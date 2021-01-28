"Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский"

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с председателем Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства.

Глава таможни доложил главе государства о текущем состоянии дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021 год. Владимир Зеленский отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни.

Павел Рябикин рассказал, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и т. д.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о внедрении института автоматизированного экономического оператора (АЭО). Внедрение программы АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность украинских АЭО как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. В ноябре 2020 года в Украине начали применять в пилотном режиме новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS), использование которой является обязательным условием для присоединения Украины к Конвенции. Она является основой для перемещения товаров между государствами – членами ЕС. До 16 марта 2021 года продлится первый этап пилотного проекта по применению NCTS. Это будет способствовать упрощению перемещения товаров между странами, которые присоединились к Конвенции о процедуре общего транзита.

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Глава государства отметил, что реформа таможенной службы направлена на отход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", – подчеркнул Президент.