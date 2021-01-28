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Новости За рубежом
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Защита Навального обратится в Европейский суд по правам человека из-за ареста оппозиционера, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Защита Навального обратится в Европейский суд по правам человека из-за ареста оппозиционера, - адвокаты

Защита российского оппозиционера Алексея Навального продолжит добиваться его освобождения.

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пойдем и в кассацию и ЕСПЧ, везде пойдем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В четверг Мособлсуд признал законным заключение Навального под стражу до 15 февраля.

Сам Навальный заявил, что не удивлен этим решением. "Мне еще до суда все было понятно", - сказал он, отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему решение апелляционной инстанции.

По словам адвоката Ольги Михайловой, "особых надежд на освобождение Навального никто не питал". При этом адвокат надеется, что Европейский суд встанет на их сторону, так как считает, что в отношении ее подзащитного были нарушены целый ряд статей Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: Ірина Дашківська
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защита навального будет играть защиту каро-канн?
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28.01.2021 15:04 Ответить
Какой смысл теребить их "обеспокоенность" ?
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28.01.2021 15:04 Ответить
Ага. ПАСЕ уже сказало что нужно дать ***** 30 дней на ваше перевоспитание и что с ****** будет только вести диалог а не наказывать. Так что пишите письма хоть в ООН.
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28.01.2021 15:11 Ответить
Навальный сделал ошибку, что вернулся в эрефию.
Они его не отпустят...
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28.01.2021 15:16 Ответить
Пускай направляет в суды,там свои черти рлиссю не изгонят санцкий не было максимум глубокая озабоченность,раз ПАСЕ какаяразница с демократией в Мордоре и он является полнопоавным членом,после всего
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28.01.2021 15:50 Ответить
 
 