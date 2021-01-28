Попытки многих сил испортить отношения Украины и США не увенчались успехом, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Попытки многих сил как внутри страны, так и извне испортить отношения Украины с Соединенными Штатами Америки не увенчались успехом, двухпартийная поддержка у нас была и остается.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью "НВ".
"Наша позиция здесь принципиальна, и весь мир увидел, какая она, в течение этих уже почти двух лет. Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины", - сказал Ермак.
Глава ОП добавил, что по поручению Президента Украины государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Ермак уточнил, что Офис Президента в пределах своих полномочий может координировать государственную политику и взаимодействие между различными ветвями власти.
"Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы", - сказал глава Офиса Президента Украины.
По словам Ермака, он хотел бы, чтобы сотрудничество с новой администрацией Соединенных Штатов Америки вышло на совершенно новый качественный уровень.
Комментируя рассмотрение внутри фракции партии "Слуга народа" вопроса о введении США санкций в отношении народного депутата Александра Дубинского, Ермак сказал: "Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
Одного голоса не хватило для приёма Канады в Совет Безопасности - Украина не проголосовала. Хотя обещала, хотя Канада столько нам помогала. Сволочи маланские, вас к дипломатии подпускать нельзя. Занимайтесь отношениями со своим ненаглядным Израилем.
Ермаккремлівський агент Козир.
Кстати, о "не испортившихся отношениях Украины и США" - а почему до сих пор нет никакого контакта между
клоуномпрезидентом Зеленским с новой американской администрацией, я уж не говорю о самом Байдене? Более того, не видно никаких предпосылок к таким контактам.
1. м.
1) Карта одной какой-л. масти, объявляемая по правилам игры старшей, бьющей
карты всех других мастей.
2) перен. То, что может дать кому-л. в нужный момент преимущество, перевес в
чем-л.
2. м. местн.
То же, что: козырёк (1).
3. м. разг.
1) Богатый, знатный, важный человек.
2) Красивый, видный, статный человек.
4. м. устар.
Высокий стоячий воротник, закрывающий весь затылок.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
Он имеет в виду, что Байден будет привлечен к ответственности? Или как это понимать?
згідний замість пива виставити друзякам віскаря!
"Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».-
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки".
Це він про себе каже, не вийшло зіпсувати стосунки між Україною і США цієй гієнє ?
що начебто дермак вже отримав люлей від посла,
чи ще в нетерплячому очікуванні обіцяного покарання
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар