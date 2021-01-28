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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16489) Коломойский (1762) Ермак Андрей (1183)

Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет об отсутствии каких-либо отношений между бизнесменом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.

"Насколько мне известно, никаких (отношений. – Ред). Это первый президент Украины, который показал на своем примере, что можно быть абсолютно отдаленным от финансовых групп, от так называемых олигархов", - сказал он в интервью изданию "НВ", отвечая на вопрос, какие отношения сейчас у президента с Коломойским, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, комментируя отношения Офиса президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, он подчеркнул: "У нас как у Офиса президента нет ни с кем никаких договоренностей".

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Также, по словам Ермака, нынешняя власть "наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала".

Что касается так называемых сфер влияния во фракции "Слуга народа" и ориентации отдельных депутатов на Коломойского и Ахметова, то Ермак сказал: "Вы упомянули фракцию "Слуги народа". Безусловно, 250 человек — это огромная фракция. Конечно, есть разные сферы влияния. Но опять‑таки, у нас давным-давно закончился рабо­владельческий строй. Я не верю в эти фразы и эти инсинуации, что кто‑то чей‑то человек. Мне кажется, очень часто желаемое выдается за действительное".

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Топ комментарии
+34
то есть, лохам впаривают, что если канал не называется "ЗЕ", то власть его не имеет Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 5069
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28.01.2021 16:47
+32
Дерьмак сегодня гонит бесов. У него сегодня прогон
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28.01.2021 16:47
+30
Владельцы Зели владеют почти всеми каналами в Украине.
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28.01.2021 16:47
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то есть, лохам впаривают, что если канал не называется "ЗЕ", то власть его не имеет Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 5069
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28.01.2021 16:47 Ответить
Наговоры это всё.

Можно неделями листать каналы и нигде не увидеть Зеленского или какого-нибудь чёрта из "Узеленского"
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28.01.2021 16:49 Ответить
Дерьмак прав - гусь свинье не товарищ !
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28.01.2021 20:22 Ответить
Дерьмак сегодня гонит бесов. У него сегодня прогон
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28.01.2021 16:47 Ответить
Перейшов з трави на важку дурь. Все "тлетворноє вліяніє" вавандєра
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28.01.2021 17:10 Ответить
похоже на "не тронь меня, я психический")
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28.01.2021 17:48 Ответить
Ну какое может біт нафиг общение?!
У зхели в єто время рот постоянно занят
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28.01.2021 17:49 Ответить
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 2693 Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 2840
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28.01.2021 16:47 Ответить
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 1947
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28.01.2021 16:47 Ответить
Як кажуть, видно пана по холявам. Одна перша опублікована (навіть без погодження з ним) телефонна розмова з Трампом показала світовим лідерам "велич найвеличнішого".
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28.01.2021 17:05 Ответить
Из Киевского зоопарка депеши не приходили разве!? Нет!? А из Цирка!? А из Павловки!? Ві фсьо врЬОтиии!!!
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28.01.2021 17:46 Ответить
Владельцы Зели владеют почти всеми каналами в Украине.
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28.01.2021 16:47 Ответить
"Владельцы Зели" - круто сказано Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 7286
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28.01.2021 16:51 Ответить
Конечно не общаются.
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3944
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28.01.2021 16:47 Ответить
И только перед беней стоит пепельница. И кто может курить в присутствии президента, в его кабинете?!
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28.01.2021 16:50 Ответить
Не всі курять є такі що нюхають чи коляться але по ящику це непокажуть і фоток ніхто неопублікує.
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28.01.2021 17:24 Ответить
Вот почему я ему не верю? Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3812
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28.01.2021 16:48 Ответить
А зачем ей свой канал, цирк свой показывать? Там его и по каналу ВР видят.
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28.01.2021 16:48 Ответить
Им путь один- в партизаны!
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28.01.2021 16:48 Ответить
Т.е. ЗЕ трудоустроил в министерствах и СН половину Квартала-95 и телеканала Г+Г просто так?

Никакой связи с телеканалами Коломойского. То вам все показалось. Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3679
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28.01.2021 16:49 Ответить
ахметовский Шмыгаль назначен премьер-министром.
То есть, к "Г+Г" плюс ахметкины каналы с каналом "Украина" во главе.

Дружина Вади́ма Ма́рковича Гу́тцайта - Міністра молоді і спорту України, Оксана Гутцайт працює на ICTV ( Пінчука ) ведучою програми «Факти».

Крім ICTV в Пінчука новинно-розважальний канал СТБ та купа інших.
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28.01.2021 17:01 Ответить
а канал ГГ уже не считается?))
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28.01.2021 16:49 Ответить
То не канал, то либо анал либо помойка.
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28.01.2021 16:50 Ответить
Реінкарнація Мюнахаузена Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3789 .
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28.01.2021 16:50 Ответить
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3348
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28.01.2021 16:51 Ответить
Шмаркля гундосая, що ви с нее хотите!? Ей стращно - вона сциться... Зато искренне!
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28.01.2021 17:49 Ответить
Зебилы конечно же всему поверят...они же тупые...
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28.01.2021 16:51 Ответить
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 435
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28.01.2021 16:51 Ответить
Не картины писать - романы!
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28.01.2021 16:52 Ответить
Таки Ермак знает шо такое хуцпа
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28.01.2021 16:55 Ответить
Врёт он всё - этот средневековый российский герой. Украину с Сибирью перепутал. Ермак прославился захватом сибири в срадневековье. Крым ему никак....
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28.01.2021 16:56 Ответить
Ермак хочет нам рассказать, что Зеля так забурел, что ложил на Беню Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 1260?
Если на каналах Коломойского - "1+1", "2+2", ТЕТ,
Фирташа - Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Enter-фильм", "Мега", Zoom начнут топить против Зели, то остатки его рейтинга испаряться за месяц
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28.01.2021 16:56 Ответить
А КВАРТАЛ ТВ !?)
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28.01.2021 16:59 Ответить
Эта падстава! Иму паткинули!!!
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28.01.2021 17:32 Ответить
Підставна особа, яку олігархи тимчасово призначили виконувати роль президента України не має свого тв каналу, - це правда, але в цьому не має потреби, бо олігархи, підставна особа яких в образі преЗЕдента сидить на Банковій, мають свої: коломойський 1+1, пінчук ICTV, ахметов Україна, фірташ Інтер, медведчук 112, ЗІК.
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28.01.2021 17:00 Ответить
А с чего это Бене разговаривать со своей рукой, которая в жопе у куклы? Так и в дурку могут упечь...
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28.01.2021 17:10 Ответить
А шо, Квартал ТВ вимкнули? Там усе показують, що відбувається у нас - повний ржач.
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28.01.2021 17:12 Ответить
Вообще не понимаю зачем Коломойскому с Зелей общаться... А главное о чем? Пусть себе тренируется и шаурму кушает.
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28.01.2021 17:27 Ответить
"краплі у очі теплі немов любов.." (ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ЦЕ ТИ)
https://www.youtube.com/watch?v=tVVSqU57ldk
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28.01.2021 17:31 Ответить
Ой Вэй Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 341
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28.01.2021 17:52 Ответить
Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 4871
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28.01.2021 17:54 Ответить
На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Посол США выразил Зеленскому беспокойство влиянием Коломойского на власть в Украине .- Нет. Не был .Не участвовал . Опровергает Ермак. /Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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28.01.2021 17:56 Ответить
Я умный, богатый, молодой , красивый,имею в собственности банки и заводы, имеется яхта и персональный вертольот "Робинзон", у меня миллионы подписчиков на ютубе и инстагарамме, имею только один-единственный недостаток-иногда вру
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28.01.2021 17:57 Ответить
а зачем ему общаться, он привел стадо зебилов в раду и они голосуют не глядя что бене надо. а зелоху иногда коксу подвозят и все
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28.01.2021 18:05 Ответить
Никаких отношений гнусавый с коломойским не имеет, все через меня...))))))))))
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28.01.2021 18:06 Ответить
Беня сливки снимает с экономики... зачем ему непосредственно общаться.
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28.01.2021 18:22 Ответить
Верим тебе, ондрюша)) канешно, все именно так)
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28.01.2021 18:26 Ответить
Ага, а Єрмак не спілкується з кураторами фсб.
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28.01.2021 18:34 Ответить
Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 8506
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28.01.2021 18:36 Ответить
В них інший зв'язок, фінансовий. Це враховуючи все те, що Зе зробив для Коломойського за останній рік
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28.01.2021 19:35 Ответить
телевизионного канала вроде и нет, зато есть целая студия квартал-95 Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 1635
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28.01.2021 21:23 Ответить
шо то зебилов сегодня несёт.
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28.01.2021 22:11 Ответить
Вопрос-зечем Ермак это говорит? Для нормальных людей и без Ермака понятно, что Володя просто нанятый артист, играющий роль Голоботротьки. А употоротым имбецилам-"Зелеленский обещал снизить тарифы", без разницы- есть каналы, общается с олигархами, договаривается ли с Патрушевым в Омане, главно шо абещал тарыфы бесплатные.
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28.01.2021 23:27 Ответить
Общаться и выполнять приказы - разные вещи.
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28.01.2021 23:39 Ответить
 
 