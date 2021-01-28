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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Витренко Юрий (376) Леонов Алексей (13)

"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании фракции "Слуга народа" перед Юрием Витренко стоял вопрос о категорическом запрете на повышение тарифов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", получил огромный кредит доверия от президента и Кабинета Министров,и был назначен на должность и.о. министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года. Помимо кредита доверия, и.о. министра, получил премию в 4.000.000 долларов, которая видимо не дала возможности понимать проблемы простых украинцев", - подчеркнул парламентарий.

По словам "слуги народа", главный вопрос который стоял перед Витренко на фракции, это был категорический запрет на поднятие тарифов.

"Одобряя политику свободного рынка, Витренко не понимал, что у нас полная монополия олигархов на энергетическом рынке?!! И это отразится на каждом украинце?!" - подытожил Леонов.

Как сообщалось, сегодня Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Также читайте: "Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Где ещё в мире дают премии по $ 4000 000, где ***!!! Когда вся эта фигня прекратится?
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28.01.2021 17:08
+6
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3152
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28.01.2021 17:04
+4
Стесняюсь спросить, премия для ГОСУДАРСТВЕННГО служащего в $4000000 ето в стране где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума тоесть $50 ??? А мы точно в Эвропу идьом?
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28.01.2021 17:33
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"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3152
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28.01.2021 17:04 Ответить
Поднятие это понятно. А обещал Зе и вы чмошники в 2 раза снизить.
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28.01.2021 17:06 Ответить
Мама Наташа тебе этого не простит "Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3446
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 5557
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28.01.2021 17:07 Ответить
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 8343
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28.01.2021 17:08 Ответить
Где ещё в мире дают премии по $ 4000 000, где ***!!! Когда вся эта фигня прекратится?
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28.01.2021 17:08 Ответить
В США. Тем более за подобные "безнадёжные" проекты
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28.01.2021 17:12 Ответить
Он принес(не унес) в бюджет 3 млрд зеленых. Потому такая премия. Но суть не в этом. 4млн - это много, но это ничего не меняет относительно происходящего, когда всю энергетику хотят убить зеленские, коломойские, ахметовы...
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28.01.2021 17:15 Ответить
Он принёс в бюджет Украины 3 лярда зелени-покажите мне хоть одного украинца,которому стало лучше жить от этой великой победы(Кобеля и Витренка не считать)!
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28.01.2021 19:20 Ответить
а это уже не вопрос к Витренко. Не он распоряжался этими деньгами.
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28.01.2021 20:01 Ответить
Когда саранча пожрёт всю Украину. Либо когда народ уничтожит саранчу.
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 8558
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28.01.2021 17:18 Ответить
При чем здесь Витренко(это к вопросу о "простых украинцах"). Сначала зегенераты обезумили с тарифами, уменьшили субсидии, а потом набросились по этому поводу на Витренко. Зебилье, тарифы - это ваших рук дело, не Витренко.
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28.01.2021 17:13 Ответить
"Провал" голосования за какую-то персону - это значит еще идут торги и денежку не донесли. Что-то по вопросу закона о референдуме "провала" не было замечено.
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28.01.2021 17:14 Ответить
Стесняюсь спросить, премия для ГОСУДАРСТВЕННГО служащего в $4000000 ето в стране где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума тоесть $50 ??? А мы точно в Эвропу идьом?
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28.01.2021 17:33 Ответить
Слышь, Воняев, ты спирва изучи что такое "государственный служащий".
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28.01.2021 18:03 Ответить
Серйозно ?Тупий бичара,депутатство якому купив однокласник,-Старовойтов,буде нам про тарифи розказувати ?
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28.01.2021 17:47 Ответить
Нда....
Ирония судьбы - настоящими детьми Витренчихи окзался не её родной сын, а толпа популистов - барберщоперов!
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28.01.2021 18:02 Ответить
Пока этот лысый котлеты штамповал, Витренко для страны ярды отбил.
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30.01.2021 10:59 Ответить
 
 