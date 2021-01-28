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Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины против мутировавших штаммов COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины против мутировавших штаммов COVID-19

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech эффективна против штаммов, выявленных в Великобритании и ЮАР.

Об этом говорится в заявлении двух компаний, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследований in vitro, плазма крови людей, вакцинировавшихся данным препаратом, нейтрализовала штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. В исследовании использовали плазму 20 добровольцев и три варианта коронавируса: с мутацией из Великобритании, из ЮАР и с обеими мутациями.

Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.

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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря 2020 года. По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.
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Топ комментарии
+3
Может Pfizer и BioNTech для Украины особую вакцину создадут для прививок 73% от ЗеВируса? Уверен дешевле будет, чем содержание ЗеМародера и "сук народа"
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28.01.2021 15:29
+2
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины

Вакцины в основном помогают тем, кто их продает!...
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28.01.2021 16:45
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Может Pfizer и BioNTech для Украины особую вакцину создадут для прививок 73% от ЗеВируса? Уверен дешевле будет, чем содержание ЗеМародера и "сук народа"
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28.01.2021 15:29 Ответить
Не верю я этим туркам. Их вакцина всегда подозрительно лучше всех.
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28.01.2021 15:30 Ответить
А нам какое дело до эффективности?
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28.01.2021 15:33 Ответить
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса, отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3244669

Но это пока! Масочники готовят дупы для укольчиков.
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28.01.2021 15:41 Ответить
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса,

Как по мне, необходимости небыло с самого начала. Швеция и РБ вам для примера.
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28.01.2021 16:46 Ответить
Там вон уже о "бразильской" мутации трубят...
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28.01.2021 16:02 Ответить
Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины

Вакцины в основном помогают тем, кто их продает!...
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28.01.2021 16:45 Ответить
Раша активно распостраняет по всем средствам массовой информации дезу о вреде прививок от короны.
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28.01.2021 19:10 Ответить
 
 