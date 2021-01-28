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Новости Политика Украины
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Ермак Андрей (1183) Офис Президента (1685) Татаров Олег (348)

Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ряд назначений в госорганах и свое участие в их кадровой политике.

Об этом он рассказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что "профессиональные кадры являются основой любого государства" и признал, что действительно участвует в собеседованиях с потенциальными кандидатами на высокие госдолжности. Однако отметил, что если в ОП он имеет влияние, то Кабмину может лишь выразить свои рекомендации.

"Не скрою, что я 24 часа в сутки (особенно все, что касается кадровой политики в Офисе) встречаюсь, ищу, смотрю. Если в ОП я влияю, то в правительстве - это просто мое мнение", - заявил Ермак.

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Он опроверг утверждение о том, что отвечает за кадровую политику во многих госорганах помимо ОП. "Не совсем соглашусь с вашей позицией. На сегодняшний день мнение Офиса при определении кадровой политики могут спросить. Но на самом деле Офис президента не влияет на кадровую политику. Это было бы неправильно", - отметил глава ОП.

Андрей Ермак также прокомментировал назначение своего скандального заместителя Олега Татарова, который продолжает работать на Банковой.

"У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически дает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование и профессиональный уровень этого человека [Татарова] нас устроил. Это стало основанием для принятия решения", - пояснил Ермак, добавив, что в случае Татарова "это точно не была рекомендация Андрея Портнова".
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Топ комментарии
+25
Он такой же профессионал, как и Ермак.И главное в той же отрасли.
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28.01.2021 15:07
+23
Портнов, Татаров, Ермак -- три сапога пара.
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28.01.2021 15:09
+22
Мусорской решала - это профессионал?! Жванию ещё возьмите советником Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3980
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28.01.2021 15:09
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Єрмак обвалив рейтинг Зеленського такими кримінальними "фахівцями" від минулої влади. Чим скорше Зеленський позбудеться Єрмаків-Татарових та інших "ефективних" нікчем, тим на довший час збереже свій маленький рейтинг.
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28.01.2021 15:17 Ответить
буде краще, якщо він позбудеться самого себе
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28.01.2021 15:21 Ответить
Умные к ЗЕбанутым не идут, это будет клеймо на всю жизнь. Поэтому подбирают всякий непотриб, которые забашлял Дерьмаку-младшему.
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28.01.2021 15:26 Ответить
Розумні патріоти підуть працювати в будь який уряд і навіть йшли працювати до януковича, бо від непрофесіоналів у владі страждає вся Україна. Тільки сам Зеленський має пропонувати, а не завгоспи і сам Зеленський має брати на себе зобов'язання по проведенню реформ а не їх фальсифікації.
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28.01.2021 15:29 Ответить
Он такой же профессионал, как и Ермак.И главное в той же отрасли.
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28.01.2021 15:07 Ответить
компания "охотников за головами" (и бабками)

"ЕРМАКИ БРАЗЕРС" Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 6364

епт !!!!
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28.01.2021 15:11 Ответить
"это точно не была рекомендация Андрея Портнова" . А она таки была ?
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28.01.2021 15:07 Ответить
Дядюшка Фрейд....
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28.01.2021 15:08 Ответить
То есть бекграунд кандидатов Ермак не проверяет? Или специально таких ищет?
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28.01.2021 15:08 Ответить
Портнов, Татаров, Ермак -- три сапога пара.
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28.01.2021 15:09 Ответить
Мусорской решала - это профессионал?! Жванию ещё возьмите советником Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3980
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28.01.2021 15:09 Ответить
Саака уже год как реформы нагора выдает в своем оффиссе за народные немалые деньги Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 5501
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28.01.2021 15:13 Ответить
а кстати...шото этот реформатор тихо бздит ! не хило пригрелся !
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28.01.2021 15:18 Ответить
тоже с подачи Ермака
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28.01.2021 15:18 Ответить
Два кремлевских урода, большие спыцыалисты и супер прохфессионалы по продаже Родины и мегаворовству бюджета.
Я рад за зебилов- лучших эта биомасса не заслуживает.
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28.01.2021 15:10 Ответить
ларечный решала увидел уровень в его глазах)
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28.01.2021 15:11 Ответить
"прохвесианалы","проффэссора" - при владе "молодые регионалы", а песни все старые.
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28.01.2021 15:12 Ответить
Тут он искренен ! Поговорил и понял: кандидат из правильных пацанов ..Такой и нужен.
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28.01.2021 15:12 Ответить
Ну, мы конечно ж верим! Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3411
Разве слуги нас хоть раз обманывали?
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28.01.2021 15:13 Ответить
прикладів в історії безліч, і Україна на жаль не виняток, навіть навпаки у нас це традиція, виродок на високій посаді ментально оточує себе ще більшими виродками. і ніколи для країни користі в цьому не було. а тут відверта, цинічна, можливо непоправна шкода.
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28.01.2021 15:13 Ответить
Проффессор в отжатии и дерибане предприятия,проще говоря , рейдерском захвате.
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28.01.2021 15:13 Ответить
у всех троих трудовые на лубянке Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 3184
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28.01.2021 15:14 Ответить
государству с такими профи , и врагов не надо
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28.01.2021 15:16 Ответить
да просто внучка фокина его брату ермака порекомендовала, как некоего проффесионала ))
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28.01.2021 15:16 Ответить
с точки зрения невигласа Ермака кто-то угодно выглядит "прохвесионалом"
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28.01.2021 15:18 Ответить
ну да ну да... погибший братец ермак-мл. - тоже кадровик знатный... сбрехать не даст!
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28.01.2021 15:19 Ответить
берём тебя (Татарова) на работу как профессионала , поэтому с тебя в два раза дороже Ермак о назначении Татарова: Устроил его профессионализм, Портнов тут ни при чем - Цензор.НЕТ 8275
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28.01.2021 15:20 Ответить
"ПроФФесионалізм" у розгоні Майдану і переслідуванні патріотів, мабуть.
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28.01.2021 15:20 Ответить
"Професіоналізм" Татарова полягає в тому, що він шив справи автомайданівцям - про позбавлення їх водійських прав за мітинг у Межигір'ї? Чи як? Так тут професіоналізму немає, справи незаконні, бо там немає порушень, за які можна права забрати!
Тим більше, там кілька тачок були по довіреності перепродані, але позбавили прав тих, хто їх продав, причому деякі з цих людей у момент мітингу були або не в Києві, або навіть не в Україні!

От такий-от професіанал-ригіанал!
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28.01.2021 15:21 Ответить
ты не . банулся часом Юрко дописувач? шо трудно в программе киррилицу найти если тебя так рвёт? и кто сейчас твой бред на латинице читать будет?
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28.01.2021 16:57 Ответить
У ***** ,все козыри на руках в Украине.
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28.01.2021 15:25 Ответить
це якесь дно..
схемщик-дерибанщик - цінний кадр..
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28.01.2021 15:29 Ответить
Я портнов яким боком у вас підпрацьовує ?
Теж влаштував його професіоналізм ?
І скажете, що фуйло тут ні до чого ?
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28.01.2021 15:32 Ответить
Я = А
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28.01.2021 15:33 Ответить
Одне нікчемність розповідає про професіоналізм іншого нікчеми.
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28.01.2021 15:35 Ответить
ну зє43лошара є предметом народної ганьби - муй з ним. А ви, рєбята йєрмакі та інші пальч, дуб, ....скиє, ви хто, хто вас звал? "...ідітє нахєр...(с)
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28.01.2021 15:35 Ответить
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ. Такой уровень был нужен в органах власти в 2013-м и в 2020-м.
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28.01.2021 15:42 Ответить
Я повірив, бо Єрмак ніде ні разу не палився і ніде ні разу не було внучок Фокіних.
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28.01.2021 15:46 Ответить
В нас вже був праффессор, праффесіанал, а цей з його інституту.
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28.01.2021 15:50 Ответить
лживый подонок!как и зеля
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28.01.2021 15:57 Ответить
Пороха візьміть..кращий професіонал тільки Саакашвілі. Тільки не давайте пороху красти.
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28.01.2021 16:00 Ответить
и иной причины просто быть не могло - Татаров мусорюга по ментальности, к тому же проФФесиональный мошенник и вымогатель, такой талантище не должен был зря пропадать
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28.01.2021 16:11 Ответить
найди в программе кирилицу юрко! неужели так трудно? ну кто тебя читать в латинице будет? у нас ведь не молдова и не азербайджан!
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28.01.2021 17:00 Ответить
да, профессионализм татарову передался от беркутовцев Єрмак про призначення Татарова: Влаштував його професіоналізм, Портнов тут ні до чого - Цензор.НЕТ 7365
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28.01.2021 16:44 Ответить
ермак в чем состоит профессианализм татарова? может ты сразу еще и портнова к себе заберешь и лукаш и ганю и черноротую не забудь..... а может сразу зэка из ростова и колю бимбу из рублёвки выпишешь? они ведь тоже профи..... будем опять все вместе коммунизм строить!
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28.01.2021 17:04 Ответить
Ефект Данінга-Крюгера в дії - обмежена людина підбирає подібних собі
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28.01.2021 17:50 Ответить
профессионально ездит зеленым лохам по ушам)))
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28.01.2021 18:37 Ответить
"Безцінний кадр" тримає марку зезашкварів!
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28.01.2021 21:02 Ответить
Одним словом - зепроффесіоналізм.
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28.01.2021 21:04 Ответить
 
 