протестовать в Кончезаспе? Кому выгодно ету толпу гнать именно по центральным дорогам?
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28.01.2021 14:40 Ответить
Из за этих уродов не только водители в пробках, ещё и страна в ж...е!
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28.01.2021 15:06 Ответить
явно відпрацьовується нова схема впливу - через штучні транспортні колапсуси
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28.01.2021 18:00 Ответить
Вроде ж как локдаун сняли чего они не на работе? Или работа у них такая с флагом ходить за 200 рублей
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28.01.2021 14:42 Ответить
О! Про бывший "Лыбидь" и кассовые аппараты...
В 1987 году я в тачке работал, а в Лебеде валютный бар был и я стал первым в Киеве на фильтре под гостинничным входом.

Тусовка там была соответствующая, но у меня были постоянные клиенты -- ливийские курсанты-танкисты. Я их оттуда в училище на Сырец к вечернему разводу закидывал по-быстрому... ...по 6-8 человек за ходку.

Ходок было 2 -- 3, ходка -- червонец -- без всяких чеков и условностей...
Долляры, почему-то не брал -- уже не помню, почему?

Нехило ливийцы гусарили.
Валюток с клиентами не обслуживал, да и вытеснили меня быстро с жирного места.
Но почин был мой...

Гордюсь! *)
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28.01.2021 14:53 Ответить
Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 651
Да кому нужны были те доляры в "крепко стоящем на ногах советском союзе"? )))
Емнип, $1 = 0,65 руб.
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28.01.2021 15:33 Ответить
87-й - 1 долл=7руб. Может, в Киеве дешевле было..
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28.01.2021 18:06 Ответить
Молодчина, уважаю!
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28.01.2021 15:37 Ответить
Ти ба яке бажання стати частиною ЕС...аж бідних крутить від фіскалізаціїї... Ну як що дійсно пішли до посльства ..то ..все зрозуміло....хто їх фінансує... Правильно Геть фіскалізацію даєшь анархію ...Зеля падло ..нахріна ковід придумав і касові апарати як в європі...Геть европу...Упс а куди тодіж... що в кацапію.. *** ..країна без мозкових...от на Х ви точно сядите а рибку ...вам ні коли не їсти...бо барани
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28.01.2021 15:08 Ответить
Впаяйте вже всім податок 2% від обороту і хай розійдуться
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28.01.2021 15:32 Ответить
Ну не переусердствуй. 7-10% в самый раз будет спасти экономику и чернухой только дебилы будут заниматься.
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28.01.2021 18:07 Ответить
лохторат Зели и тут лохонулся..
ну куда вы поперлись?..
чи "куда сказали - туда попёрлись"?
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28.01.2021 15:37 Ответить
Хочу сказати, не думаю, що ті 73%,та бидломасса, яка вибрала презиком блазня, буде кіпішувати. Не дочекаєтесь. Є така мудрість: поки жирний - схудне, худий - здохне. Не вийде у вас просто чекати, коли ця бидломаса зелена, змете свого кумира. Здохнете чекаючи. Впевнений, що тутешні комментатори, та ще й з порохоботського стада, звикли тільки висери писати, а на Майдан не вийдуть навіть в тому випадку, коли їнього брехуна "насєлять" будуть на тому Майдані. Ще й порадами задовбають "насєляньщіков".
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28.01.2021 16:19 Ответить
Одна какашка на все случаи жызни?
Давай, скопипасти сто раз - полегчает!
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28.01.2021 17:58 Ответить
А ти ще дебілкуватіший, ніж я думав. Навіть на твоєму рідному свино-псячому "ізикє" в тебе без помилок прохрюкати не вдається - "жЫзни". Що, нещастячко, соя в черепушці підмокла, розбухла на тім'ячко давить?
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28.01.2021 18:17 Ответить
Много чести для дібилят грамотно писать!
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29.01.2021 11:11 Ответить
Дурачки ходят кругами. Пословицу забыли - из-за дурной головы ногам нет покоя. Наголосовали зебилки.. Нынче канючьте и мучайтесь. Мучайтесь и канючте..
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28.01.2021 17:09 Ответить
Зря эти дураки перекрывают всё движение в городе среди бела дня...
Не добавит им это сочувствия киевлян...
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28.01.2021 17:59 Ответить
вочевидь, так і задумано
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28.01.2021 18:06 Ответить
Они настолько глупы, что сами этого не понимают?
Или это установка ТОЙ, чьих цветов у низ флажки?
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28.01.2021 18:12 Ответить
ну, так а тюнінг фізії на межі "жабінгу" ж для чогось робився
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28.01.2021 18:15 Ответить
"Жабінг" Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 7796 Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 1583 Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 1201 Колона мітингувальників у Києві направляється до ст. метро "Берестейська". Рух транспорту проспектом Перемоги призупинено - Цензор.НЕТ 4953
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28.01.2021 18:39 Ответить
когда-то шахтёры стучали касками об асфальт, требовали снять Леонида Кравчука, эти могут постучать головой, звук будет такой же, как у шахтёров. Для приличия просто, чтобы не палиться, выдвигать нужно требование отставки Зеленского. Эх, много жопоблока в Киеве стало
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28.01.2021 18:43 Ответить
 
 