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Новости Общество
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иск (635) Нефьодов (236) Окружной админсуд Киева (390) Государственная таможенная служба (143)

ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности главы Гостаможни

Новости Цензор.НЕТ Общество

ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности главы Гостаможни

Окружной административный суд города Киева рассмотрел по существу дело по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности Председателя Государственной таможенной службы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что рассмотрение дела длилось с мая 2020 года.

Так, решением суда от 28 января 2021 г. истцу - Максиму Нефьодову, было отказано в удовлетворении исковых требований.

Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности.

Напомним, истец просил признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля 2020 г., "Об освобождении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просил восстановить его на указанной должности. Также, истец просил ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

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ЗЕ-кормушка не резиновая!!!!
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28.01.2021 14:32 Ответить
Слышал, все то ворье, что ЗЕля с помпой выгонял, восстановилось, получает деньги исправно, и компенсацию отсудили...
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28.01.2021 14:33 Ответить
нетрадиционное охренело....
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28.01.2021 14:34 Ответить
а что *прозоро*уже не в состоянии прокормить молодое бородатое чмо?
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28.01.2021 14:37 Ответить
Хіпстер так гордо пішов з посади, пресконференцію давав, а тепер хвоста притягнув, через суд відновлюється, їсти мабуть хочеться.
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28.01.2021 14:43 Ответить
пользованный зеленый гандон в руки брать брезгуют...

логично.
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28.01.2021 14:44 Ответить
Отмените суды и Портянка со своимы подручными (тройка) пусть судит. Будем экономить на з/п суддям.
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28.01.2021 16:39 Ответить
ОАСК ОАСК закон как дышло, куда повернул туда и вышло. Совершенно очевидно, что судьи ОАСК берут взятки, неужели только НАБУ до этого есть дело? у нас что, кроме НАБУ с коррупцией никто не борется?
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28.01.2021 18:29 Ответить
Они восстанавливают воров,зрадникiв и остальной непотрiб!
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28.01.2021 20:38 Ответить
 
 