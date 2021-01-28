Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №28/2021, которым продлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующие изменения внесены в Указ Президента от 29 января 2020 № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 до 30 января 2021 с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

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