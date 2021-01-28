Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины против мутировавших штаммов COVID-19

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech эффективна против штаммов, выявленных в Великобритании и ЮАР.

Об этом говорится в заявлении двух компаний, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследований in vitro, плазма крови людей, вакцинировавшихся данным препаратом, нейтрализовала штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. В исследовании использовали плазму 20 добровольцев и три варианта коронавируса: с мутацией из Великобритании, из ЮАР и с обеими мутациями.

Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.

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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря 2020 года. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.