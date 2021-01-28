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Новости Политика Украины
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Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак

Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и остается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью "НВ".

"Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины", - сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что по поручению Президента Украины государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.

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Ермак уточнил, что Офис Президента в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.

"Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы", - сказал глава Офиса Президента Украины.

По словам Ермака, он хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией Соединенных Штатов Америки вышло на совершенно новый качественный уровень.

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Комментируя рассмотрение внутри фракции партии "Слуга народа" вопроса о введении США санкций в отношении народного депутата Александра Дубинского, Ермак сказал: "Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор".

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Уголовное дело против Байдена Венедиктова не посоветовавшись с ЗЕ открыла?
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28.01.2021 15:45
+18
Зато вы, мудаки, испортили отношения с Канадой.
Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
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28.01.2021 15:51
+15
Или это внешние силы не дают ЗЕ и СН выгнать российского агента Дубинского из депутатов?
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28.01.2021 15:46
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Правила форума Совет форумчан
это оно сожалеет....
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28.01.2021 15:44 Ответить
Уголовное дело против Байдена Венедиктова не посоветовавшись с ЗЕ открыла?
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28.01.2021 15:45 Ответить
конечно.. теперь ее сделают крайней)
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28.01.2021 15:58 Ответить
Это существо кается в содеянном?
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28.01.2021 15:45 Ответить
Он и каяться? Это разные вещи. Просто придется отгребать. Вот и пытается спрыгнуть.
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28.01.2021 15:47 Ответить
Или это внешние силы не дают ЗЕ и СН выгнать российского агента Дубинского из депутатов?
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28.01.2021 15:46 Ответить
дерьмака тоже сегодня понесло. Той дичи, шо он несет, может позавидовать сам зеленский.
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28.01.2021 15:46 Ответить
Это Ермак об уголовном деле на Байдена?
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28.01.2021 15:46 Ответить
А может это внешние силы вместо ЗЕ звонили Трампу и обещали ему компромат на Байдена?
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28.01.2021 15:47 Ответить
Заводимо дві кримінальні справи на цілого діючого Президента США. Якщо він і від цього не ***** і не подзвонить, то навіть і не знаю як ще привернути увагу...
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28.01.2021 15:48 Ответить
расписался в собственной беспомощности? Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2654
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28.01.2021 15:48 Ответить
Ваших сил, Бл@ди зелёные????????? Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2705
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28.01.2021 15:50 Ответить
Зато вы, мудаки, испортили отношения с Канадой.
Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
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28.01.2021 15:51 Ответить
І після того голосування Трюдо перестав спілкуватись з Бубочкою, а у своїх заявах Україну не згадує, хоч події у багатьох інших країнах активно коментує. Клоун для канадського прем'єра став нерукопожатий.
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28.01.2021 15:58 Ответить
Канада - постоянный и самый последовательный союзник Украины. Московская агентура во власти системно разрушает союз с Западом. Цель - оставить Украину один на один с РФ.
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29.01.2021 10:04 Ответить
Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - сказав Ермак кремлівський агент Козир.
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28.01.2021 15:52 Ответить
Та, пророссийский гадёныш, эти отношения и портишь больше всех.
Кстати, о "не испортившихся отношениях Украины и США" - а почему до сих пор нет никакого контакта между клоуном президентом Зеленским с новой американской администрацией, я уж не говорю о самом Байдене? Более того, не видно никаких предпосылок к таким контактам.
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28.01.2021 15:54 Ответить
козырь

1. м.
1) Карта одной какой-л. масти, объявляемая по правилам игры старшей, бьющей
карты всех других мастей.
2) перен. То, что может дать кому-л. в нужный момент преимущество, перевес в
чем-л.
2. м. местн.
То же, что: козырёк (1).
3. м. разг.
1) Богатый, знатный, важный человек.
2) Красивый, видный, статный человек.
4. м. устар.
Высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
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28.01.2021 15:56 Ответить
Шпион обязан уметь врать...
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28.01.2021 15:57 Ответить
Ссыт в глаза и не краснеет.
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28.01.2021 15:57 Ответить
Непонятные у него какие-то формулировки:
государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Он имеет в виду, что Байден будет привлечен к ответственности? Или как это понимать?
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28.01.2021 15:59 Ответить
У дерьмака клиника
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28.01.2021 16:00 Ответить
А є що псувати?
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28.01.2021 16:00 Ответить
Заметил,что критерием отбора преЗЕдентом кадров является обязательное условие,чтобы это было справжне лайно.Это как бы константа.Но также обратил внимание,что многие эти муззчинки - андрюшки. андрюша богдан,андрюша портнов,опять же андрюша ермак.Теряюсь в догадках,с чем это связано? С первым сексуальным опытом "величайшего политика современности" или же просто банальное совпадение?
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28.01.2021 16:01 Ответить
І хто ж такі " еті сіли" ?
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28.01.2021 16:01 Ответить
"но мы не отчаиваемся и полны надежд - добавил ерфак"
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28.01.2021 16:04 Ответить
откуда это гно взялось, вещает ещё, деятель...
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28.01.2021 16:04 Ответить
пьіня, не підведи хоча б на цей раз!!!! Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4619
згідний замість пива виставити друзякам віскаря!
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28.01.2021 16:06 Ответить
Я не один, кто не может без содрагания от отврщения гляеть на наетое рыло этого дерьмака?
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28.01.2021 16:06 Ответить
Эх, дедушка Крылов на таких, видимо насмотрелся:
"Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».-
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки".
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28.01.2021 16:06 Ответить
А что можно испортить то чего нет?

Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5080
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28.01.2021 16:14 Ответить
Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, Источник: https://censor.net/ru/n3244676 но вы будете продолжать работу в этом направлении.
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28.01.2021 16:26 Ответить
Очередные лозунги ни о чем. Кто конкретно "пытался испортить"? В чем это проявлялось? ...Именно поэтому Ермак никогда не проводит и не будет проводить пресс-конференции с журналистами. Конкретики как огня боится. Впрочем, его шеф - та же история. В начале что-то пытался бекать-мекать. Потом понял разницу между "выступать на сцене с заученными текстами" и ответами на острые вопросы и ... пилит видосики.
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28.01.2021 16:31 Ответить
Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и ос Источник: https://censor.net/ru/n3244676

Це він про себе каже, не вийшло зіпсувати стосунки між Україною і США цієй гієнє ? Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6402
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28.01.2021 16:36 Ответить
стільки маразма у людини, що є підпільним головою країни,
що начебто дермак вже отримав люлей від посла,
чи ще в нетерплячому очікуванні обіцяного покарання
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28.01.2021 16:39 Ответить
Це не у вас ,гниди,"двохпартійна підтримка"-це підтримка України! І,сподіваюсь,ця підтримка допоможе українцям "скрутити в'язи" зеленій гідрі яка зараз,пришвидшеними темпами руйнує державу,нищить органи управління та державні інституції поспішаючи виконати зобов'язання перед кремлівськими господарями!
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28.01.2021 16:52 Ответить
Шановні автори, журналісти пишіть без помилок! В українській мові на протязі (сквозняк), а стосовно часу - протягом!!!
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28.01.2021 17:07 Ответить
Я так понял, что Ермак провалил операцию с вагнеровцами, чтобы улучшить наши отношения с американцами.
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28.01.2021 17:54 Ответить
Не треба "переводити стрілки", самі успішно пиляєте сук, на якому сидите.
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28.01.2021 20:20 Ответить
Зніміть зелені окуляри і хватить брехать!
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28.01.2021 21:08 Ответить
Запускайте арестовича обосратыши. Он быстро придаст вашему дерьму вкус победы
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28.01.2021 22:12 Ответить
"Попытки многих сил ... внутри страны ...не увенчались успехом", но ничего, в этом году Зеленский с этим завхозом постараются попытаться больше и тщательнее.
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28.01.2021 22:47 Ответить
в каком смысле?
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28.01.2021 22:54 Ответить
Заграница нам поможет.
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28.01.2021 23:12 Ответить
Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1483
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29.01.2021 00:57 Ответить
США можуть накласти персональні санкції проти глави офісу Зеленського А.Єрмака за втручання в американські вибори.

Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.

Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.

Олег Пономар
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31.01.2021 20:06 Ответить
 
 