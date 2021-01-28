Ребенок выпал из окна многоэтажки под Киевом: травмы оказались летальными

В селе Чайки под Киевом, школьник выпал с балкона 15-этажа. От полученных травм ребенок погиб.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Есть подозрение, что сам выпрыгнул, потому что вещи снял и оставил на балконе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужб на месте инцидента пока нет, однако собралось много людей.

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