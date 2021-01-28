Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"
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Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
В ходе совещания был детально обсужден план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск "Крымской платформы".
Зеленский отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения оккупированного Крыма.
"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
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Валерий Прозапас отмечает, то, что Зеленский бессовестный, было понятно задолго до президентства, но так нагло обнулять пятилетние усилия дипломатии и всего украинского государства по созданию международной коалиции и организации санкционного давления на оккупанта за захват Крыма, может только действительно неадекватный человек.
Ветеран АТО пишет, пройдет еще немного времени, и Владимир Зеленский заявит, что это под его командованием было освобождено две трети оккупированных городов и поселков, хотя в то время этот уклонист в Москве ногами дрыгал и кино делал для русскоговорящих жителей бывших стран СССР. «Что касается Крыма, то «усилия» Зеленского точно ограничатся разве что очередным «смотрением в глаза» или созданием «штаба простых решений» - как он «войну заканчивает» мы все видим», - написал Валерий Прозапас.
Тварь подх.йловская ты, урод, .лять!
Нічого собі тля знахабніла ...
На каком году до него дойдет что россия не "та сторона", а фашист вероломно напавшая на наш дом без объявления войны, планомерно убивающая украинцев на украинской земле, подрывающая основы нашегт государства как внутри так и на мировой арене!
А может лучше не "моего прихода к власти" а "моего избрания" ???
Те, що воно безсовісне, було зрозуміло задовго до президенства, але так нахабно обнуляти п'ятирічні зусилля дипломатії та всієї української держави зі створення міжнародної коаліції і організації санкційного тиску на окупанта за захоплення Криму, може тільки дійсно неадекватна людина.
Ще трохи, і Зеленський заявить, що це під його командуванням було звільнено 2/3 окупованих міст та селищ в 2014, хоча в той час цей уклоніст на Москві ногами дригав.
Щодо Криму, то його "зусилля" точно обмежаться хіба що черговим "смотрєнієм в глаза" або створенням "штабу простих рішень" - як він "війну закінчує" ми всі бачимо.
Задовбав. Тє.
Валерій Прозапас, ветеран АТО
Какой толк в этой площадке я не понимаю пока и еще меньше понимаю зачем в этой говорильне к примеру участвовать Макрону, Меркель, Джонсону или Байдену. Что бы что? Озабоченность Макрон и из Версаля обьявлять может к примеру
пока чистой воды популизм