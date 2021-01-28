Руководитель отделения банка на Львовщине, присвоившая около $ 30 тыс. средств клиентов, уведомлена о подозрении, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во Львовской области полицейские сообщили руководителю отделения банка о подозрении в присвоении средств клиентов. По данным следствия, подозреваемая завладела деньгами в сумме почти 30 000 долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как установили правоохранители, в 2018 году начальник отделения одного из банков, 37-летняя жительница Дрогобыча, завладела средствами клиента в сумме почти 30 тысяч долларов США. Злоумышленница, используя фальшивые финансово-бухгалтерские документы и депозитные договора, размещала денежные средства клиента банка на счета, открытые без его ведома, после чего путем сложных манипуляций переводила эти средства на другие счета и снимала наличные, которые в дальнейшем присваивала.
Правоохранители под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного правопорущення, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
По данному факту продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...