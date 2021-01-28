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Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ГСЧС Одесской области помогли роженице добраться в ближайший роддом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что вне пределов с. Новоукраинка, Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом.

Спасатели в сопровождении снегоуборочной техники доставили женщину ​​в роддом Раздельнянской районной центральной больницы.

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Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС 01
Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС 02
Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС 03

Автор: Ірина Дашківська
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во время зачатия надо было проанализировать прогноз погоды на ближайшие 9 месяцев Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8246
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28.01.2021 17:14 Ответить
 
 