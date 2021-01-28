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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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День Независимости (1019) Зеленский (16489) деоккупация (837) Крымская платформа (305)

Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский:

Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В ходе совещания был детально обсужден план проведения торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины и запуск "Крымской платформы".

Зеленский отметил, что до сих пор не было ни одной площадки для определения путей возвращения оккупированного Крыма.

"Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Также читайте: Словакия примет участие в саммите Крымской платформы, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+149
"Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1737
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28.01.2021 14:46
+101
Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти" - Цензор.НЕТ 4577
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28.01.2021 14:54
+96
"Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1600
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28.01.2021 14:47
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Страница 4 из 4
Главнокомандующий при котором впервые за всю войну на Донбассе было отдано больше территорий, чем деоккупировано - теперь заявляет, что «до него никто и не думал об освобождении Крыма».

Валерий Прозапас отмечает, то, что Зеленский бессовестный, было понятно задолго до президентства, но так нагло обнулять пятилетние усилия дипломатии и всего украинского государства по созданию международной коалиции и организации санкционного давления на оккупанта за захват Крыма, может только действительно неадекватный человек.

Ветеран АТО пишет, пройдет еще немного времени, и Владимир Зеленский заявит, что это под его командованием было освобождено две трети оккупированных городов и поселков, хотя в то время этот уклонист в Москве ногами дрыгал и кино делал для русскоговорящих жителей бывших стран СССР. «Что касается Крыма, то «усилия» Зеленского точно ограничатся разве что очередным «смотрением в глаза» или созданием «штаба простых решений» - как он «войну заканчивает» мы все видим», - написал Валерий Прозапас.
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29.01.2021 01:07 Ответить
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 4668
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29.01.2021 01:09 Ответить
****** наш призедент
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29.01.2021 01:09 Ответить
Этот кретин уже совсем докурился...или донюхался...или уже докололся!?
Тварь подх.йловская ты, урод, .лять!
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29.01.2021 01:17 Ответить
Вернуть Крым силой мысли - это не каждому дано. Маг из Хогвардса какой-то.
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29.01.2021 01:23 Ответить
комплекс Наполеона Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 5690
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29.01.2021 01:24 Ответить
Да, когда же это криворагульное чмо от передоза загнется?!
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29.01.2021 05:17 Ответить
На повестке дня колхозного собрания два вопроса: Строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли ко второму вопросу.
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29.01.2021 05:28 Ответить
..эта страшная ошибка .. и вырок всем нам . что тебя ничтожество -- подстилку козломойского выбрали в президенты --- хоть бы раз **** сказал кто пошел необьявленной войной на УКРАИНУ --- хоть бы раз назвал ***** агрессором ---- ты не глава государства --- ты просто зеленое чмо в кресле президента --- что бы осталось от УКРАИНЫ если бы ты тварь был президентом в 14 году --- сколько там твоя зеленая блевотина настрогала дел против ПОРОХА --- строгай побольше --- народ прозреет может до досрочных выборов
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29.01.2021 05:47 Ответить
Ну шо ви так серьезно до импровизаций Кловуна относитесь? Мы же в цирке. Ржите по приколу и все.
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29.01.2021 07:18 Ответить
Очень неправильно, что никто не думал(членограй)... Прiсь ейбочки, хотел ограничиться только этим, мол, тиць, та й розвиднiлось, но есть одно "НО", нужно более обширно... Через пару месяцев будет 2 года как зебуин у власти. И вот тока ща отелився, бо уклонист(этому еще будет сделана правовая оценка)... Та разве насчет Крыма, багато еще о чем зебики и не подозревают, я не говорю , что думают... СЛИВ засчитан, да это уже не поможет. Сматывай -те удочки, Вова, пока не поздно, хотя уже все, спекся голубок.
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29.01.2021 07:30 Ответить
Зато теперь ясно, почему членограй не отреагировал на повестки) Думал как же ж Крым освобождать будет)))
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29.01.2021 13:30 Ответить
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 4729
Нічого собі тля знахабніла ...
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29.01.2021 07:27 Ответить
вы маете на увазi, шо отримав на горiхи от бахини. То ж то рядом лежать , и мечтать, как бы о фа-но зачленограить.
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29.01.2021 07:35 Ответить
Він хворий. Та на додаток розумово неповноцінний. Суцільний жах!
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29.01.2021 07:35 Ответить
Смiх - смiхом, але ж бо е дiагноз. Ви тiльки но погляньте як вiн розмовляе, очi витрiщае з кожною фразою , ще й , наче б то маятник, робе всим тiлом нахили вперед, як бiля стiни плачу... А в 42 рочки глупостями , по-плагiатськи, бо сцена вiд фрiкi браткiв, ялозити по фортепiано, хiбо то не дiагноз.
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29.01.2021 07:44 Ответить
Вася готовится к игре на фортепиано... Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 8243
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29.01.2021 07:54 Ответить
Скоро, ну совсем скоро, пыня склеит ласты... Много прихлебаев улетят под панфары... Так что, думай-те, Вова.
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29.01.2021 07:38 Ответить
Скорей бы! И одного пыни мало будет, у нас они целыми блоками кучкуются.
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29.01.2021 07:50 Ответить
Циничный подонок. Наркоман за свою каденцию сдал земель больше, чем вернул
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29.01.2021 07:42 Ответить
А що він повернув?
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29.01.2021 09:09 Ответить
До развода войск было пару небольших продвижений в сторону противника. В заслуги бубочки не входит, но это было уже при его каденции.
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29.01.2021 13:43 Ответить
Зе еще и тормоз? На второй год презеденства вспомнил что ничего не говорил об оккупации украинского Крыма!
На каком году до него дойдет что россия не "та сторона", а фашист вероломно напавшая на наш дом без объявления войны, планомерно убивающая украинцев на украинской земле, подрывающая основы нашегт государства как внутри так и на мировой арене!
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29.01.2021 07:48 Ответить
Вовчик, полудурок, конечно же тебе было некогда, ты с 2014 года перед рашистами и малоросами по сцене с голой жо..пой скакал! Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 2847
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29.01.2021 07:56 Ответить
малоПИД,,,роское, менино, нарко-Ничтожество у которого война с "другой стороной", ПИД,,,рашенские наемники-обДроченцы и все окружение агенты кремля начиная с ермака и т.д "думает" как вернуть Крым))) реальный неадекват у тебя главная цель как дать армии Фекалистана воду, что бы рашка не забрала "бизнес и офшоры и при этом остаться в кресле....
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29.01.2021 08:18 Ответить
Лучше-бы молчал этот зебанутый приписдент. Каждый его высер или видосик любого человека убедит, что бубочка - неизлечимый идиот, и кукарекает только то, что прикажет ему Дерьмак или Беня.
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29.01.2021 08:22 Ответить
Вова ты дебил?
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29.01.2021 08:34 Ответить
Нашли шо спросить у шлепера-2... здесь же ответ - априори, бо с рождения...
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29.01.2021 08:46 Ответить
бубочка был бы людиною, то и на дурачка бы лобы любо-дорого посмотреть , как в данном случаеЗеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 8947 - Mr Bean on the Town! | Full Episodes | Classic Mr Bean
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29.01.2021 08:55 Ответить
Боанопартий снова нюхнул.
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29.01.2021 10:36 Ответить
Человек не просто играет роль презедента , не просто плохо играет эту роль, а такое ощущение , что это не его хреновые актерские способности, это так ему пишут сценарий , это именно так было задумано гибридненько разрушать страну. Шнобель буратино просто вылазит изо всех дыр и прорех его невыполненных обещаний, нарочито наполеоновских поведенческих картинок - а рулят и ведут его к камерам с идиотскими речами и обещалками совсем другие .
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29.01.2021 12:16 Ответить
Ну если реакцию власти Украины на мировые события озвучивает МИША ПОДОЛЯК ...
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29.01.2021 12:19 Ответить
Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади" - Цензор.НЕТ 1138 А как по другому, если у нарида в голове колбаса по 2.20
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29.01.2021 12:46 Ответить
Поменяли ему смотрящего от повисшего на ухо служаку Бени Андрюху на откровенно ПРорашистского служаку широкого спектра олигархов Ермака.
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29.01.2021 12:27 Ответить
"Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"
А может лучше не "моего прихода к власти" а "моего избрания" ???
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29.01.2021 13:03 Ответить
О чем клоун говорит? Он донбас уже освободил...
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29.01.2021 13:17 Ответить
"Головнокомандувач", за якого вперше за всю війну на Донбасі було віддано більше території, ніж деокуповано - тепер заявляє, що "до нього ніхто не думав про звільнення Криму".

Те, що воно безсовісне, було зрозуміло задовго до президенства, але так нахабно обнуляти п'ятирічні зусилля дипломатії та всієї української держави зі створення міжнародної коаліції і організації санкційного тиску на окупанта за захоплення Криму, може тільки дійсно неадекватна людина.

Ще трохи, і Зеленський заявить, що це під його командуванням було звільнено 2/3 окупованих міст та селищ в 2014, хоча в той час цей уклоніст на Москві ногами дригав.

Щодо Криму, то його "зусилля" точно обмежаться хіба що черговим "смотрєнієм в глаза" або створенням "штабу простих рішень" - як він "війну закінчує" ми всі бачимо.

Задовбав. Тє.
Валерій Прозапас, ветеран АТО
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29.01.2021 15:28 Ответить
Ниче не понял.... ну создаст условно Зеленский какуюто площадку для обсуждения и?... ну будут там выражать обеспокоенность условно говоря, заявлять о том что Крым это Украина и другие правильные вещи, и?... ну так есть нормадский формат = таже говорильня как оказалось, и?... или этот опус только ради падающих рейтингов? ибо от говорильни толку мало, нужны санкции, много санкций, "юольше и полезней".
Какой толк в этой площадке я не понимаю пока и еще меньше понимаю зачем в этой говорильне к примеру участвовать Макрону, Меркель, Джонсону или Байдену. Что бы что? Озабоченность Макрон и из Версаля обьявлять может к примеру
пока чистой воды популизм
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29.01.2021 16:18 Ответить
Зеленский, как всегда косит под придурка, надеясь, что такие же придурки как он будут и дальше радостно подпрыгивать и подскакивать на радостях, что страной руководит ОН - "величайший из величайших" ... АФЕРИСТОВ. Истерическая реакция на последний результат рейтингового опроса заставляет его кукловодов впадать в форменный кретинизм и от того становится еще смешнее но и трагичнее, потому что волею 73% этот урод президент страны. И таки до сих пор находится значительная часть откровенных недоумков, которая с радостью отдает предпочтение этому БАЛАГАННОМУ ФИГЛЯРУ, единственное достоинство которого - безумная жадность. Из-за БАБЛА этот клоун ВООБЩЕ ПОТЕРЯЛ ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ.
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04.02.2021 08:52 Ответить
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