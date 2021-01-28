Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании до 30 января 2022, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ №28/2021, которым продлен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Соответствующие изменения внесены в Указ Президента от 29 января 2020 № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии". Согласно этому документу, безвизовый режим был введен с 31 января 2020 до 30 января 2021 с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
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Это как если бы ты Вова сделал предложение девушке которая тебе нравится , принес ей цветы , все такое , говоришь ей мол будь моей женой , а она в благодарность подарила тебе свои несвежие трусы и даже старую фоточку со своим автографом ...на добрую память....
И пошла жить к твоему лучшему другу одногрупнику .
Ведь вроде она же НЕ послала тебя ? Ведь нет ? Вы же остались друзьями и есть небольшая НО надежда на сближение .....в будущем .
скорей всего НИЧЕГО
tZE inform
@tZEinform
·1 чПервой европейской страной удивленно заявивше "А король то голый" о Зеленском стала ... Франция ... Le Mond
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/26/en-ukraine-le-desenchantement-mine-la-presidence-zelensky_6067584_3210.html?fbclid=IwAR1VnAFgjrNL67-VpLBOIjbfuVCGLbatRLc2BIrexmFyJ4sd0daUm7Z6b54