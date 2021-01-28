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Новости Экономика
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законопроект (3038) налоги (3180) Налоговый кодекс (1339) табак (284) Булах (9)

Одна поправка "слуги народа" Булах в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс будет стоить государству 3,7 млрд грн, - Яворский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Одна поправка

Проблема поддержки лишь одной поправки в законопроект обернется Украине потерями больше, чем годовой бюджет Херсона или Тернополя.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

17 декабря 2020 нардепы рассматривали во втором чтении законопроект №4065. Ключевая идея законопроекта заключалась в том, чтобы несколько смягчить недавние более жесткие инициативы в налоговой сфере.

"Волна смягчения административного и налогового давления, которая прошла в декабре 2020 касалась не только физлиц-предпринимателей, но и многих отраслей промышленности и сектора услуг. ... Одна из отраслей, которая готовилась понести наибольшие потери - это табачная промышленность Украины. Но отрасль готовилась принять удар. Ведь для табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) - акцизы должны вырасти сразу в 4,2 раза", - отметил Яворский.

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По его словам, налоговый комитет Верховной Рады пошел на очень ограниченный компромисс - предложив немного замедлить повышение. Таким образом появилась поправка, согласно которой акциз должен был вырасти "лишь" в 3 раза, а дальше каждый год - еще на 30%.

"Но поправка была сорвана народным депутатом Ладой Булах. Именно по ее предложению поправка была вынесена на отдельное обсуждение и она набрала 211 голосов "за" (в т.ч. 168 голосов от фракции "Слуга народа"). Для принятия поправки и предотвращения существенным потерям госбюджета не хватило всего 15 голосов. Первые результаты этого провала уже известны - судя по объему выкупа акцизных марок на ТИЭН только за январь потери государства на недополученном акцизе только на ТИЭН составят 312 млн грн. В годовом измерении - это более 3,7 млрд грн", - рассказал Яворский.

В то же время, объем потерь может быть даже больше, ведь, в январе объемы продаж табачной продукции, как правило, несколько меньше.

"И соответственно, разница между тем, сколько могло бы получить государство и сколько оно реально получает от акциза, в последующие месяцы будет расти", - подытожил директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Волна смягчения административного и налогового давления, которая прошла в декабре 2020
Шо-шо ...ля? Одна поправка "слуги народа" Булах в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс будет стоить государству 3,7 млрд грн, - Яворский - Цензор.НЕТ 5980
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28.01.2021 15:50 Ответить
Ну хоча фінанси Цензуру отримали бадай якусь вигоду від цієї циклопічної боротьби з підвищенням цін? Якщо отримали, то добре.
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28.01.2021 16:04 Ответить
****... Гнать нах.
И вообщее - политики и подгузники весьма похожи тем, что и те и другие потребно регулярно менять. Причем причины замены одинаковые...
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28.01.2021 15:58 Ответить
главное вместо следующих подгузников не одеть кружева, потому как менять придётся подом всё вокруг, включая одежду, постель, кровать и квартиру
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28.01.2021 16:36 Ответить
Кто то теряет, кто то теряет, а кто то находит.
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28.01.2021 16:03 Ответить
Если я правильно понял, то благодаря этой поправке цена стиков для электросигарет НЕВЫРОСЛА, что для меня лично является положительным А что там бюджет "недополучил" - то все равно разворовали бы )))
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28.01.2021 16:17 Ответить
а не баисся, шо у тебя по дороге за стиками по той же цене постоянно будут отбирать все деньги на эти стики ?
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28.01.2021 16:38 Ответить
Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський - Цензор.НЕТ 6372 Блін , ні що б поповнення бюджету росло від росту виробництва ...

А то - що ще звідки бюджет може здерти ?
Збільшення акцизів ?
Наїхати на ФОПів ?
Економісти Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський - Цензор.НЕТ 7038
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28.01.2021 16:33 Ответить
 
 