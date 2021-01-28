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Фильм "Лай собак вдалеке" о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Фильм

Документальный фильм "Лай собак вдалеке" (The Distant Barking of Dogs) об условиях жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров, передает Цензор.НЕТ.

"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на базе фильма "Лай собак вдалеке". Того самого фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет возле линии фронта на Донбассе. Фильма, который мы снимали два года вместе с режиссером Симоном Леренгом Вильмонт и покоривший мир", - рассказал он.

Также Сафаров отметил, что для Украины это решение является важным.

"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - пояснил ассистент режиссера.

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"Лай собак вдалеке" - лента датско-шведско-финского производства, которую снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года. В ней речь идет о жизни 9-летнего мальчика Олега на линии фронта и влиянии военного конфликта на него.

Фильм Лай собак вдалеке о войне на Донбассе вошел в школьную программу Дании 01
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Топ комментарии
+9
а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
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28.01.2021 16:50
+7
в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
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28.01.2021 19:00
+1
Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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28.01.2021 16:58
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а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
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28.01.2021 16:50 Ответить
Скорее всего, немногие. Потому, что для его просмотра нужно искать пиратские копии. Приличные люди не должны поддерживать видеопиратство, не так ли? Скорее всего сами авторы не дают разрешение на широкий показ. Я думаю, что если уж шла реклама фильма как национально-значимого, наше государство должно выкупать права на него и показывать. А то получается, что где-то его показывают, а жителям Украины - нет, особенно тем, кто толерантно относится к агрессии России, и которым надо бы создавать условия для просмотра как средство борьбы за их умы и души.

Хотя, судя по трейлеру, не такой уж этот фильм патриотический, раз в нём звучит только тема, что война - это плохо, но не звучит тема, хотя бы отдалённо, что причина войны - непонимание того, что кто-то позвал агрессора.
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28.01.2021 18:41 Ответить
в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
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28.01.2021 19:00 Ответить
Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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28.01.2021 16:58 Ответить
зВУКОРЕЖИССЕР - КОЗЕЛ! Такое громкое музыкальное сопровождение наложил, что не разобрать слова. (ютуб)
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28.01.2021 16:59 Ответить
Навіть в Данії дітям показують шо таке "кацапсячий мір" а ми ще до сих пір сперечаємось обдрочєнці то чи кацапські найманці...
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28.01.2021 16:59 Ответить
Судячи з популярності фільму в РФ там не про ;русскій мір;, а про покору вище згаданому.
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28.01.2021 17:04 Ответить
Розумні люди вчаться на чужих помилках.
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28.01.2021 17:06 Ответить
..а в Україні єпохи жлобства Зєлі Несознанки у шкільну програму можуть включити "Сватів" або "лижі смєха"..
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28.01.2021 17:36 Ответить
Гордиться тут нечем, как по мне
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28.01.2021 19:22 Ответить
В Дании детям много чего показывают. Например, мультфильм про мужика с длинным пенисом https://hromadske.ua/ru/posts/na-detskom-telekanale-danii-nachali-pokazyvat-multik-o-muzhchine-s-samym-dlinnym-v-mire-penisom-reakcii-byli-raznye или передача, в которой взрослые что-то рассказывают детям, стоя перед ними совсем голые https://hromadske.ua/ru/posts/v-danii-est-shou-gde-golye-vzroslye-otvechayut-na-voprosy-detej-o-svoem-tele-ego-i-hvalyat-i-kritikuyut-nyt Такие свободные нравы.
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28.01.2021 20:56 Ответить
 
 