В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном здании: один погиб, другой сильно пострадал, - Нацполиция
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В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Инцидент произошел в переулке Приватном в Святошинском районе столицы.
По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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