Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии каких-либо отношений между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.
"Насколько мне известно, никаких (отношений. – Ред). Это первый президент Украины, который показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов", - сказал он в интервью изданию "НВ", отвечая на вопрос, какие отношения сейчас у президента с Коломойским, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, комментируя отношения Офиса президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он подчеркнул: "У нас как у Офиса президента нет ни с кем никаких договоренностей".
Также, по словам Ермака, нынешняя власть "наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала".
Что касается так называемых сфер влияния во фракции "Слуга народа" и ориентации отдельных депутатов на Коломойского и Ахметова, то Ермак сказал: "Вы упомянули фракцию "Слуги народа". Безусловно, 250 человек — это огромная фракция. Конечно, есть разные сферы влияния. Но опять‑таки, у нас давным-давно закончился рабовладельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто‑то чей‑то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное".
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Можно неделями листать каналы и нигде не увидеть Зеленского или какого-нибудь чёрта из "Узеленского"
У зхели в єто время рот постоянно занят
Никакой связи с телеканалами Коломойского. То вам все показалось.
То есть, к "Г+Г" плюс ахметкины каналы с каналом "Украина" во главе.
Дружина Вади́ма Ма́рковича Гу́тцайта - Міністра молоді і спорту України, Оксана Гутцайт працює на ICTV ( Пінчука ) ведучою програми «Факти».
Крім ICTV в Пінчука новинно-розважальний канал СТБ та купа інших.
Если на каналах Коломойского - "1+1", "2+2", ТЕТ,
Фирташа - Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Enter-фильм", "Мега", Zoom начнут топить против Зели, то остатки его рейтинга испаряться за месяц
https://www.youtube.com/watch?v=tVVSqU57ldk