Руководитель отделения банка на Львовщине, присвоившая около $ 30 тыс. средств клиентов, уведомлена о подозрении, - Нацполиция

Во Львовской области полицейские сообщили руководителю отделения банка о подозрении в присвоении средств клиентов. По данным следствия, подозреваемая завладела деньгами в сумме почти 30 000 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как установили правоохранители, в 2018 году начальник отделения одного из банков, 37-летняя жительница Дрогобыча, завладела средствами клиента в сумме почти 30 тысяч долларов США. Злоумышленница, используя фальшивые финансово-бухгалтерские документы и депозитные договора, размещала денежные средства клиента банка на счета, открытые без его ведома, после чего путем сложных манипуляций переводила эти средства на другие счета и снимала наличные, которые в дальнейшем присваивала.

Правоохранители под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правопорущення, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По данному факту продолжается досудебное расследование.