Спасатели доставили в роддом роженицу, застрявшую вне предела населенного пункта из-за непогоды на Одесчине, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ГСЧС Одесской области помогли роженице добраться в ближайший роддом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, сегодня в Службу спасения поступило сообщение о том, что вне пределов с. Новоукраинка, Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом.

Спасатели в сопровождении снегоуборочной техники доставили женщину ​​в роддом Раздельнянской районной центральной больницы.

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