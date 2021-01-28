РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12768 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 607 9
апелляция (616) ЗТМК (14) Антикоррупционный суд (1068)

Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений оправдательный приговор Заводского районного суда Запорожья в отношении бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, который руководил предприятием в интересах олигарха Дмитрия Фирташа и нанес ему убыток в размере 0,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняли председательствующая судья Инна Калугина, судьи Даниила Черненькая и Александр Семенников.

"Чесно говоря, мы очень обеспокоены таким решением. Суд по меньшей мере мог отправить дело на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже Антикорсуду. Вместо этого судьи просто оставили в силе "оправдос", который запорожские судьи приняли с вопиющими нарушениями", - отметили в ЦПК.

Напомним, директора ЗТМК Сивака обвиняли в растрате 492 миллионов гривен госпредприятия, выделенных компанией олигарха Дмитрия Фирташа на модернизацию ЗТМК.

Читайте также: Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование

Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗТМК ще працює? Странна, аднака.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:45 Ответить
Судді мають нести кримінальну відповідальність за неправосудні вироки. Мають сидіти довічно з конфіскацією всього майна, або краще виключна міра покарання.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:47 Ответить
Так ему еще и Героя надо дать. Борец с олигархами.
показать весь комментарий
28.01.2021 14:46 Ответить
Ці "судді" вже добивають Україну! Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 2579
показать весь комментарий
28.01.2021 14:52 Ответить
Так я не поняв, ХВірташу наньос убиток чи заводові? Якщо ХВірташу то прєдствіть к наградє, а ящо заводу то в буцугарню...
показать весь комментарий
28.01.2021 14:55 Ответить
Йому - це підприємству. Просто тут кострубато написано.
показать весь комментарий
28.01.2021 15:14 Ответить
Значить в буцугарню Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 8209
показать весь комментарий
28.01.2021 15:15 Ответить
Судова влада в Україні є головним внутрішнім ворогом країни.
показать весь комментарий
28.01.2021 15:10 Ответить
Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
показать весь комментарий
28.01.2021 15:26 Ответить
 
 