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Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с председателем Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства.

Глава таможни доложил главе государства о текущем состоянии дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021 год. Владимир Зеленский отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни.

Павел Рябикин рассказал, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и т. д.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о внедрении института автоматизированного экономического оператора (АЭО). Внедрение программы АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В ноябре 2020 года в Украине начали применять в пилотном режиме новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS), использование которой является обязательным условием для присоединения Украины к Конвенции. Она является основой для перемещения товаров между государствами – членами ЕС. До 16 марта 2021 года продлится первый этап пилотного проекта по применению NCTS. Это будет способствовать упрощению перемещения товаров между странами, которые присоединились к Конвенции о процедуре общего транзита.

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Глава государства отметил, что реформа таможенной службы направлена на отход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", – подчеркнул Президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
...ускорялку сначала отрасти, чмо Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2316
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28.01.2021 17:23
+14
Шо, увидел свой позорный рейтинг так задергался ? Еще видосик надо записать. На большее оно не способно.
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28.01.2021 17:25
+11
Твой сракашвили сидит сейчас с языком в жопе во главе комитета...и исправно получает ежемесячную подачку от зеленого стада за молчание....
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28.01.2021 17:47
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...ускорялку сначала отрасти, чмо Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2316
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28.01.2021 17:23 Ответить
Кокс-ускоряет))))
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28.01.2021 17:25 Ответить
Саакашвілі має програму реформування митниці, яку він успішно запровадив в Грузії. В першу чергу заміна програмного забезпечення, де є купа дірок і яке дозволяє маніпулювати документами, видаляти або видозмінювати їх після проходження вантажів через митний кордон. Саме заміна програмного забезпечення унеможливить будь які махінації в електронному обліку, а далі буде збільшення покарання за махінації руками і всіх посадять, а нові, які прийдуть на місця старих вже будуть працювати чесно!
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28.01.2021 17:32 Ответить
В Грузії Саакашвілі називають видатним корупціонером.
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28.01.2021 17:35 Ответить
Дай Бог Україні таких Президентів як Саакашвілі, щоб у Президента після звільнення не можна було знайти жодних незаконних статків, а його ім'я весь світ знав як найбільш успішного ********* реформатора у світі і американські Президенти щоб гордились знайомством з цією видатною людиною.
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28.01.2021 18:09 Ответить
Саакашвілі в Грузії десятка світить...
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28.01.2021 18:13 Ответить
2 года против Пороха пытались нарыть хоть на копейку - с известным успехом (как все у зебуинов).

Ничего не крал.
Ни разу не нарушил ни единой буквы закона.
Создал армию, обеспечил рост промышленности.

Светит Пороху - ПРЕЗИДЕНСТВО ЕЩЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ.
Байден пособит.
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28.01.2021 18:36 Ответить
...ога-ога Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7390
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7062

Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9579
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28.01.2021 18:26 Ответить
Часом не Игор Ляшенко наверху? 😁😁😁
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28.01.2021 22:24 Ответить
А тебе тут називають видатним дятлом.
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28.01.2021 23:43 Ответить
Твой сракашвили сидит сейчас с языком в жопе во главе комитета...и исправно получает ежемесячную подачку от зеленого стада за молчание....
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28.01.2021 17:47 Ответить
Згинь, нечисть!
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28.01.2021 23:41 Ответить
Зеленский уже 2 года ускоряется, уже ускоритель сломался, а движения нет. Пусть лучше расскажет почему его сатанодепутаты ускоренно принимают похабные законы, почти ежедневно.То игроманию легализовали, то создали для украинцев официально 3 пола - женский, мужской и неопределенный. Видимо это их пол - неопределенный.То министерство культуры закупило за 666 ? тыс гривен комиксы для детей с 5 лет про ЛГБТ. То приняли закон про половое воспитание чуть не с дет сада. Вот тут у них ускорители хорошо работают по растлению детей и деградации народа. А на нормальные законы у них импотенция.
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28.01.2021 17:49 Ответить
а эти разве не новые лица
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28.01.2021 17:54 Ответить
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7704
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28.01.2021 18:33 Ответить
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров

=========================================
с кормушки должни кармится толька тє шо окала ЗЄлі А нє какиє-та карупціанєри нєпонятниє.
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28.01.2021 19:45 Ответить
Знову должна. Кому тепер?
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28.01.2021 19:54 Ответить
И тут Остапа понесло! ... Слова-слова, где ваша сладость?
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28.01.2021 17:24 Ответить
навскидку прочитал-должна стать кормушкой ну нормально
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28.01.2021 17:24 Ответить
Ахаха) два года мало, чтоб реформировать таможню, надо еще 10)) Буба, возьми дело под "личный контроль"))
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28.01.2021 17:24 Ответить
Странно что до сих пор не перестала быть кормушкой для ворья Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2004и с чего бы это ...
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28.01.2021 17:24 Ответить
Шо, и таможню уже бене передают???
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28.01.2021 17:24 Ответить
Ух-ти! Знов потужна заява - це ще плюс 100 500% до рейтингу ЗЄ.
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28.01.2021 17:24 Ответить
Слова твои "красивые", да вот дела твои - х.евые .
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28.01.2021 17:25 Ответить
...перефразируя Гончаренко Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6196
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7710
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28.01.2021 17:36 Ответить
Шо, увидел свой позорный рейтинг так задергался ? Еще видосик надо записать. На большее оно не способно.
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28.01.2021 17:25 Ответить
Ну да, ну да....
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28.01.2021 17:28 Ответить
Азахахаха очень смешно
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28.01.2021 17:29 Ответить
В клоунской голове: Чем больше совещаний - тем меньше коррупции.
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28.01.2021 17:30 Ответить
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8101Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь, ибо обещание - есть долг.

Конфуций
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28.01.2021 17:30 Ответить
він де?
терміново поверніть президента в Україну!
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28.01.2021 17:31 Ответить
Так зе у рихварматора сракашвиля помощником работает, что ли?
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28.01.2021 17:31 Ответить
так а это рыльце как же без кормушкиУкраинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1728
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28.01.2021 17:32 Ответить
честнейший человек.
но он же, вроде, был в налоговой, не?
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28.01.2021 18:38 Ответить
Только должна?
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28.01.2021 17:33 Ответить
Бурхлива суєта, імітуюча діяльність, на фоні падучості рейтинху...
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28.01.2021 17:35 Ответить
Вова, а не ты ли в начале своей каденции по таможням ездил и негидныкив увольнял???? Что, поставил таких же негидныкив но своих???? Нах эти дешевые понты с громкими заявлениями?! От тебя уже тошнит!
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28.01.2021 17:36 Ответить
Ну, ну .... почти два года полный НОЛЬ!!!
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28.01.2021 17:36 Ответить
Зеленский сам же и возглавляет эту кормушку!!
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28.01.2021 17:44 Ответить
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9551
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28.01.2021 17:46 Ответить
нет времени на раскачку
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28.01.2021 17:52 Ответить
"Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский"
Не только ускорить, Зеля! Но и углУбить!
Дайош перестройку и гласность!
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28.01.2021 17:53 Ответить
это он себе говорит?))) разговоры с собой это беда и диагноз...)))
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28.01.2021 17:53 Ответить
Кругом друзья вовсю буджет пиляют , таможня не несёт доход , чего гундосый ты еще желаешь, коль ты поставил на распил страну , тупой собачий рот.😁😁😁
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28.01.2021 17:59 Ответить
Нужно ускорить реформирование..

Ускорить? Да его для начала хотя бы начать нужно!
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28.01.2021 18:05 Ответить
от що рейтинг мертвотворящий виробляє! Зе вийшло на люди, почало цеушки роздавати
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28.01.2021 18:07 Ответить
Митницю вже мабуть п'ятий раз розганяють і снаряди реформ вибивають чомусь мілких виконавців, а от на верху там, такі пасуться пацюки корпції ці креатури мафії, ОПУ, КМУ і ВР, що до них руки правосуддя не доходять, бо чемодани з хабарями пхають вчасно на верх до тих же ОПУ, КМУ і ВР.
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28.01.2021 18:07 Ответить
то розганяли на кордоні з Європою, а кордон з росією в "надійних руках"
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29.01.2021 00:48 Ответить
Что значит ускорить,разве реформирование идет?Или назначение новых старых кадров,это реформирование?
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28.01.2021 18:07 Ответить
Значить уряд терміново почув Зе і знизив тарифи.
А от погранці та митники не почули і крадуть по кілька мільярдів на місяць.
То він їм нічого не казав чи краде спільно ?
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28.01.2021 18:12 Ответить
Загадка. Некий президент забирает СЕБЕ самые доходные отделы у спецслужбы, таможни и полиции и называет это реформами... Вопрос - как долго этот президент будет президентом?(с)
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28.01.2021 18:17 Ответить
Митниця перестала бути кормушкою...Митниця стала коритом...Корупціонери стали називатись реформаторами і тільки один Зєля лишився як був клоуном з музикальним членом...
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28.01.2021 18:20 Ответить
Чем больше ЗЕ реформирует таможню, тем больше там коррупция.

Удивительный парадокс.
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28.01.2021 18:24 Ответить
Шо, опять? Хорошо помню, что таможня была отреформирована ещё к концу 2019 года. Об этом говорил сам президент Зеленский.
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28.01.2021 18:28 Ответить
Ураинская таможня должна. Я никому, ничего, не должна, кроме мамы с папой.
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28.01.2021 18:31 Ответить
У Франції митники працюють по митному кодексу, прийнятому ще за часів Наполеона, а в Україні з 1992 року вже четвертий варіант митного кодексу. Я прийшов працювати у митну службу у 1994 році і її реформувати почали вже тоді. За тридцять років змінилося мабуть тридцять Голів Держмитслужби. З моєї точки зору, корупції на митниці було найменше в першій половині дев'яностих. Ми не мали досвіду як працювати, але і не крали. Потім з'явилися у митників свої бізнесмени; прийшли сбушники ненажерливі з хапальним рефлексом (за радянських часів митницю курувало КДБ); з'явилося вміння обійти закони; самі закони лобійовані конкретними зацікавленими особами на найвищому державному рівні стали обов'язковими до виконання митниками. І так митна служба перестала служити всьому народу України, а лише конкретним його представникам з найсильнішими хижацькими інстинктами. А тепер вже реформуй - не реформуй, результатом буде ...
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28.01.2021 18:40 Ответить
Нужно ускорить/ а также углубить, увеличить, сделать ширше и рапортовать о досрочном завершении. Где мои 17 лет......
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28.01.2021 19:34 Ответить
Та 20 лет ускоряют реформу там уже. На пенсию по уходили многие с той конторы, начав там пахать. А сколько банок 3-литровых позакопано у таких по погребам, огородам, подвалам! Уже и карту дислокацию пять раз перерисовали, стёрлись предыдущие. Давай-давай газеточки почитывай! А ты давай меня меня перевоспитывай.... .
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28.01.2021 20:14 Ответить
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров... Она должна стать кормушкой зеленского и его друганов.
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28.01.2021 20:14 Ответить
.

один росчерк пера тупицкого или вовка - и будет кормушкой - навсегда...
хаотично ты роешь зеля.
чмо.
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28.01.2021 20:31 Ответить
Верните Пудрика и коррупции на таможне не будет, он там всех съест.
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28.01.2021 21:51 Ответить
Давно так пора!
Десятка два посадить на 15 лет. Одного-двух-РАССТРЕЛЯТЬ! Пару-ПОВЕСИТЬ..
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29.01.2021 01:12 Ответить
Что Зеленский !! Наконец-то нажрался и готов немного прикрыть калитку воровства на таможне???
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29.01.2021 10:15 Ответить
 
 