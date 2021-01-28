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Новости Политика Украины
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Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, -

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности предполагает ликвидацию налоговой милиции в течение полугода.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа", член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это будет единственный орган по расследованию экономических и финансовых преступлений. Никто больше не сможет бросаться к бизнесу с определенными вопросами. В течение полугода мы постепенно ликвидируем налоговую милицию и дела передаются в новосозданный орган. И конкурсная комиссия также в течение полугода должна определить финалиста, кто возглавит это бюро. Также считаю хорошим, что бывшие сотрудники на общих основаниях пойдут на этот конкурс", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Нардеп "СН" Даниил Гетманцев отметил, что таким образом не создают новый орган.

"Предполагается ликвидировать налоговую милицию, ликвидировать экономические подразделения в двух органах - СБУ и МВД, и вместо этого создать новый орган. Он будет по своей численности меньше, чем те подразделения, которые подлежат ликвидации", - добавил Гетманцев.

Напомним, сегодня, 28 января, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Василевская-Смаглюк заявила, что лишение зарплат депутатов за прогулы оказалось большим обманом: "Развели, как котят"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
...только хотел сказать о перестановке кроватей Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2257
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28.01.2021 15:57
+5
А кто то не плохо прибарахлится на переаттестации налоговых ментов.... Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8612
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28.01.2021 16:01
+5
Вопрос трудоустройства упырей решён. А мы, по прежнему, их кормовая база
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28.01.2021 16:17
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...только хотел сказать о перестановке кроватей Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2257
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28.01.2021 15:57 Ответить
Ну поменяют вывеску....и что?
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28.01.2021 20:36 Ответить
І збере СЕб 8 тисяч гривень в держбюджет за наступний рік. Вже проходили.
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28.01.2021 15:58 Ответить
...но с вдесятеро бОльшими ипальниками и зряплатими.
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28.01.2021 16:00 Ответить
и кликуха готова : Бэбики.
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28.01.2021 16:18 Ответить
блин..сколько ж денег потратят на новые формы, вывески, штампы...
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28.01.2021 15:58 Ответить
А кто то не плохо прибарахлится на переаттестации налоговых ментов.... Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8612
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28.01.2021 16:01 Ответить
Чего еще можно ожидать от зедібілов!
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28.01.2021 15:58 Ответить
БЭБ или ИВК? Похоже, это будут близнецы-братья. Не различить...
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28.01.2021 16:07 Ответить
ликвидировать ... в двух органах..., и вместо этого создать новый орган.

-- из мальчика сделают девочку...
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28.01.2021 16:09 Ответить
Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1796
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28.01.2021 16:10 Ответить
Вопрос трудоустройства упырей решён. А мы, по прежнему, их кормовая база
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28.01.2021 16:17 Ответить
Ну, а шо если они не на шо не способны, вот и переименовывают, ликвидируют, создают все не нужное. Надо же чем то заниматься, ведь для чего то стоящего у них не хватает мозгов.
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28.01.2021 16:18 Ответить
Украина наглядно продемонстрировала, что смена вывески ничего больше за собой не влечет, кроме, собственно, самой смены вывески.
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28.01.2021 16:19 Ответить
На период перехода, объявляется ВЕЛИКАЯ РАССПРОДАЖА! дел по сниженным расценкам! Налетай не скупись, продаём живопись!
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28.01.2021 16:19 Ответить
Блин, вам всем не угодишь, 30 лет требовали забрать у многочисленных силовиков функции контроля за бизнесом, а теперь вам не угодишь. Как в старом анекдоте:

"Илья Муромец идёт с похмелья и встречает Соловья-Разбойника всего побитого, в синяках, с синими кругами под глазами и с кровоподтёками.
- Здравствуй, Соловей!
- Иди ты от греха подальше, Ильюша!
- А что такое?
- Вот когда трезвый, ты человек как человек! А вчера как прицепился: то низко летаешь, то тихо свистишь ((

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28.01.2021 16:27 Ответить
Житель, я не знаю как у вас на Юго-Востоке, а у нас эти "новые лица" зарекомендовали себя давно и на долго.
У тебя подряды не отжимали? А бизнес? Может ты не знаешь, что начальник узе в области - это неофициальный долларовый миллионер?
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29.01.2021 00:57 Ответить
Тот кто начинает спор с под#бок насчет аккаунта уже несет в себе что-то ущербное, ты бы хоть вчитался что я написал. Это первое. А во-вторых, где я написал что у нас появились новые лица? Абсолютно всё осталось по-прежнему как при Яныке и Пете. Но ведь козе понятно, что если функции экономического и финансового контроля возложить на одну контору, а не на десять, как было 30 лет, то простым людям, СМИ будет легче их высвечивать.
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29.01.2021 08:46 Ответить
Как ущербный,так и не ущербный гражданин, каждый может понять: возрастут ставки.
И второе - в СБУ, к примеру, есть дубляж ментовских направлений. Подумай для чего это сделано.
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29.01.2021 10:36 Ответить
Если сразу настраиваться на извращение самой идеи упразднения дублирования финконтроля разными органами, тогда нечего и затевать любые реформы. Под лежачий камень вода не течет. Одного нерадивого надзирателя всегда обществу легче высвечивать, чем десять. Сразу у нас ничего прогрессивного не появится (уж слишком далеко зашел беспредел), придется это делать шаг за шагом. Надеюсь у нас все больше людей это понимают и будут небезразличны к этому делу.
Кстати, в этом плане я считаю больше возрастают шансы Смешка на будущих выборах. Не являюсь его фанатом, но в этой теме (разделения полномочий правоохранителей) он разбирается как никто
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29.01.2021 11:48 Ответить
Вы наверное зебилов два года назад перед выборами агитировали?
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29.01.2021 13:32 Ответить
Ты точно ущербный, чао
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29.01.2021 13:43 Ответить
Та це ж уже було! (с)
Чудо-реФФорма, коли мєнтів перейменовують у щось із трьох букв.
Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 719
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28.01.2021 16:44 Ответить
Тепер Бєня з Зєлєю під себе все підгребуть, - для того і БЕБ створювали.
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28.01.2021 21:13 Ответить
источники из ОП сообщили, что истинная расшифровка БЭБ - это Беня Энд Баканов
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28.01.2021 21:26 Ответить
Грядёт БЭБ - всех БЭБать будет!
А если по существу, то экономическим преступникам на это БЭБ будет также насрать, как коррупционерам насрать на НАБУ, САП, ВАКС и НАЗК вместе взятые.
Единственное, в чём Украина преуспела, так это - создание многочисленных тёплых мест для благостного прогревания чиновничьих жоп вместо результативно функционирующих правоохранительных органов.
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29.01.2021 11:31 Ответить
Расскажи мне, ущербный, что хорошего правительство сделало хорошего за последний год?
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29.01.2021 14:24 Ответить
 
 