29 января в Киеве в Доме кино пройдет показ документального фильма о воевавших в Донецком аэропорту украинских воинах "Трохи нижче неба"
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"Трохи нижче неба" - такое название документального фильма об украинских воинах, воевавших в Донецком аэропорту. Закрытый показ состоится 29 января в Киеве, в Доме кино в 18 00.
Продюсером фильма и автором идеи является доброволец и военный журналист Михаил Ухман, который вместе со своим боевым побратимом Сергеем Коновалом больше года в свободное время ездил по Украине и записывал интервью с теми, кто мужественно боролся против российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не имели денег, чтобы начать этот проект, нам помогали волонтеры, неравнодушные предприниматели. Украинская диаспора подарила высококачественную камеру для съемок, и с этого началась наша работа. Представители власти не верили в наш успех, поэтому, к сожалению, почти не поддерживали", - говорит Ухман.
Он вместе с побратимом объехали много городов и поселков в поисках тех, кто находился в аэропорту в январские дни 2015 года. Благодаря этим съемкам удалось получить и задокументировать чрезвычайно ценную информацию, которая касается падения старого терминала ДАП, подрыва нового терминала и плена украинских защитников.
Поскольку всю информацию нельзя использовать в фильме, поэтому в будущем, из всего видеоматериала будут делаться короткие документальные ленты.
В основу же этого фильма вошли истории 4 воинов 80-й бригады ВСУ, погибших в январе 2015 г.: 9 января - Игорь Рымар, 16 января - Владимир Трух, 20 января - Вячеслав Мельник и Иван Витышин. У каждого из этих ребят разные жизненные пути, однако погибли они героями, которые до последнего сражались с московскими террористами.
Режиссер фильма - Руслан Горовый, известный в Украине журналист и писатель. Ухман познакомился с Русланом на фронте, когда тот читал свои произведения нашим защитникам. Поскольку Руслану близка тематика российско-украинской войны, поэтому именно ему Михаил предложил быть режиссером фильма, который должен дать украинцам ответ на вопрос: "Что такое Донецкий аэропорт для Украины?"
В пятницу первый показ, дальше фильм увидят в Донецке, Ривном, Львове, Днепре, Харькове и других населенных пунктах нашей страны. Впоследствии они с командой планируют поехать в те страны, где проживает наша диаспора. Чем больше украинцев увидят эту ленту, тем лучше они поймут самих бойцов, которые защищали их покой.
Это пока первый фильм Михаила Ухмана в этом году, который увидят зрители. Уже на стадии завершения второй фильм Ухмана, украинский боевик о современной российско-украинской войне под названием "Шлях поколінь", показ которого планируется на начало лета 2021 года.
"Мы научились убивать врага, мы научились не бояться его. Мы поняли, что за свою страну нужно не умирать, а уничтожать врага, тогда придет победа и благополучие. Однако мы проигрываем в информационной войне. Чтобы этого не было, нам нужно снимать свое кино, классное, боевое, настоящее, патриотическое и на его основе воспитывать детей. У нас есть свои герои, и Украина должна знать их. Чтобы потом разные преподавательницы из украинских вузов, блогерши из тик-ток и экс-депутаты, не говорили, что Россия им ближе, чем наша Родина", - резюмирует Ухман.
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Файне місто Дніпро
2 ч. ·
"Що вчитель говорить неправильно? На Сході досі стріляють та гинуть герої", - директорка 137-ї школи прокоментувала скандал навколо проукраїнської вчительки.
Директорка школи № 137 Ірина Гайдар у коментарі сайту https://49000.com.ua прокоментувала кричущу ситуацію, яка склалася навколо проукраїнської вчительки і батьків-русофілів.
Так, очільниця закладу повідомила, що батьки учнів зверталися до неї раніше - 12 січня, і поскаржилися на те, що вчителька не приховує своєї проукраїнської позиції (дивно таке чути, хіба ні?) і розповідає дітям про війну та напад Росії на Україну. Окремо батьки були невдоволені тим, що вчителька коментує їхні "політичні погляди" у чаті в месенджері.
Ірина Гайдар зазначила, що у неї немає жодних претензій до педагога з професійної точки зору. "Що вчитель говорить неправильно? Хто буде заперечувати, що в нас сьомий рік триває війна? На Сході досі стріляють і гинуть герої. Те, що викладач прищеплює дітям любов до української мови - це плюс", - розповіла директорка.
Окрім того, батьки скаржилися на "насильну українізацію". "Вони аргументували це так: нехай наші діти виростуть і самі оберуть, якою мовою їм спілкуватися. Ось яких громадян ми виховаємо таким чином?", - справедливо спитала директорка.
Очільниця школи також засудила публічні скарги невдоволених батьків учнів. Разом з тим, вона зазначила, що багато батьків в класі задоволені позицією вчительки і її методами викладання і будуть категорично проти заміни.