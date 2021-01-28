"Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога"

Народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала детали, как российскую делегацию не лишили права участия в ПАСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"К сожалению, это довольно предсказуемо. Могу сказать, что настроения здесь такие, что эмоционально многие европейцы понимают, что Россия ничего не выполняет и надо с этим что-то делать. Но стратегии в отношении России нет, а есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога. У Европы нет стратегии по России, поэтому здесь роль украинской делегации очень важна. Нам надо думать, как выстраивать нашу коалицию шире, и это должно касаться не только вопросов, связанных с Россией", - рассказала нардеп.

В то же время, по словам Ясько, немецкая и французская делегации критически высказываются в отношении России, например, в вопросе отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Если проанализировать доклады, которые делали немцы и французы, которые, как правило, выступают за возвращение России для продолжения диалога, можно увидеть довольно эмоциональный градус по таким вопросам, как отравление Навального, потому что это просто уже полный беспредел. В дискуссии звучало то, что нам нужны правила. Если Россия не выполняет никаких правил, то давайте устанавливать хотя бы какие-то ограничения, дедлайны. Потому что нет никаких санкций - Россия чувствует, что она может и деньги не платить, и продолжать делать то, что она хочет. Я думаю, это сильно раздражает многих, но просто нет стратегического решения на высоком европейском уровне", - отметила Ясько.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

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