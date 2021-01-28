Одна поправка "слуги народа" Булах в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс будет стоить государству 3,7 млрд грн, - Яворский

Проблема поддержки лишь одной поправки в законопроект обернется Украине потерями больше, чем годовой бюджет Херсона или Тернополя.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

17 декабря 2020 нардепы рассматривали во втором чтении законопроект №4065. Ключевая идея законопроекта заключалась в том, чтобы несколько смягчить недавние более жесткие инициативы в налоговой сфере.

"Волна смягчения административного и налогового давления, которая прошла в декабре 2020 касалась не только физлиц-предпринимателей, но и многих отраслей промышленности и сектора услуг. ... Одна из отраслей, которая готовилась понести наибольшие потери - это табачная промышленность Украины. Но отрасль готовилась принять удар. Ведь для табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) - акцизы должны вырасти сразу в 4,2 раза", - отметил Яворский.

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По его словам, налоговый комитет Верховной Рады пошел на очень ограниченный компромисс - предложив немного замедлить повышение. Таким образом появилась поправка, согласно которой акциз должен был вырасти "лишь" в 3 раза, а дальше каждый год - еще на 30%.

"Но поправка была сорвана народным депутатом Ладой Булах. Именно по ее предложению поправка была вынесена на отдельное обсуждение и она набрала 211 голосов "за" (в т.ч. 168 голосов от фракции "Слуга народа"). Для принятия поправки и предотвращения существенным потерям госбюджета не хватило всего 15 голосов. Первые результаты этого провала уже известны - судя по объему выкупа акцизных марок на ТИЭН только за январь потери государства на недополученном акцизе только на ТИЭН составят 312 млн грн. В годовом измерении - это более 3,7 млрд грн", - рассказал Яворский.

В то же время, объем потерь может быть даже больше, ведь, в январе объемы продаж табачной продукции, как правило, несколько меньше.

"И соответственно, разница между тем, сколько могло бы получить государство и сколько оно реально получает от акциза, в последующие месяцы будет расти", - подытожил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины.

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