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Новости Политика Украины
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ПАСЕ (1642) Россия (91190) Елизавета Ясько (78)

"Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала детали, как российскую делегацию не лишили права участия в ПАСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"К сожалению, это довольно предсказуемо. Могу сказать, что настроения здесь такие, что эмоционально многие европейцы понимают, что Россия ничего не выполняет и надо с этим что-то делать. Но стратегии в отношении России нет, а есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога. У Европы нет стратегии по России, поэтому здесь роль украинской делегации очень важна. Нам надо думать, как выстраивать нашу коалицию шире, и это должно касаться не только вопросов, связанных с Россией", - рассказала нардеп.

В то же время, по словам Ясько, немецкая и французская делегации критически высказываются в отношении России, например, в вопросе отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Если проанализировать доклады, которые делали немцы и французы, которые, как правило, выступают за возвращение России для продолжения диалога, можно увидеть довольно эмоциональный градус по таким вопросам, как отравление Навального, потому что это просто уже полный беспредел. В дискуссии звучало то, что нам нужны правила. Если Россия не выполняет никаких правил, то давайте устанавливать хотя бы какие-то ограничения, дедлайны. Потому что нет никаких санкций - Россия чувствует, что она может и деньги не платить, и продолжать делать то, что она хочет. Я думаю, это сильно раздражает многих, но просто нет стратегического решения на высоком европейском уровне", - отметила Ясько.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Также читайте: "Эта ПАСЕ давно сломалась, новую так и не принесли", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Ой ржу не могу.......
Иди со своими страхами к психиатру!
А ШО? Есть вообще какой то ДИАЛОГ?
Вот 7 лет его не было..... а вот тут бац и появился?
ИДИОТЫ!
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28.01.2021 14:41
+6
Террорашку в ПАСЕ вернули после того, когда 73% выбрали ЗеДегенерата? Что по этому поводу вещает "слуга народа" Ясько?
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28.01.2021 14:42
+5
Ну да, отруєння Навального, "это просто уже полный беспредел". А вбивство більше 10 тисяч українців, то до лампочки.
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28.01.2021 14:42
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Ой ржу не могу.......
Иди со своими страхами к психиатру!
А ШО? Есть вообще какой то ДИАЛОГ?
Вот 7 лет его не было..... а вот тут бац и появился?
ИДИОТЫ!
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28.01.2021 14:41 Ответить
Потрібно офіційно визнати росію в ЄС країною міжнародним терористом і припинити з росією всі види співпраці і закрити з росією кордони для країн ЄС. росіяни мають отримувати візи для в'їзду і доказувати що вони не терористи і не мають відношення до російських терористичних організацій - армії, поліції, росгвардії, ФСБ, митниці, податкової, суду, адміністрації президента та інших правоохороних та владних структур. Всі правоохоронці та представники виконавчої влади в росії мають бути автоматично оголошені терористами і їм має бути автоматично бути заборонений в'їзд в країни ЄС. Саме таку стратегію має запропонувати Україна для ПАРЕ.
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28.01.2021 14:54 Ответить
Вы потеряли не все, но к этому уверенно идете.
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28.01.2021 14:41 Ответить
Ну да, отруєння Навального, "это просто уже полный беспредел". А вбивство більше 10 тисяч українців, то до лампочки.
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28.01.2021 14:42 Ответить
Террорашку в ПАСЕ вернули после того, когда 73% выбрали ЗеДегенерата? Что по этому поводу вещает "слуга народа" Ясько?
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28.01.2021 14:42 Ответить
какая связь?
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28.01.2021 15:08 Ответить
Давайте потеряем . Может это будет лучше ?
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28.01.2021 14:42 Ответить
Здесь некорректный заголовок! Боятся потерять рашку для диалога евротолерасты, а Ясько этим возмущена!
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28.01.2021 15:11 Ответить
если удасца потерять парашу, то ситуация в мире всё больше и больше будет стабилизироваться.
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28.01.2021 14:42 Ответить
Какой может быть диалог с обезьянами кидающимися во всех какашками "Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога" - Цензор.НЕТ 7554
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28.01.2021 14:43 Ответить
А кому вообще с ними диалог нужен? С ними уже давно не о чем разговаривать.
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28.01.2021 14:43 Ответить
но евротолерасты почему-то так не считают... ***** видать и там прикормил уродов или они полные деграданты!
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28.01.2021 15:14 Ответить
если у орды нет симметричного страха - то этот диалог ни о чем
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28.01.2021 14:43 Ответить
тупий малорос... ніякого діалогу не було і не буде лошара ти, точніше, як бубнить твій гундосний вождь, янелох(
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28.01.2021 14:43 Ответить
"Диалог" с терро-страной? Серьёзно??? "Слуга народа" о решении ПАСЕ: "Есть определенный страх, что если мы потеряем Россию здесь, то не будет вообще никакого диалога" - Цензор.НЕТ 1656
Есть "страх" потерять денежные поступления за поддержку таких "решений"! И вам- ПОЗОР за то, что вы об этом молчите и с этим миритесь!
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28.01.2021 14:45 Ответить
Поки США не визнають РФ державою - спонсором тероризму, доти стара Європа буде водити хороводи навколо відмороженої Московії
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28.01.2021 14:49 Ответить
Террористы захватили заложников и начинают по одному убивать угрожая при этом расстрелять всех если им не дадут еще заложников, взамен убитых и тут выходит Ясько и обьявляет - "Если террористов вышвырнуть прочь то вообще не будет никакого диалога" )))
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28.01.2021 14:54 Ответить
*Слуга народа* = слуга расеи.
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28.01.2021 14:54 Ответить
То демонстративно вийдіть з цієї богодільні. Голосно стукнувши дверима.
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28.01.2021 14:54 Ответить
а в чем заключается диалог сейчас - что парашка все блокирует и перекручивает...
с ними не говорить их по наглой морде тряпкой нужно
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28.01.2021 14:55 Ответить
На мацковском улусе приняли ЗАКОН о том ,что международные законы им до лампочки и плевать они хотели на всех сытых буржуа. ЕВРОпейские болтуны заняты поиском компромисса : как сохранить лицо борцов за все хорошее и шкурные интересы. А на ордынские подачки живет много депутатов.....
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28.01.2021 14:57 Ответить
Ага. В ПАСЕ любят поговорить с террористами и маньяками? А зачем тогда было Гитлера, Чаушеску, Усаму-Бен-Ладена и Каддафи убивать? Продолжали бы лучше с ними говорить. Так же как на Игил зачем было нападать? Они просто хотят пагаварить
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28.01.2021 14:57 Ответить
Да,якщо росеї не буде то довго при владі ви напевно не втримаєтесь.
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28.01.2021 15:13 Ответить
А зачем вам диалог с заведомо бесполезным содержанием? Какой смысл в диалоге? Чтобы был просто диалог?
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28.01.2021 15:22 Ответить
Європейці жахаються ізоляції ********** бо ассоціюють ***** з Асадом. Ізоляція може призвести до натовпів біженців, а хто такі "кацапські біженці" вони вже знають... А 100 років назад встановили б якусь "лінію мажіно" і розстрілювали б як скажених собак... Європейську цивілізацію спаплюжила імпотентна толерастія французів і розйобана "холокостом" гідність німців...
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28.01.2021 15:23 Ответить
поедь на фронт и там там такой у тебя "диалог" будет. устанешь ...
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28.01.2021 16:09 Ответить
Все дело в деньгах. рюсся плотит приличные взносы в ПАСЕ, десятки миллионов евро. А там любят шиковать.На эту тему раньше уже был разговор.
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28.01.2021 16:37 Ответить
Есть страх потерять наРФию! "Слуга народу" про рішення ПАРЄ: "Є певний страх, що якщо ми втратимо Росію тут, то не буде взагалі жодного діалогу" - Цензор.НЕТ 5146
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28.01.2021 18:01 Ответить
Какой к черту диалог? Путин их крутит на средном пальце. Давить его и давить. Когда/если его серьезно припечет, Россия сама "найдется" (имеется в виду "мы потеряем Россию"). А до этого разговаривать и пытаться не стоит. С таким же успехом можете уговаривать КОВИД 19.
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28.01.2021 20:51 Ответить
 
 