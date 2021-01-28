РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8522 посетителя онлайн
Новости Общество Языковой вопрос
22 635 112
украинский язык (1165) Университет (224) язык (3766) Бильченко (5)

Студентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Студентка первого курса магистратуры Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Мария Прошкивская попросила ее отчислить из вуза за антиукраинские месседжи ее преподавательницы - профессора Евгении Бильченко, которая недавно попала в скандал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мария Прошкивская написала в фейсбуке

Студентка отметила: "Публичное заявление от меня, как студентки 1 курса магистратуры факультета философии и обществоведения (специальность культурология) Национального педагогического университета Украины имени М.П. Драгоманова. Прошу руководство университета отчислить меня по собственному желанию в связи с отсутствием реакции на события последних дней, связанные с публичными высказываниями профессора культурологии Евгении Бильченко.

Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны. Считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, который выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают. Прямо в фейсбуке заявляет также о том, что она вместе с руководством университета "подтирается жалобами", которые на нее поступают. И вопрос здесь не только в ее личной позиции, а еще и в том, что она довольно мягко, но системно промывает мозги студентам.

Преподавая гуманитарные дисциплины философского направления не трудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, которые являются частью учебной программы на темы, связанные в современностью.

Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи.

Как заключение могу сказать, что я против любой травли, угроз, оценок внешности или постановки виртуальных диагнозов и госпожа Бильченко имеет право на любое мнение, в частности, которое противоречит законодательству Украины как частное лицо, но как преподаватель вуза должен подбирать слова и уважать общество, в котором он живет".

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университете считают такие заявления недопустимыми и созвали Ученый совет, который создал комиссию для всестороннего рассмотрения этого инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОН о скандале с профессором университета Драгоманова Бильченко: Дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда

Студентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко 01

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Мальва Кржанівська

25 січня о 11:06 ·

Пообіцяла собі, що в мене більше не буде негативу на сторінці. Але тут будуть лише сухі факти.

Отже, слава нарешті наздогнала забуту всими останні роки поетикиню, що сама до Майдану вважала себе Великою і Геніальною. Відразу прохання лишити в спокої фізичні дані цієї персони, аби не відводити фокусу від головної проблеми.

Дано: пані Євгенія Більченко, поетеса, виладачка філософії київського вузу для наших студентів. Активно підтримує мир з росією. Останнім часом прославилася тим, що назвала закон про державну мову "воспальонним лімфоузлом на тєлє моєй бєдной страни" , а саму Україну- колонією Америки.

1) Факт перший- коли я створила Творчий Сектор, як платформу для поетичних читань українською, там десь заклокотало на периферії, адже хто ми такі , з'явилися тут, повилазили після Майдану, а там виявляється своя туса була, роками загартована. Прізвищ перераховувати не буду, деякі росмовні поети стали двомовними, деякі просто непогані люди, дехто перейшов з тієї тусовки до нас в Творчий Сектор , чим я неймовірно пишаюся, бо вони дійсно круті поети, що перейшли на українську мову. З часом, акуратно прощупуючи грунт, до Сектору затесалося дві панянки, такі душки, щирі, ну прямо хоч до рани приклади. І очі такі добрі- а можна всьо же пару стіхов на рускам?

Звісно, ну ок, ми ж не звірі якість, що там буже від пари віршиків нарускам. Але ж була концепція в Сектору, чи не так? І я її порушувала, даючи їм такі виключення. І мої радикальні секторяни почали накопичувати невдоволення. І тут панянки-росадептки приводять мені Більченко. І та така прям богемна, як сказав би класик- зразу оком кинеш, видно шо богєма впіталась ва весь облік і натуру. Ну, знаєте, як людина хоче здаватися особливою, то й поводиться так трохи, наче тільки що з майбутнього спустилась до нас в печери. Ну і, звісно- а можна на рускам? У мєня єсть адін украінскій, вам панравіца, пра бєндєравца. Звісно, кажу, можна, блін. Отак в нас в Секторі вже була трішки просверлена дірочка в підлозі, і почало проглядуватися дно.
Висновки? Та дуже прості висновки. Є кілька якісних поетес, вони обертаються в колі Більченко, яка всіх обіймає з виглядом ефемерного ельфа, всім рада, піс, мір, браття і т.д. Звісно, це виглядає позитивно, а агресивний Сектор- ні.
Так от, головне, що вам потрібно знати, це те, що росмовним поетам, які здатні не гірше писати українською, просто тупо шкода своїх росмовних віршів. Одна "євская" так і сказала -" а что мнє дєлать с моімі росстіхами? Мнє іх жалко!"
Друге, що потрібно знати вам, якщо ви не є поетом, а просто залюбки читаєте поезію, це те, що РОСІЙСЬКОЮ ЗНАЧНО ЛЕГШЕ ПИСАТИ. В мене полетить каміння, приклади крутої укрпоезії і т.д, але факт лишається фактом- українська мова століттями не розвивалася, її забороняли, в ній мало відповідників ******** чужорідним словам. Російська мова- штучна, там на кожне слово є тищупіцот синонімів, і до кожного слова є мільйон рим, бо вони там в них курва всі на одне закінчення. Це два. Тому егоїстичне бажання вчепитися в свої вже колись написані вірші, не мучитися , перевчаючись і є рушієм непохитності тих українських поетів, які агресивно відстоюють мову окупанта.

2)Факт другий. Забула який рік, 15, чи 16. Втрати на сході. Забрано Крим, щодня нові обличчя загиблих. Люди в тилу кровоточать душею.Хто волонтерить, хто воює, хто їздить з концертами до військових, хто просто переживає з диванів і лавочок. Але основною ідеєю думаючої частини населення було наступне- "Україна має відрізати кожну з ниток, за яку смикає росія". І головні з них- мова, церква, музика, література, кіно, герої, які будуть героями і прикладом для наших нащадків традиції, своя власна армія, а не спільна, яка частково перейшла на бік ворога (флот).

Всі цим дихають, ну, не всі звісно, а притомна частина населення. В єдиному ритмі. Знімається українське кіно (про якість то окрема тема, є думка, що там засіла вражина, ціль якої в кожному фільмі виставити нас слабаками і дурниками), українська музика стає популярною, книги українською на вітринах, коротше- рухаємось.
І тут мене запрошують на якийсь поетичний фестиваль, який робить тусовка Більченко і ще одна там пані с очима лані і російськомовною щелепою. Фестиваль має тривати чи то добу, чи дві, але концепція така- в дні Європи на Європейській Площі стоїть сцена з апаратурою, і безперервно поети читають вірші. Я взяла кількох наших з
Творчий Сектор
 , прийшла і офігіла. Крім нас 5-х ні одного україномовного поета. Тобто, в центрі столиці країни, на яку напала раіся, раісянською мовою пару діб на всю Європейську площу лунає поетичне слово. Мене це вбило. Написала про це піст, пробачте, і тут Більченко разнєгадавалась і вигнала мене з якогось там конкурсу, який як я потім виявила, заснувала вона, і широкодушно іменує його "Міжнародним" конкурсом "Адна малєнькая свєча". А міжнародний він тому, бо туди приїздять її друзі з раісі.

3) Факт третій- я завжди казала, що найбільше Україні зараз шкодять тупі "наші" і розумні "їхні". Наші єслішо кидаються сваритися з диванів в коментах, нападають на касирів, один свєточ укрліт, вічний ніщєброд, вічно торгується і жаліється що дорого у вас тут, а тоді ще й вимагає обслуговування українськоюСтудентка НПУ Прошкивская уходит из вуза из-за отсутствия реакции руководства университета на антиукраинские высказывания профессора Бильченко - Цензор.НЕТ 6178 Курва, зайди в кафе, в перукарню, в бар, виглядай як людина, поводься, як інтелигент, плати, заробляй, працюй головою, і тоді не потрібно буде лаятися і вимагати мови- всі хотітимуть бути, як ти- інтелигенцією з красивою українською співучою мовою, а не драним лантухом, що ходить і бикує.

А пані Більченко і іжеснєй- вони розумні. Вони- адна малєнькая свєча, что сагріваєт каждага своім тєплом. Вони привітні і залюбки поділяться з тобою своїми добрими позитивними думками пра адіннарот, ісконниє скрєпи, чістую хрістіанскую мараль.
Тому, панове, страшні і російські воші, і малоросійські гниди, і свої тупі глисти, що ходять ніщєбродять і з усіма сваряться, формуючи образ українського націоналіста-голодранця-шовініста-заробітчанина.
Повертаймо до "куркульства", панове, вкалуймо, створюймо своє, заможні родини- ось що має бути в кожного з нас, і ще- кожна рука має подати долоню іншій руці, бо лише разом- сила.
А пані Більченко сподіваюся звільнять і вона зможе поїхати до своїх родичів в омріяну росію. Не має вражина вчити наших дітей.

"..спи, егоїстична поетична самовбивця, я васкрєшу тєбя"
показать весь комментарий
28.01.2021 17:08
+27
А може профессорку краще попросити на вихід? Що за віктивність?
показать весь комментарий
28.01.2021 17:09
+26
Шо ж молодец, - все нормальные уйдут и орки будут нас учить как нам дружить с россиюшкой против пиндосов...? Где логика? Профессорку надо выкинуть в мусорный бак и все!
показать весь комментарий
28.01.2021 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вот і пішло з 16 січня "лайно по трубах", провокаторів буде з надлишком. та ще і за гроші. Українська мова це смертельна загроза для ворогів України.
показать весь комментарий
28.01.2021 19:02 Ответить
Студентка НПУ Прошковська - проти промосковської влади ЗЕ, проти антиукраїнського вишу Драгоманова. Є надія. Так, українців в Україні залишається все менше, але одна така студентка може протистояти 1000-і лапотним ганебним і продажним прокремлівськім "прохффесорам"- манкрутам Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Абітурієнти українці - ігноруйте цей продажний заклад.
показать весь комментарий
28.01.2021 20:18 Ответить
за "русский мір" з дешевою нафтою і Путіним-злодієм зараз може агітувати лише крайній дебіл !
показать весь комментарий
28.01.2021 20:47 Ответить
Я - проти вчинку патріотичної української студентки. Не схвалюю аж ніяк. З педагогічного університету звільяються гідні українці, а залишаються викладати вороги,які і надалі виховуватимуть на ненависті до всього українського майбйтніх педагогів,а ті згодом- аншихдітей.Так і знищуютьУкраїну. В совкові часи українців за мову відраховували - імаємо повну русіфікацію вже в 70-х. Викладання тільки російською в усіх вузах.
Хоробра дівчина ссвоєю заявою сприяє перемозі проросійських викладачів.

Винні ми всі- про Більченко відомо стало не вчора - а де адекватна реакція патріотів? Та їй таке інтелектуальне катування і буллінг требабуловлаштувати у всіх ви існуєте взагалі??
показать весь комментарий
28.01.2021 20:59 Ответить
до посту вище: Де мітинги патріотов під педУніверситетом Драгоманова проти діяльності російського ворога в середині країна? Патріотичні студенти - ви існуєте взагалі? Універ Шевченка - всі , не дай боже, заковідили?
показать весь комментарий
28.01.2021 21:07 Ответить
Сегодня должен был заседать Научный Совет, где решали бы ее судьбу ! Наверно не состоялся потому и возмутилась студентка
показать весь комментарий
28.01.2021 21:11 Ответить
это не дело. Нормальные уволятся, уроды останутся.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:51 Ответить
Найжахливіше це те, що в ПедВуз в Києві поступають вбільшості україномовні дівчата з сіл. А А їх починають ламати - викладачка читає лекції російською. Що відбувається в головах у несталої особистості- " українська для села", а "в городе треба розмовляти по-руськи". Тим паче кафедра філософії -висока наука. -Підла ПРИМУСОВА русіфікація.є Це вже було при совку, і відбувається.зараз! Після революції гідності.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:16 Ответить
Навіщо? Краще докладати зусилля до звільнення ватного викладача.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:38 Ответить
Одне можу сказати-одразу видно,що дівчина молодець,якби таких в Україні було побільше! Має свою точку зору,правильно мислить ,людина,яка може вести за собою саме молодь України-от до чиєї думки треба прислухатись,таких людей мало. А щодо педагога,я вам скажу ,ви,"шановна"гроші їдете заробляти в Країну бо мабуть ваша родіна вас не кормить і зарплати не платить,бо мабуть "очень багатая"
показать весь комментарий
29.01.2021 22:37 Ответить
ні так діло не піде , Україні потрібні майстри української .
показать весь комментарий
11.03.2021 10:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 