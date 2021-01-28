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опрос (2616) протест (5753)

Свыше 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Свыше 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, - опрос

Более 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 по 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные КМИСа.

По данным исследований, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2019-2020 гг. изменилась с 49% в 2019р. на 57% в 2020г.

Так, в декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста ощутимо снизился (на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019г.).

Согласно опросу, большинство украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%), но готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (15,8%), сбор подписей под коллективными воззваниями (12,7%), санкционированные митинги и демонстрации (10%).

В то же время готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях колеблется с 11% в 2018г. до 10% в 2020 г., а в несанкционированных митингах и демонстрациях уменьшилось с 4% в 2018г. до 2% в 2019г., а в 2020 году составляла 3%.

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Свыше 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, - опрос 01
Отмечается, что самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в южном регионе (62,6% не готовы к протестам), самый высокий - в центральном (52,2% не готовы к протестам). В западном и восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно).

Согласно исследованию, более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (61,4%), среди мужчин таких меньше (51,9%). Также наблюдается, что уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (39,3% против 36,3%.)

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2001 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1% - для показателей, близких к 5%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Столько и не нужно, всегда хватит процентов 10 - 15...
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28.01.2021 14:28
+20
Свыше 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, - опрос - Цензор.НЕТ 7485
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28.01.2021 14:32
+14
Странно, как минимум должны быть готовы 73% протестовать. Я бы сильно расстроился если бы меня так позорно кинули....
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28.01.2021 14:27
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В 2004 верили, в 2014 ещё раз поверили, но всё оказалось напрасно --:

"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - Томас Карлейль, 1795-1881, британский писатель, историк и философ ,.. шотландец
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28.01.2021 15:09 Ответить
Проблема не в готовності тої чи іншої кількості людей вийти на акції. Вони завжди виникають по мірі необхідності. Статистика говорить про те що, наразі немає жодної ідеї, яку готові підтримати широкі маси.
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28.01.2021 15:12 Ответить
Freedom!!! До речі мрія Уолласа як ніколи близька. Шотландія буде незалежною!
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28.01.2021 15:23 Ответить
А они хоть когда нибудь были к чему-то готовы? Ну, кроме пожрать, поспать, поср...ть?
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28.01.2021 15:09 Ответить
Якщо проаналізувати всі попередні Майдани то, вони збиралися виключно коаліційними силами. Жодна політсила і раніше не мала достатньої кількості активних прихильників для самостійної дії. Тож, поки серед основних політсил немає консенсусу не буде його і в масах.
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28.01.2021 15:09 Ответить
.. та эти 57% и раньше не готовы были отходить дальше кухни от голубого очка с "Г+Г".. это нормально, вообще-то думал - будет больше.. где-то 73%
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28.01.2021 15:21 Ответить
В конце заголовка надо добавить " Бесплатно "
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28.01.2021 15:27 Ответить
что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2019-2020 гг. изменилась с 49% в 2019р. на 57% в 2020г.Источник: https://censor.net/ru/n3244644

Времена массовых протестов не актуальны, ковид рулит. Интересно что бы ответили в опросе на предмет Партизанской войны, если не хотят на массовые протесты. А то, бабушки с молотками и сковородками выйдут и Слуг подрехтуют, где поймают, им то терять уже нечего, ограбили по полной. По 40лет стажа, построили всё, что 30лет деребанят, а тут пришли вообще беспринципные Слуги, и корень государства выкорчёвывают. А сковородкой проще по зажиревшим ряхам попадать.
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28.01.2021 15:34 Ответить
Ніяких реально масових протестів як у 2013 році,вже навряд чи буде.
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28.01.2021 15:55 Ответить
Ще рано. Потрібен тріггер. "Чорний лебідь".
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28.01.2021 16:01 Ответить
Как-то попалась в руки совдеповская книжка "Криминальная психология" и я даже начал её читать. Так вот, если пропустить первый раздел, в котором обосновывалось, что бандюганы такие мудаки потому, что не изучают материалы съездов КПСС и пленумов ЦК, то дальше в общем-то всё было весьма познавательно и убедлительно. Единственное, что я точно запомнил, так это то, что правоохранительная система способна поддерживать правопорядок и государственную управляемость, если законопослушные граждане составят не менее 95% населения, соответственно, совершающих активные противоправные действия правонарушителей - не более 5%. Так речь же шла не об одновременных, а о разрозненных правонарушениях! Если предположить, что в стране 30 миллионов населения, то 5% - это 1,5 миллиона. А если на Майдане соберётся более 100 тысяч протестующих и они прибегнут к решительным активным действиям по захвату административных зданий государственных учреждений, то их уже никто не остановит. Социальный запрос на это дело имеет место быть, но надо, чтобы кто-то это дело профинансировал и возглавил.
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28.01.2021 16:05 Ответить
Достатньо активних і тренованих 20 000 аби поліції вже важко було розігнати мирним шляхом. Ну, там треба знати, як протистояти тактиці бройлерів.
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28.01.2021 16:24 Ответить
По телевизору видел или боевой опыт?
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28.01.2021 16:26 Ответить
Ментівська методичка. Ти ж кажеш що, мене там не бачив, отже звідки мені знати.
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28.01.2021 16:56 Ответить
Тебе? Только из телевизора.

Поэтому давай о вкусе устриц будут говорить те, кто их пробовал.

А ты, любознательный телезритель, иди нах..й.
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28.01.2021 17:05 Ответить
Ну, як тут вже всім відомо, ви вірите в особисту ексклюзивну поінформованість.
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29.01.2021 08:39 Ответить
Для того, щоб серед протестувальників з'явилися "активні і треновані" у достатній кількості, і потрібен той, хто це діло профінансує і очолить.
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28.01.2021 17:05 Ответить
А давайте, дорогие интернет-борцы, о Майданах и протестах будут говорить те, кто на них был, а не подставки под флажки и боты БЮТ и ОПЗЖ.
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28.01.2021 16:26 Ответить
"Готовы ли Вы кушать какую-либо еду?"
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28.01.2021 16:28 Ответить
большинство украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%)

Ключевое слово ЛЮБЫХ
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28.01.2021 16:37 Ответить
Если платят, то почему не поучаствовать в каком-нить антимайдане, пикетировании НБУ, борьбе с свинарчуками, хождении за тарифами? Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 2290 Это ж не под дубинки на Майдане лезть бесплатно.

- На что Вы готовы за деньги?
- За деньги я готов на все!!!
"Человек с бульвара Капуцинов"
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28.01.2021 16:42 Ответить
Ссут зеленые, опросы проводят Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 1074 А тем временем, в Киеве акции чуть ли не каждый день! так что очень может быть, что ваши данные, это просто брехня! Понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, - опитування - Цензор.НЕТ 1074
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28.01.2021 16:34 Ответить
Весной-летом 2013 оппозиционные силы проводили митинги против Януковича и ПР. Они жаловались, что Украина зацементирована, народ - в спячке, даже во Львове пришло мало людей. Соцопросы тоже показывали совсем малую готовность населения к протестам.
Тогда никто не мог представить, что всего через несколько месяцев миллионы выйдут на протесты и Украина взорвется революцией.
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28.01.2021 16:45 Ответить
они специально это пишут, вон сегодня Киев парализовало, ходят ФОПы завтра Юля своих студентов выведет, а послезавтра Нет капитуляции какая-то и всё, у Авакова людей не хватит
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28.01.2021 18:27 Ответить
Такий опрос це наочний приклад маніпуляції. В акціях протесту приймають участь пасіонарії, яких в суспільстві не більше 10%, а решта роблять, "як всі".
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28.01.2021 19:24 Ответить
Это не украинцы,а зеленые человечки,тогда-да.
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28.01.2021 20:32 Ответить
Для Революции достаточно 3-5% процентов активных)))
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29.01.2021 01:21 Ответить
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