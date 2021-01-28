Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины" О Службе безопасности Украины "относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед на пути либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине ", - отметил президент.
Как сообщалось, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ.
В законе разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ. В связи с этим предлагается из ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий.
Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.
В документе прописаны многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ.
Расширены возможности превентивных действий спецслужбы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Проект определил механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
При этом существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности Украины. Постепенно, до 2024 года, функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.
В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам СБУ и их денежного обеспечения. Увеличение последнего также будет происходить поэтапно.
Прописана частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.
Пожалуйста, подождите...
Боже упаси! -- от всего, к чему приближает Зеленский...
куй.
Очередной пердеж клоунов в воду - пузыри есть, вонища есть, а толку нет.
ЗЕ просто больше уже нечего нести.
Теперь только чистая сцанина в гала зебилам без примеси реальности.
Обещал же, чмо, оружие и право на самозащиту! **** даже барыгу не посадило шуто зеленое! Орал,- я ваш вирок! - Сцыкло!
А все остальные свои действия согласовывать с Активистами типа Шабунин.
Теперь все кинутся мочить в сортирах руцкий мир ДыРы, в который отправились армяне -симоняне-кеосаяне!
приближаетотдаляет Украину к европейскому сообществу.
то значить щось вкрали вагоме..
СБУ, после реформы, не будет гоняться за бабульками с семечками да киосками с шаурмой?
Или только с ними и будут бороться?
Будут годами работать в порностудиях под прикрытием!
квітень 2019 - 73,22%
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жовтень 2020 - 30,33%
січень 2021 - 19,70%.
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/87299/person_id/396.phtml
- аж страшно!
(с)