Снегопады в Украине: 100 грузовиков застряли в четырехкилометровой пробке в Одесской области, еще 50 - в двухкилометровой

В Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий образовалась пробкаиз около ста грузовиков. Дорожники задействовали снегоуборочную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на трассе международного значения возле села Петроверовка Ширяевского района из-за переметов и гололеда образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств протяжностью около 4 км. Для ее ликвидации и расчистки дороги были привлечены 8 единиц техники Службы автомобильных дорог.

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"Вблизи с. Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса - Рени (на расстоянии около 15 км от г. Одесса) из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км)", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что движение на автодороге перекрыли подразделения Национальной полиции.

Из-за непогоды в 8 населенных пунктов в Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском районах Одесской области отсутствуют проезды.

Ограничение движения существуют на автодорогах в Одесской и Николаевской областях.