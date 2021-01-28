Разоблачена схема по хищению сырья государственной нефтедобывающей компании на 20 млн грн, - СБУ

На Сумщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение сырья крупнейшей государственной нефтедобывающей компании на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконную схему организовала группа лиц с Роменского района области, в том числе ранее судимые за аналогические преступления. Для откачки сырья дельцы регулярно делали врезы в государственный нефтепровод. Незаконно отобранную продукцию участники схемы хранили на обустроенной вблизи "нефтебазе". После чего похищенную нефть цистернами вывозили в соседние регионы, где ее на подпольных мини-заводах перерабатывали на горючее для дальнейшей реализации.







По предварительной информации, за почти год функционирования схемы фигуранты дела успели похитить нефти на 20 млн грн. Правоохранители задержали организатора и двух участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного вреза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине задержана банда, занимавшаяся кражей товаров из грузовых автомобилей супермаркетов и почты, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У них изъяты 20 тонн похищенной государственной нефти и транспортные средства, которые использовали для транспортировки сырья. Во время следственных действий по месту жительства и работы злоумышленников также обнаружены специальное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, в том числе должностные лица государственного предприятия, причастные к противоправным сделкам.