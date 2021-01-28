Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении экс-чиновнику аппарата Киевского областного совета, который, злоупотребляя служебным положением, завладел средствами государственного бюджета Украины в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, находясь на должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, путем подделки официальных документов присваивал адресную денежную помощь, выделенную отдельным жителям Киевской области, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается по программе "Турбота".



Таким образом экс-чиновник завладел средствами на общую сумму 565 000 гривен.



Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства и прошлым местом работы подозреваемого.

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