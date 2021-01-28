РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8679 посетителей онлайн
Новости Происшествия Взяточники
1 568 11
НАБУ (4030) взятка (5956) Харьков (6510) САП (1946) Антикоррупционный суд (1068)

Взятка в $4 тыс. судье райсуда Харькова Грищенко: расследование окончено, дело передано в ВАКС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Взятка в $4 тыс. судье райсуда Харькова Грищенко: расследование окончено, дело передано в ВАКС

Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против судьи одного из районных судов города Харькова, который в мае 2020 погорел на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указанная судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. долларов США.

Читайте также: Апелляция ВАКС оставила в силе оправдательный приговор экс-директору ЗТМК Сиваку, обвиняемому в растрате 0,5 млрд грн

После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла решение, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено, обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, речь шла о судье Дзержинского райсуда Харькова Ирине Грищенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
да ничего ему не будет....судить то будут такие же
показать весь комментарий
28.01.2021 16:01
+1
На неделю отстранят от КОРЫТА.
показать весь комментарий
28.01.2021 16:52
+1
меня радует посадка судей но я не сказал что посадка будет Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 5359
показать весь комментарий
28.01.2021 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
премии будет лишён? или таки посадят?
показать весь комментарий
28.01.2021 15:58 Ответить
На неделю отстранят от КОРЫТА.
показать весь комментарий
28.01.2021 16:52 Ответить
не посадят никогда , даже если убьет человека в людном месте ,
показать весь комментарий
28.01.2021 17:29 Ответить
да ничего ему не будет....судить то будут такие же
показать весь комментарий
28.01.2021 16:01 Ответить
Изъяли бы не 30, а 34 штуки гринов -- глядишь -- и взятки б небыло -- и все честными остались бы...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:01 Ответить
Почему то посадка судей меня радует больше, чем осуждение на срок бандита.

Сколько я им понапередавал бабла за решение транспортных проблем!!! Да на эти деньги можно было на Ямайку на месяц пожить...
показать весь комментарий
28.01.2021 16:03 Ответить
какая посадка ? в нашей стране любой чиновник неприкасаем , последнего судью за взятки кажись при злочинной владе закрывали , а при петре и после - никогда
показать весь комментарий
28.01.2021 17:32 Ответить
меня радует посадка судей но я не сказал что посадка будет Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 5359
показать весь комментарий
28.01.2021 18:06 Ответить
Подоумаєш чий ни взятка... Всього лиш місячна зарплата якоїсь училки... Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 8017
показать весь комментарий
28.01.2021 16:28 Ответить
Ну от і подивимось,чого вартий цей ВАКС.
показать весь комментарий
28.01.2021 17:39 Ответить
Отмажут, из одного кубла
показать весь комментарий
28.01.2021 18:58 Ответить
 
 