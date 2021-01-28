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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Ермак Андрей (1183) Офис Президента (1685)

Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предполагает, что определяться со вторым сроком президент Украины Владимир Зеленский будет ближе к завершению первой каденции.

Об этом он заявил в интервью изданию "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончании первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", - отметил Ермак.

Отвечая на вопрос, сколько лет Ермак готов оставаться в команде президента, он сказал: "Я готов быть столько, сколько решит президент".

Читайте также: Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+60
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 3533 Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 7349
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28.01.2021 16:53
+57
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 8285
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28.01.2021 16:56
+54
Тут бы первый срок отсидеть без торжественного выноса тела на мусорку истории, а они уже о втором размышляют Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 369
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28.01.2021 16:54
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о сроке должен решать не Зеленский, а прокурор
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28.01.2021 17:27 Ответить
А він хіба не обіцяв що не під не другий строк? Як же він це переживе, якщо не виконає?
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28.01.2021 17:28 Ответить
Да, за измену родине срок может быть нехилым
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28.01.2021 17:29 Ответить
А вы не забыли, что приблизительно 50% избирателей Зеленского "против НАТО", а 50% - "за"?
Первые 50% уйдут в ОПЗЖ, а вот куда денутся оставшиеся 50% ?
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28.01.2021 17:33 Ответить
За інформацією Тараса Чорновола зараз серед слуг у Верховній Раді не має сумніву, що "найвеличніший лідер" не досидить до кінця свого терміну. Обговорення ведеться куди він буде втікати. Багато слуг схиляється до думки що в Оман. Ця країна на запити про екстрадицію нікого не видає і не надає інформацію про активи, якими будь хто володіє в Омані. Саме з цим вони пов'язують його політ в Оман.
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28.01.2021 17:34 Ответить
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.

Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний велосипедист (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.

Толпа воздыхателей «95 квартала» завыла от радости, когда услышала спич о том, что соперник Петра Порошенко, еженедельно будет лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Интересно, сколько судейских мантий уже хранится в шкафу у первой леди?
Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).

Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
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28.01.2021 19:22 Ответить
Кому пообіцяв???
- путєну???
- бабусє бєнє???
- свистку леонідичу???
- мамє рімє???
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28.01.2021 17:39 Ответить


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.

Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
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28.01.2021 19:41 Ответить
У єрмака зв'язок...
а бубочка, схоже, просто на гачку - я майже переконаний, що у ФСБ багато метрів знято квартальних виступів у лазнях, групових та сольних... Гадаю, що й фінансового компромату теж достатньо...
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28.01.2021 22:54 Ответить
"...обещанного 3 года ждут,,!" - уже не катит , ....2 срока будет само то, у корыта рядом быть желающих очередь выстроилась , конца не видно!!))) Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2238
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29.01.2021 08:27 Ответить
зеленое дерьмо еще за первый срок не отсидел пожизненный срок с конфискацией, а тупорылый дерьмак уже про второй президентский несет. Феерический *******
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28.01.2021 17:42 Ответить
то есть оно нихрена не делает, кроме отдыхать, потому шо времени вагон?
А на втором строке уж как развернется?
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28.01.2021 17:46 Ответить
Та не приведи Господи! Навіщо таких сценарій жахіття!
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28.01.2021 18:29 Ответить
Є реалістичний варіант що в другий тур наступних виборів вийдуть "Величний" та Вєрка Сердючка.
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28.01.2021 20:30 Ответить
Цілком і реально. Великий змінив ЗЕ в "Кварталі", може і на посту президента, різниці не буде.
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28.01.2021 20:49 Ответить
Что зеленский ! Так Понравилось разваливать Украину, что четырёх лет мало??
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28.01.2021 17:50 Ответить
Выбор есть одиночная камера или Ростов Ростов Ростов и как можно быстрее пока не ДОГНАЛИ Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 6968
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28.01.2021 17:51 Ответить
Боже! Да мы и один срок этого тугодума не вможем вынести.Хотя бы страну как то сохранитьЭто редкой дебильности и подлости человек...
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28.01.2021 17:53 Ответить
Второй срок ему светит разве что на зоне
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28.01.2021 17:54 Ответить
Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими.

Публилий Сир
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28.01.2021 17:56 Ответить
Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.
«Трибюн»
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28.01.2021 17:57 Ответить
Тож нехай починає з'йомку продовження серіалу Слуги Лохів-2!
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28.01.2021 17:59 Ответить
Шо? Зєлєський вже почав відпилювати свій додаток до фортепьяно тупою пилкою? Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 8430 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 1008
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28.01.2021 17:59 Ответить
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4883

...
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28.01.2021 18:00 Ответить
От цікавенно.
Чи є хоч один ресурс де Зелебенським хоча б половина шрайберів задоволена і його хвалять!
Якщо знає хто адресу, скиньте, цікаво, дуже прошу?!
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28.01.2021 18:00 Ответить
його FB.
Всіх, хто там матюгався - всіх забанили
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28.01.2021 18:08 Ответить
ВООБЩЕ ТЮ-ТЮ
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28.01.2021 18:02 Ответить
он обещвл также что пошел на один срок. обещун...
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28.01.2021 18:02 Ответить
********** ИЗ ВСЕХ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЕЙ - ЭТО БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО, КОТОРОЕ НЕ УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ
Наполеон Бонапарт
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28.01.2021 18:05 Ответить
Ой , він молодий. недосвідчений,давайте дамо йому ще трохи часу.А то наобіцяв- а виконати не може...
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28.01.2021 18:07 Ответить
Пусть тренируется на кошках
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28.01.2021 18:33 Ответить
Що вам коти поганого зробили?
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28.01.2021 20:33 Ответить
Ермак мріє піти разом з ЗЕ на другий термін. Лук'янівка в очикованні! Поряд будуть камери для «подельників Янелоха»: Мертветчука, АхМетова і Колонемойського!
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28.01.2021 18:12 Ответить
а он за один срок в ростов не успеет??? так скоро раха стеной железной закроеться .. и как он потом будет прыгать через ров с морозостойкими крокадилами?
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28.01.2021 18:16 Ответить
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 1331
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28.01.2021 20:55 Ответить
Так його вже і так кличуть ФОПи на стадіон з його обіцянками
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28.01.2021 18:25 Ответить
Ми теж йому не пробачимо за ображання воїнів, добровольців, за заглядання в очі головному історичному ненависнику України і все, що не личить робити президенту країни, яка воює підступним жорстоким ворогом.
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28.01.2021 18:26 Ответить
втопится чи повесится?
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28.01.2021 18:29 Ответить
Единственное достоинство зелёной власти в том, что она открыто, не шифруясь, издевается над своими тупорылыми избирателями. Каждое такое её заявление это неприкрытый стёб над нарИдом, который она считает скотами, схавающими любые оскорбления и ложь.
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28.01.2021 18:31 Ответить
Собака - украинская валюта.
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в ж……. (этот пассаж автора заканчивается неблагозвучным словом (прим. Антипы).
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку.... Автор Jura Dymyd
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28.01.2021 19:25 Ответить
Люди, имеющие меньше всего оснований быть довольными своими достижениями,
зачастую компенсируют чувство своей неполноценности шумливостью, суетливостью и чванством, которые производят неприятное, буквально омерзительное впечатление. Д. Карнеги
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28.01.2021 18:34 Ответить
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4713
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28.01.2021 18:34 Ответить
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.
Б. Шоу
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28.01.2021 18:35 Ответить
Альо, ЗЕленский с Ермаками и проч. !
В Украине, в отличие от США, нет двух пожизненных сроков за госизмену.

Так, что, Бубочка, сори, ограничишься одним "преЗЕденстским" сроком .... за госизмену Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4082
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28.01.2021 18:37 Ответить
«Простота хуже воровства» Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 202
и глаза такие наивные....
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28.01.2021 18:41 Ответить
Який другий термін? мало вірится що він перший добуде,такого хаосу і непрофесіоналізму ще не було ,коли два олігархи і агенти москви всім заправляють ,а де ж Голобородько і навіщо було дурити народ ,коли ти дуже далекий від політики ,економіки і взагалі України?
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28.01.2021 18:41 Ответить
На свете нет ужаснее напасти, Чем идиот, дорвавшийся до власти!
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28.01.2021 18:42 Ответить
Все по-єврейські.
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28.01.2021 18:52 Ответить
Идите вы оба-« туда» где темно как ...
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28.01.2021 18:53 Ответить
Хтось ще на цю дурню реагує позитивно ?
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28.01.2021 19:01 Ответить
На наступних президентських виборах Зеленський може скласти серйозну конкуренцію хіба що Онанію Ківі.
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28.01.2021 19:19 Ответить
Если Зе все таки нарушит свою клятву на крови , что идет только на один срок. То стратегия его понятна и обкатана ( да простят меня искренне верующие)... Точно так же Порошенко хотел попасть во второй тур с Бойко ( Медведчуком), все опросы говорили что выигрывает он только у них, и для этого мочил всех оппонентов кроме них ( чем кум путина и воспользовался достигнув той силы что имеет), но вышла промашка и Петя проморгал Зелю. Бывает. На то она и политика. Теперь Зе возможно захочет провернуть тот же кардибалет и выйти во второй тур ( а теперь то без него ни как) с теми же соперниками Бойко ( Медведчуком). Года идут но ничего у нас не меняется.
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28.01.2021 19:34 Ответить
Понравилось клоунам рулить. Тут как бы к концу первого срока страна не рухнула от таких реформаторов
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28.01.2021 19:27 Ответить
Зеленский шел на выборы без программы . Да были разговоры о драконовских тарифах предыдущей власти и т.д. о виртуальном мире, повышения уровня жизни и европейских зарплатах учителям и медикам.Но было и то что он точно и прилюдно обещал " Я ИДУ ТОЛЬКО НА ОДИН СРОК" и если эта гн-да и этого своего единственного обещания не исполнит , то камни ему на голову, тогда точно выносить вперед ногами.
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28.01.2021 19:27 Ответить
Ви відчуваєте в словах Єрмака подобострастіє? Мене вже нудить
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28.01.2021 19:32 Ответить
Ці істоти думають що всі українці терпіли і будуть все прощати?
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28.01.2021 20:16 Ответить
Пообіцяв знищити Україну? НЕ виходить? Він собі простить, не простить український народ.
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28.01.2021 20:22 Ответить
А обіцяв він не йти на другий термін!
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28.01.2021 20:26 Ответить
он думает, что Каломой его опять натянет и проплатит на Президента. наивный
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28.01.2021 21:15 Ответить
А мы его простим,если завтра он окажется в кривом роге,с профессором и 95 кварталом,и никогда не вернется в Киев.
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28.01.2021 20:49 Ответить
думаю он и сам где то глубоко понимает что с него президент как с члена тяж
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28.01.2021 21:09 Ответить
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 3429
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28.01.2021 20:57 Ответить
Ну так він же не з тебе сміявся! А судячи з твого прапору, ти до України не маєш жодного відношення
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28.01.2021 21:48 Ответить
они там в каком то паралельном мире живут .. уже 99% хотят зеленского вынести из ОП а они о втором сроке думают Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4616
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28.01.2021 21:21 Ответить
Уторой будет на киче. Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066
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28.01.2021 21:45 Ответить
Дык он уже обосрался во всем,даже в том к чему не касался. На первом сроке управился полностью.
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28.01.2021 22:15 Ответить
Кукушка вихваляє Півня за те, що той вихваляє Кукушку!
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28.01.2021 22:25 Ответить
Другий термін повинен бути обов'язково! Головне щоб не умовний і з конфіскацією.
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28.01.2021 22:53 Ответить
Як зворушливо, зараз заплачу.
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28.01.2021 23:38 Ответить
За@бала єта нянька ! Зеленский овощь !
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28.01.2021 23:41 Ответить
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал путину - Ермак
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29.01.2021 00:33 Ответить
а что по утрам шамает зеленьський? какой-то такой шмурдяк, что вообще лишается здравого рассудка...
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29.01.2021 05:54 Ответить
Тю....якесь намахане.
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29.01.2021 08:30 Ответить
Что может сделать для украинского народа ,этот неуч, невежда, брехун и лентяй Зеленский??
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29.01.2021 12:50 Ответить
Он то себе простит,важно чтобы МЫ ему не простили!
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29.01.2021 18:50 Ответить
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