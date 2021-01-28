Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому
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Президент Украины Владимир Зеленский всегда категорически настаивал на необходимости существенно переосмыслить формат работы украинских силовиков, сделав их более функциональными и более соответствующими современным вызовам, за что в четверг и проголосовал парламент.
Это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов. Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевое в этих решениях – фокусирование СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение ее несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками СБУ для давления на бизнес", - сказал Подоляк.
Он отметил, что предыдущие правящие команды и близко не подходили к этим решениям.
"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы. Философия же прочих политиков - традиционных и многолетних завсегдатаев парламента или Кабмина - неизменна: они всегда стремились только возглавить существовавший карательный аппарат, они старались расставить везде своих людей и "доить" бизнес. Действующая власть рассматривает государство совсем иначе. Только как прозрачный сервис", - сказал Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, важно также понимать, что речь сейчас идет о переосмыслении функций государственных органов, о существенном снижении давления на общество и экономику.
"СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность. В наше время – при правильном подходе – аналитическая работа может дать гораздо больше для экономической безопасности страны, чем старый, еще постсоветский подход, когда у спецслужбы были возможности вмешиваться чуть ли не в операционку", - отметил Подоляк.
Напомним, сегодня, 28 января, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
Пожалуйста, подождите...
один зам СБУ заказывал убийство другого зама СБУ,
другие Президенты и помыслить не могли о таком....
Да-да. Очередной исторический поворот. Стопудово, тоже переможный. Так и ходим, поворот за поворотом, по кругу, как ослик на мельнице.
М.Жванецкий
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Вот из-за таких холуёв, Зелебородько считает себя "величайшим лидером современности". Подоляк - профессор пополизинга - срочно наградить.
В целом весь сегодняшний треш из ОП переводится как "Мы не полностью обдристались во всем, а вовсе даже наоборот".
tZE inform
Загадка. Некий президент забирает СЕБЕ самые доходные отделы у спецслужбы и полиции. Вопрос - как долго этот президент будет президентом?
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или брод
И не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот."
"Машина времени"
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.
В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.
Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.
Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
Небывалый успех!!!