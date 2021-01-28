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В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном здании: один погиб, другой сильно пострадал, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном здании: один погиб, другой сильно пострадал, - Нацполиция

В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Инцидент произошел в переулке Приватном в Святошинском районе столицы.

По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другой с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор: Володимир Янченко
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Так они строители или праздные зеваки?
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28.01.2021 17:05 Ответить
Вновь нанятые,неоформленные,не проинструктированные по ТБ.По науке Проём лифтовой шахты должен быть закрыт спец шторами.Прораб должен получить срок по любому.А так люди пошли пописять и упали с высоты.Старо как мир.И Строители падали и самое- страшное дети в выходные.При савке строящиеся дома почти не охранялись.
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28.01.2021 17:08 Ответить
Кстати, да, полазить по стройкам в детстве было обычной забавой. Бог миловал.
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29.01.2021 01:23 Ответить
Многие годы поднимаю тяжелые двери тельфером в новострои при помощи таких шахт. Удобно и не дорого. Не разу при мне даже ремень не порвался, а у дурачья и ремень лопнул и двери упали и тельфер сгорел. Парняги видать замечтались, пока один другому помогал так обое и полетели. Тут получит тот, кто пустил без соответствующего распоряжения.
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28.01.2021 22:59 Ответить
 
 