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суд (24691) Штепа (156)

Суды рассматривают дело Штепы уже седьмой год: заседание снова перенесли на 9 февраля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Суды рассматривают дело Штепы уже седьмой год: заседание снова перенесли на 9 февраля

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее занятости как депутата горсовета.

Об этом Укринформ сообщили в приемной судьи Елены Глибко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне Неля Штепа подала ходатайство о том, что не сможет присутствовать на заседании суда 28 января из-за занятости в Славянском горсовете", - отметили в приемной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест

Суд, добавили в приемной, принял во внимание это ходатайство, очередное заседание назначено на 9 февраля, на 11:00.

Адвокат Штепы Александр Тананакин пояснил, что сегодня она принимает участие в заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики.

В то же время прокурор Александр Чекин не считает такую причину отсутствия на суде уважительной: "Это не болезнь и не смерть родственников".

Как сообщалось, 20 января Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или органа). По словам адвоката Александра Шадрина, мера пресечения для Штепы не избиралась с 2018 года.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призвала Путина войти в Славянск и давала интервью для российских изданий "под дулом автомата". Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание. 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.
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Топ комментарии
+9
Це вже приниження держави.
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28.01.2021 16:19
+8
Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
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28.01.2021 16:15
+8
Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
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28.01.2021 16:28
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Правила форума Совет форумчан
А всьо потому што Порошенка нє посаділі!😁
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28.01.2021 16:10 Ответить
Порошенко також відповідальний за це .
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28.01.2021 16:25 Ответить
А мудрий нарід нє?
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28.01.2021 16:27 Ответить
Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
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28.01.2021 16:28 Ответить
Приходит Вовочка в школу. - Ты почему такой грустный? - спросила учительница. - У меня дедушка умер, вчера дома пожар был. - Он, что сгорел,- ужаснулась училка. - Нет, он выпрыгнул из окна, - грустно произнёс Вовочка. - Разбился? - спросила учительница. - Нет, внизу диван стоял, он об диван и в окно,- ответил Вовочка. - И что сгорел,- спросила учительница. - Нет, он опять в окно, - сказал Вовочка. - И что разбился,- снова спросила учительница. - Нет, он об диван и опять в окно,- ответил Вовочка. - Ну и как же он умер? - спросила Учительница. - Он так всех зае..л, что его застрелили.
Анекдот взят с сайта ... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 4167
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28.01.2021 16:36 Ответить
А всьо потому што Порошенка нє посаділі!

Та не кажіть- за гасло- ВІРА МОВА АРМІЯ!
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28.01.2021 16:35 Ответить
нэлю при порошенке освободили.
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28.01.2021 16:49 Ответить
Пани Наталье Клименко - РЕСПЕКТ за иронию и остроумие про "суд" над Хепой!!!
Неле будем платить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.

Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
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28.01.2021 19:36 Ответить
Это вселяет оптимизм. Уже б вышла, а так еще и не села. С другой стороны: судьи пока не знают, в какую сторону все сдвинется, потому и не торопятся. Мы тоже не знаем
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28.01.2021 16:11 Ответить
как говорится - а так можно было?, понятно теперь, почему в органах власти одни непосаженные преступники..., и их никогда не осудят, потому что они вечно заняты...
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28.01.2021 16:14 Ответить
Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
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28.01.2021 16:15 Ответить
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 8527 Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 5838
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28.01.2021 16:16 Ответить
, как великомученице за "руцкий мир".

А Арсения забыли - ум, честь и совесть апалченцев Донбасса!...)
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28.01.2021 16:38 Ответить
осталося атпустіть і наградіть...
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28.01.2021 16:18 Ответить
Це вже приниження держави.
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28.01.2021 16:19 Ответить
у нас любой чиновник неприкосновенный ( за любое преступление ) , так че штепу никогда не закроют
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28.01.2021 17:24 Ответить
Непосажаемая Штепа, а уже надо было бы, как мальчика, в панталонах распять.
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28.01.2021 16:20 Ответить
Чрез цю і подібні до цієї справи Порошенко втратив мою довіру .
Думай те .
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28.01.2021 16:22 Ответить
Чрез цю і подібні до цієї справи Порошенко...Без Порошенко никак
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28.01.2021 19:38 Ответить
Кому ж ця штёпа в молодості так харашо дала, шо до сих пір пам'ятає... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 8829
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28.01.2021 16:26 Ответить
Абакумову или Берии?Скорее Шокину. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 1352
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28.01.2021 16:30 Ответить
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 6573Точно
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28.01.2021 16:33 Ответить
Судя по ее фото - Николаю второму. Может теперь хоть Няша ее из ревности пристукнет?
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28.01.2021 16:33 Ответить
Он Сєрьога каже шо Шокіну, а може й пшонка там побував... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 3261
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28.01.2021 16:35 Ответить
Ну, теперь понятно, почему они оба седые. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 263
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28.01.2021 16:40 Ответить
каки ыщё зэконы и рыформы нужны сорокамыллионной стране, чтобы раздавить одну гныду?
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28.01.2021 16:30 Ответить
Да блин... трудоустройте ее в ОП... ну или на худой конец в Минск отправьте интересы Украины представлять. Хватит над почти распятой в трусиках издеваться. И вообще, орден ей нужно вручить, можно в Буковели или Трусковцах организовать сие мероприятие. Под дружные аплодисменты жопоблока с зеленоплеянявым "монобольшинством". Пригласить плотницкого с апалченцами. А сивоха будет дирижировать хором ветеранов "вайны с хунтай". И благословит все это паклонская во главе его всесиятельства ануфришки.
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28.01.2021 16:31 Ответить
Убийство царской семьи-меньше,расследовали. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 632
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28.01.2021 16:31 Ответить
отдайте ее сепарам будет пушку котлетки крутить.....
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28.01.2021 16:38 Ответить
Скоро Штепа умрет по старости, а суд будет продолжаться. Что это за такая судебная система, которая не желает ничего делать, только заплата идет.
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28.01.2021 16:42 Ответить
Это безобразие!
Свободу Нелли!
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28.01.2021 16:43 Ответить
Судебная система ждёт, когда определится победитель в войне.
Раньше приговора не будет.
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28.01.2021 16:46 Ответить
Можно себе представить, сколько ЛЕТ будут судить Вовка и Ко..или Тупицкого и Ко, пока они будут получать содержание по 300 тысяч в месяц... Какая там Штепа задрипаная...
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28.01.2021 17:00 Ответить
А як можуть цю курву засудити орджонікідзевкий, лєнінський,червонозаводський,комінтерновський та октябрьський суди? Та ніяк. Це просто повний маразм та знущання над здоровим глуздом. Як може суд нормально працювати,якщо він і досі так називається? Повний пиз###ць...
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28.01.2021 17:04 Ответить
"из-за ее занятости как депутата горсовета"___________________А ЧТО НАМ РАССКАЖЕТ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ О "УСПЕХАХ" ЕГО(!) "СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ"?????
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28.01.2021 17:58 Ответить
Вона ще може і "підзаробити" якщо ЄСПЧ присудить виплатити компенсацію "за порушення розумних строків розгляду судової справи".
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28.01.2021 19:41 Ответить
Отпустите её в Гималаи....! А судить надо судей----народным судом!
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28.01.2021 20:06 Ответить
Все закончится переименованием СЛАВЯНСКА в штепаград!!!
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28.01.2021 21:52 Ответить
 
 