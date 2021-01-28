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Переболевшие COVID-19 не получат вакцину в первой волне: у них уже есть защита на 3-6 месяцев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Переболевшие COVID-19 не получат вакцину в первой волне: у них уже есть защита на 3-6 месяцев, - Ляшко

Граждане, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне. Все из-за ограниченого доступа к вакцинам.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что ВОЗ рекомендует не включать переболевших коронавирусом в первую волну вакцинации, поскольку у таких пациентов может оставаться еще иммунитет. Также нет четкого понимания, как работает вакцина у тех, кто уже переболел.

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"Может быть вакцинация тех, кто переболел, будет отсрочена на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как опыт по вакцинации людей, которые переболели, ограниченный. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел и попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимым с жизнью", — отметил Ляшко.
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Топ комментарии
+6
Не вводи Ляшко в ступор , а то опять объявят лохдаун .
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28.01.2021 15:24
+4
а если они переболели в апреле 2020?
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28.01.2021 15:23
+4
При оманском ЗеМародере вакцины в Украине не будет. Для тех, кто еще не понял... все ушло в асфальт.
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28.01.2021 15:23
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Везёт же ...
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28.01.2021 15:22 Ответить
YES!!!
В мене не будуть колоти цього шмурдяку, а до другої хвилі ще треба дожити. )))
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28.01.2021 15:24 Ответить
3-6 місяців-
це треба буде при таких темпах повторноколоти "першу хвилю" Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9763
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28.01.2021 21:13 Ответить
Пока ЗеДегенерат у власти в Украине - никого нет защиты. Сколько раз этот ***** уже Ковидный фонд распилил в своих оманских офшорах?
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28.01.2021 15:22 Ответить
Краще нехай пиляє, нуж накупить на ці кошти якогось шмурдяку, від якого шкоди буде більше. )))
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28.01.2021 15:26 Ответить
русский, ты с бутылки снова строчишь?
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28.01.2021 15:33 Ответить
а если они переболели в апреле 2020?
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28.01.2021 15:23 Ответить
Не вводи Ляшко в ступор , а то опять объявят лохдаун .
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28.01.2021 15:24 Ответить
Хорошо бы перед прививками сделать тест на антитела, и станет ясно, нужно прививать человека или нет.
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28.01.2021 15:51 Ответить
це в якійсь іншій країні. Але я думаю що переживати за "вакцину" з імунітетом не треба. Бо то буде водичка адже цю вакцину буде доставляти конторка Раиси Богатирьової. А вони по старій памяті "лоши лохов" їх розводять водичкою.
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28.01.2021 18:28 Ответить
При оманском ЗеМародере вакцины в Украине не будет. Для тех, кто еще не понял... все ушло в асфальт.
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28.01.2021 15:23 Ответить
Снег сойдёт, увидим, был ли там асфальт.
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28.01.2021 15:27 Ответить
Уверен, что и во второй, и в третье, и даже четвёртой, пятой и шестой волне не получат. Бесплатно не получат.
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28.01.2021 15:26 Ответить
А якщо влітку перехворів ? Не кажучи вже про хворіших весною.
Шість місяців якраз спливло.
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28.01.2021 15:31 Ответить
Оце бізнес , всю країну на голку .
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28.01.2021 15:36 Ответить
Якщо природній імунітет(найкращій) тримається тільки 3-6 місяців то скільки тоді може триматися імунітет від щеплення? 🤪
Здається хтось звиздить.
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28.01.2021 15:38 Ответить
Нет, люди деньги зарабатывают.
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28.01.2021 16:02 Ответить
Тобто планують ширяти народ щомісяця...
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28.01.2021 16:04 Ответить
по -різному..Природній-до 9-ти місяців.. поки що важко сказати..
купа мутацій,вакцинування лише почалось...
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28.01.2021 21:16 Ответить
то як вакцина(и), враховуючи безліч мутацій вірусу, може захистити? Особи, що перехворіли на COVID-19, не отримають вакцину в першій хвилі: у них вже є захист на 3-6 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9484
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28.01.2021 21:20 Ответить
Здається, що це тайна. А якщо по дорослому, то має бути чітка інструкція, від якої хвороби і на який термін гарантується імунітет певною вакциною. Все інше - величезна афера, розвод і клоунада. Який сенс вакцинуватися на декілька днів, чи кожні 3 місяці і мати ще більші ризики, ніж без такої вакцинації?
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28.01.2021 22:38 Ответить
****8 ***88****88!!111
(проследуйте туда, ...... Ляшко и лучше не ******, идиот)
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28.01.2021 15:59 Ответить
А можно таким ветеринарный паспорт с печатью выдать? Ну как у вакцинированных щтоб.
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28.01.2021 16:01 Ответить
Мне кажется, что быстрее у нас выработается коллективный иммунитет, чем мы начнем вакцинацию.
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29.01.2021 09:07 Ответить
 
 