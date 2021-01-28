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Новости Политика Украины
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Великобритания (4242) Зеленский (16489) безвизовый режим (1541) Офис Президента (1685)

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №28/2021, которым продлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующие изменения внесены в Указ Президента от 29 января 2020 № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 до 30 января 2021 с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
островитяне благодарно прорыдались...
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28.01.2021 14:28
+4
В одностороннем порядке,сколько Вовка не подлизывай Джонсону и с выздоровлениям от ковид писал в твиттере на английском даже шоб наверняка заметил,а он не соизволил тебя с днем рожденья поздравить даже
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28.01.2021 14:28
+3
О, давай сюди агліцького штаму, та побільше, побільше Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 4199
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28.01.2021 14:31
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островитяне благодарно прорыдались...
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28.01.2021 14:28 Ответить
Вова ты профан! ......Более идиотского решения и трудно было себе представить .В дипломатии есть такое положение как взаимность .Это как в личной жизни .То же самое . Если ее нет , так ее НЕ должно быть обоюдно .НО тебе этого Вова не понять .
Это как если бы ты Вова сделал предложение девушке которая тебе нравится , принес ей цветы , все такое , говоришь ей мол будь моей женой , а она в благодарность подарила тебе свои несвежие трусы и даже старую фоточку со своим автографом ...на добрую память....
И пошла жить к твоему лучшему другу одногрупнику .
Ведь вроде она же НЕ послала тебя ? Ведь нет ? Вы же остались друзьями и есть небольшая НО надежда на сближение .....в будущем .
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28.01.2021 15:00 Ответить
В одностороннем порядке,сколько Вовка не подлизывай Джонсону и с выздоровлениям от ковид писал в твиттере на английском даже шоб наверняка заметил,а он не соизволил тебя с днем рожденья поздравить даже
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28.01.2021 14:28 Ответить
О, давай сюди агліцького штаму, та побільше, побільше Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 4199
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28.01.2021 14:31 Ответить
Хочет титул лорда получить Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ - Цензор.НЕТ 5946 сэр Шмаркля Зе Гундос
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28.01.2021 14:34 Ответить
а что там с безвизом для украинцев в Британии ???
скорей всего НИЧЕГО
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28.01.2021 14:36 Ответить
кто тебе в Британии даст безвиз для украинцев,окстись )
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28.01.2021 14:41 Ответить
Так и есть.То есть НИЧЕГО .
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28.01.2021 15:02 Ответить
ну и зачем нам-то это нужно? логичнее зеркально ввести визы
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28.01.2021 14:38 Ответить
Янелох піариться де тільки може, а рейтинг всеодно падає.
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28.01.2021 14:42 Ответить


tZE inform
@tZEinform
·1 чПервой европейской страной удивленно заявивше "А король то голый" о Зеленском стала ... Франция ... Le Mond
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/en-ukraine-le-desenchantement-mine-la-presidence-zelensky_6067584_3210.html?fbclid=IwAR1VnAFgjrNL67-VpLBOIjbfuVCGLbatRLc2BIrexmFyJ4sd0daUm7Z6b54
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28.01.2021 14:52 Ответить
Все от Англии наоборот закрываются а этот опять пиарится как во время начала пандемии
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28.01.2021 14:57 Ответить
 
 