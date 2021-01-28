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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16489) СБУ (18658) реформы (3865)

Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине ", - отметил президент.

Как сообщалось, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ.

В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.

Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.

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Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.

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В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.

Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Нихрена это не приближает.
Очередной пердеж клоунов в воду - пузыри есть, вонища есть, а толку нет.
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28.01.2021 16:07
+9
Если кому-то не понятно, почему сегодня ЗЕ понесло на ура-победную ахинею, то вот:
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4867

ЗЕ просто больше уже нечего нести.
Теперь только чистая сцанина в гала зебилам без примеси реальности.
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28.01.2021 16:10
+8
Мені одному здається що цей проект писали на Лубянці? Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 7387
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28.01.2021 16:24
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прикольно .
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28.01.2021 16:02 Ответить
Це дійсно велика перемога!!! УКраїно вперед!!! Однак від перестановки куч лайна, вага лайна не зменшується.
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28.01.2021 16:08 Ответить
дА , вЧЕРА БАБУЛЬКА СЕМОЧКИ ПРОДАВАЛА , СЕГОДНЯ ЗАКРЫЛИ ЗА разведывательно-подрывнУЮ деятельностЬ иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций
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28.01.2021 16:57 Ответить
бакланову дать героя и новое генеральское звание)
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28.01.2021 16:03 Ответить
и подготовить справку чем "квартал" и "соседний подъезд" от СБУ отличается
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28.01.2021 16:27 Ответить
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский
 Боже упаси! -- от всего, к чему приближает Зеленский...
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28.01.2021 16:04 Ответить
А прийнятий закон про зє рєфєрєндум може Україну вбити...
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28.01.2021 16:05 Ответить
шото сёдни ермак с дозой не угадал...так штырит преЗЕ как никогда...
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28.01.2021 16:06 Ответить
память отшибло там. недавно ж рассказывали, шо только до польши 50 лет раком.
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28.01.2021 16:12 Ответить
логики не ищите...))) там каждый день свои теории...
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28.01.2021 16:16 Ответить
та да )
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28.01.2021 17:27 Ответить
кончений ді6іл. мало шо він там сказав, уже навіть його оточення витарає йому об губи
куй.
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28.01.2021 16:06 Ответить
Вышел на улицу и сразу заметил, бл......, приближаемся, если ехать транспортом.
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28.01.2021 16:07 Ответить
Нихрена это не приближает.
Очередной пердеж клоунов в воду - пузыри есть, вонища есть, а толку нет.
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28.01.2021 16:07 Ответить
Говорит хорошо. Посмотрим к кому перейдут работать те упыри, что кашмарили бизнес. Точно не охранниками в супермаркет Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 3799
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28.01.2021 16:08 Ответить
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7615
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28.01.2021 16:08 Ответить
Если кому-то не понятно, почему сегодня ЗЕ понесло на ура-победную ахинею, то вот:
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4867

ЗЕ просто больше уже нечего нести.
Теперь только чистая сцанина в гала зебилам без примеси реальности.
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28.01.2021 16:10 Ответить
Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3461 Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 5177 Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3265
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28.01.2021 16:25 Ответить
Козёл зеленый! К европейскому сообществу нас приблизит право на защиту своей собственности с применением оружия! А то в воюющей стране, где по частным секторам шляются банды, хозяин не может отстоять , в своём доме, свою честь, достоинство и деньги! Бандюганы это знают и как баранов грабят а то и режут...
Обещал же, чмо, оружие и право на самозащиту! **** даже барыгу не посадило шуто зеленое! Орал,- я ваш вирок! - Сцыкло!
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28.01.2021 16:11 Ответить
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.Источник: https://censor.net/ru/n3244685

А все остальные свои действия согласовывать с Активистами типа Шабунин.
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28.01.2021 16:27 Ответить
Шабунин... А кто это?
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28.01.2021 16:45 Ответить
...ну как тут не процитировать расеянского министра конюшен... Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 1552 Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 1259
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28.01.2021 16:11 Ответить
скоро его имя будут носить парашные ипподромы. а на входе - ему памятники )
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28.01.2021 16:13 Ответить
Закон правильный , но как он будет реализован на практике - большой вопрос
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28.01.2021 16:12 Ответить
Как всегда будет реализован. Через Ж... Как будто у нас когда то было как то иначе.
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28.01.2021 16:41 Ответить
Наявність Баканову в СБУ не наблизить цю структуру до європейського рівня.
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28.01.2021 16:12 Ответить
Браво! Бис!
Теперь все кинутся мочить в сортирах руцкий мир ДыРы, в который отправились армяне -симоняне-кеосаяне!
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28.01.2021 16:13 Ответить
после зашквара с разборками внути сбу.и сливом в Европе от Генерала Сбу инфы про зеЛюи ермака.банда зеленых мразей решила что-то бегам принят
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28.01.2021 16:14 Ответить
Это приближает отдаляет Украину к европейскому сообществу.
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28.01.2021 16:21 Ответить
Мені одному здається що цей проект писали на Лубянці? Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 7387
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28.01.2021 16:24 Ответить
Прикольная "реформа". Ни слова об экономике. Т.е. СБУ как кошмарили комерцов, так и будут продолжать
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28.01.2021 16:24 Ответить
хто ж тебе золотую жилу отдаст, наивный ты!
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28.01.2021 16:31 Ответить
Цей підрозділ в СБУ ліквідується. Тепер до СБУ зможе прийти на службу навіть простий смертний, а не як то було - клуб для ізбранних.
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28.01.2021 16:31 Ответить
Это и называется "реформа для элехтората". Подразделение ликвидировали, а полномочия оставили.
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28.01.2021 16:39 Ответить
коли багато розмов про перемоги і патріотизм,
то значить щось вкрали вагоме..
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28.01.2021 16:26 Ответить
Нет думаю могут помешать украсть, и в промежутке реформирования закончить воровство.
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28.01.2021 16:29 Ответить
Много буков. Я так и не понял:
СБУ, после реформы, не будет гоняться за бабульками с семечками да киосками с шаурмой?
Или только с ними и будут бороться?
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28.01.2021 16:29 Ответить
Теперь будут только порностудиями заниматься. Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 1656 Неделями изучать контент и потом бороться.
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28.01.2021 16:32 Ответить
Берите выше.
Будут годами работать в порностудиях под прикрытием!
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28.01.2021 16:44 Ответить
после 2 февраля с.г., когда этот генерал нескромный проведет свою пресс-конференцию, наверное еще один закон будет -закрыть всю контору на йух, создать новую с новым назыанием и набрать новых сотрудников. помнится мне зеля полную демилитаризацию сбу обещал по европейско-американским стандартам, а вместо этого наплодили каких то непонятных генералов и полковников. это что вам армия или флот??? вы когда нибудь слышали звание генерал-майор ЦРУ или подполковник ФБР? или полковник МИ-6 или майор БНД, капитан Мосад?? зато у нас таких адмиралов и генералов подводной кавалерии скока хочешь.... вот последний пример почти по НВГоголю "Как поссорился генерал-майор СБУ с бригадным генералом СБУ и к чему это привело".....
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28.01.2021 16:29 Ответить
Это приближает Зеленского к "беги Вова беги".
квітень 2019 - 73,22%
квітень 2020 - 40,90%
жовтень 2020 - 30,33%
січень 2021 - 19,70%.
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/87299/person_id/396.phtml
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28.01.2021 16:37 Ответить
- ну й розумний!
- аж страшно!
(с)
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28.01.2021 16:43 Ответить
Не думаю что, из за некоторого количества всплывшего в верх управления гомница, нужно клеймо на всю службу ставить. И во время войны сокращать на столько тысячь сотрудников. И уничтожать профессиональные их учебные заведения, а также забирать их поликлиники в частные руки и отправлять лечиться в общие лечебные учреждения. На мед карточке сразу писать разведчик, и в интернет выкладывать. Это Реформа? Или Сдача? Вот в чём вопрос!
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28.01.2021 16:46 Ответить
Все реформы(и кадровые назначения тоже)которые провели Зепоцы оказались еще хуже чем было до этого.. Зебибики - опровергните или приведите мне хоть один положительный пример - их НЕТ!! Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 586
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28.01.2021 16:51 Ответить
Помню один реформировал армию, сократил численность, оснащение, и так далее, по указке *****, чем это кончилось мы знаем..?((((Так же яноовощь по указке ***** ликвидировал отдел контрразведки СБУ по россии, у всех память короткая оказывается, опять лезут в объятия братушек...((((((
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28.01.2021 18:17 Ответить
Вот теперь пипец пришел любителям "руцкого мира" в парламенте и не только. Да ЗЕ?.
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28.01.2021 19:12 Ответить
Да не переживайте...окружной суд скоро отменит...
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28.01.2021 22:20 Ответить
 
 