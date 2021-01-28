Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности предполагает ликвидацию налоговой милиции в течение полугода.
Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это будет единственный орган по расследованию экономических и финансовых преступлений. Никто больше не сможет бросаться к бизнесу с определенными вопросами. В течение полугода мы постепенно ликвидируем налоговую милицию и дела передаются в новосозданный орган. И конкурсная комиссия также в течение полугода должна определить финалиста, кто возглавит это бюро. Также считаю хорошим, что бывшие сотрудники на общих основаниях пойдут на этот конкурс", - рассказала Василевская-Смаглюк.
Нардеп "СН" Даниил Гетманцев отметил, что таким образом не создают новый орган.
"Предполагается ликвидировать налоговую милицию, ликвидировать экономические подразделения в двух органах - СБУ и МВД, и вместо этого создать новый орган. Он будет по своей численности меньше, чем те подразделения, которые подлежат ликвидации", - добавил Гетманцев.
Напомним, сегодня, 28 января, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
Пожалуйста, подождите...
-- из мальчика сделают девочку...
"Илья Муромец идёт с похмелья и встречает Соловья-Разбойника всего побитого, в синяках, с синими кругами под глазами и с кровоподтёками.
- Здравствуй, Соловей!
- Иди ты от греха подальше, Ильюша!
- А что такое?
- Вот когда трезвый, ты человек как человек! А вчера как прицепился: то низко летаешь, то тихо свистишь ((
У тебя подряды не отжимали? А бизнес? Может ты не знаешь, что начальник узе в области - это неофициальный долларовый миллионер?
И второе - в СБУ, к примеру, есть дубляж ментовских направлений. Подумай для чего это сделано.
Кстати, в этом плане я считаю больше возрастают шансы Смешка на будущих выборах. Не являюсь его фанатом, но в этой теме (разделения полномочий правоохранителей) он разбирается как никто
Чудо-реФФорма, коли мєнтів перейменовують у щось із трьох букв.
А если по существу, то экономическим преступникам на это БЭБ будет также насрать, как коррупционерам насрать на НАБУ, САП, ВАКС и НАЗК вместе взятые.
Единственное, в чём Украина преуспела, так это - создание многочисленных тёплых мест для благостного прогревания чиновничьих жоп вместо результативно функционирующих правоохранительных органов.