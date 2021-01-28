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Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении экс-чиновнику аппарата Киевского областного совета, который, злоупотребляя служебным положением, завладел средствами государственного бюджета Украины в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь на должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, путем подделки официальных документов присваивал адресную денежную помощь, выделенную отдельным жителям Киевской области, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается по программе "Турбота".

Таким образом экс-чиновник завладел средствами на общую сумму 565 000 гривен.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства и прошлым местом работы подозреваемого.

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Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн 01
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Це проблема всієї України. В Одеській області вже ловили депутата місцевої ради який оформлював липову допомогу через соціальну службу на знайомих людей і так вкрав кілька мільйонів гривень, просто підходив до банкомата і знімав всі гроші з карток, а людям платив по 200 грн на місяць за використання їх документів. Потім гроші розподілялись між працівниками соціальної служби які оформлювали та мали слідкувати за наданням цієї допомоги і самим депутатом! Махінації на грошах соц. допомоги відбуваються скрізь - в кожному районі і з цим потрібно щось робити! Зеленський чекаємо від тебе реформ в цьому напрямку, щоб гроші надходили не шахраям з соцзахисту а безпосередньо реціпієнтам!
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28.01.2021 17:17 Ответить
Далеко пойдет.В стране-кадровый голод. Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн - Цензор.НЕТ 998
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28.01.2021 17:15 Ответить
надо расстреливать таких
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28.01.2021 17:17 Ответить
воруют все... люди жадные до денег у нас
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28.01.2021 17:25 Ответить
Ну что ж... Чувак проявил себя. Скоро возглавит министерство или комитет Рады. Можна на стажировку пока, замом к Степанову.
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28.01.2021 17:27 Ответить
А вот если бы крысятничал на зоне, урки его разорвали бы. Вывод - в места его не столь отдаленные на перевоспитание.
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28.01.2021 17:31 Ответить
прекрасний кадр як мінімум в зе міністри
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29.01.2021 07:10 Ответить
 
 