Переболевшие COVID-19 не получат вакцину в первой волне: у них уже есть защита на 3-6 месяцев, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Граждане, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне. Все из-за ограниченого доступа к вакцинам.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что ВОЗ рекомендует не включать переболевших коронавирусом в первую волну вакцинации, поскольку у таких пациентов может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как работает вакцина у тех, кто уже переболел.
"Может быть вакцинация тех, кто переболел, будет отсрочена на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как опыт по вакцинации людей, которые переболели, ограниченный. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел и попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимым с жизнью", — отметил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
В мене не будуть колоти цього шмурдяку, а до другої хвилі ще треба дожити. )))
це треба буде при таких темпах повторноколоти "першу хвилю"
Шість місяців якраз спливло.
Здається хтось звиздить.
купа мутацій,вакцинування лише почалось...
(проследуйте туда, ...... Ляшко и лучше не ******, идиот)