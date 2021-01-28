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Новости Политика Украины
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СБУ (18658) Офис Президента (1685) Подоляк Михаил (243) Бюро экономической безопасности (166)

Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому

Президент Украины Владимир Зеленский всегда категорически настаивал на необходимости существенно переосмыслить формат работы украинских силовиков, сделав их более функциональными и более соответствующими современным вызовам, за что в четверг и проголосовал парламент.

Это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в парламенте приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов. Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевое в этих решениях – фокусирование СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение ее несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками СБУ для давления на бизнес", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что предыдущие правящие команды и близко не подходили к этим решениям.

"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы. Философия же прочих политиков - традиционных и многолетних завсегдатаев парламента или Кабмина - неизменна: они всегда стремились только возглавить существовавший карательный аппарат, они старались расставить везде своих людей и "доить" бизнес. Действующая власть рассматривает государство совсем иначе. Только как прозрачный сервис", - сказал Подоляк.

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По словам советника главы Офиса президента, важно также понимать, что речь сейчас идет о переосмыслении функций государственных органов, о существенном снижении давления на общество и экономику.

"СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность. В наше время – при правильном подходе – аналитическая работа может дать гораздо больше для экономической безопасности страны, чем старый, еще постсоветский подход, когда у спецслужбы были возможности вмешиваться чуть ли не в операционку", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня, 28 января, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.
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Топ комментарии
+21
Про исторический поворот нужно судить по результатам, а пока это очередное бла-бла-бла, уже столько насоздавали и нареформировали, а результата ноль. Сракашвиль сидит в норе и не высовывается. И не сам, а с целым комитетом. Одно слово - клоуны на арене.
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28.01.2021 17:41
+20
"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы."
------------
Вот из-за таких холуёв, Зелебородько считает себя "величайшим лидером современности". Подоляк - профессор пополизинга - срочно наградить.
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28.01.2021 17:43
+15
В том то и дело , что отличие вашей ********,в том, что вы лезете туда,где ничего не соображаете.И приносите только вред и людям и стране. Идиот.
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28.01.2021 17:33
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Є хоч хтось, хто не розуміє, що усі СБУшні "К"ашники і співробітники податкової поліції перейдуть до нового БЕБ?
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28.01.2021 17:30 Ответить
звісно, їм доведеться заплатити за нові посади, як це відбувалось у ДБР. Але хіба ж не для цього Зелені проводять реформи?
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28.01.2021 17:31 Ответить
только при препиЗЕденте ЗЕленском

один зам СБУ заказывал убийство другого зама СБУ,
другие Президенты и помыслить не могли о таком.... Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 7575
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28.01.2021 18:48 Ответить
Як він коректно висловився про минулих бездарних, трусливих президентах. )))
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28.01.2021 18:48 Ответить
Де цього дурачка відрили? Бо першого я знаю де знайшли, під піаніном никався.
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28.01.2021 17:31 Ответить
Та де... Еліта часів Януковича.
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 3774
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28.01.2021 17:33 Ответить
я так думаю, що у найвеличнішого вже дупа зарубцювалась чи зализалась наглухо, завдяки подолякам та решті зєлизунам
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28.01.2021 17:36 Ответить
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому.

Да-да. Очередной исторический поворот. Стопудово, тоже переможный. Так и ходим, поворот за поворотом, по кругу, как ослик на мельнице. Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 584
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28.01.2021 17:32 Ответить
Падло як? Падоляк?
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28.01.2021 17:32 Ответить
Падляк
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28.01.2021 18:13 Ответить
В том то и дело , что отличие вашей ********,в том, что вы лезете туда,где ничего не соображаете.И приносите только вред и людям и стране. Идиот.
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28.01.2021 17:33 Ответить
Что ты мелешь пердоляк?? А НАБУ..САП..НАПК..?? Да зеленое стадо и рядом и не валялось....
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28.01.2021 17:33 Ответить
Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.
М.Жванецкий
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28.01.2021 17:37 Ответить
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 3596 Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 5466
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28.01.2021 17:40 Ответить
Про исторический поворот нужно судить по результатам, а пока это очередное бла-бла-бла, уже столько насоздавали и нареформировали, а результата ноль. Сракашвиль сидит в норе и не высовывается. И не сам, а с целым комитетом. Одно слово - клоуны на арене.
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28.01.2021 17:41 Ответить
"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы."
------------
Вот из-за таких холуёв, Зелебородько считает себя "величайшим лидером современности". Подоляк - профессор пополизинга - срочно наградить.
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28.01.2021 17:43 Ответить
Сьогодні що, день дуполиза? Дерьмак, подоляк, зараз люська арестович з мендельшею підтягнуться.
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 1343
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28.01.2021 17:44 Ответить
Жополизы появляются там, где чья-то жопа нуждается в их услугах. Жопа "гивнокамандуюча" испуская особые феромоны привлекает данных персонажей и происходит обоюдно желанное действие. И все бы ничего, подставляйте, лижите, это их личные орально-жопные дела, но почему из за их извращений должна страдать вся страна?
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28.01.2021 18:09 Ответить
74% оценили работу СН и ЗЕ как неудовлетворительную. Вот шершавые языки в ОП и заработали с двойной силой.

В целом весь сегодняшний треш из ОП переводится как "Мы не полностью обдристались во всем, а вовсе даже наоборот".
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28.01.2021 18:20 Ответить
ломать не строить...
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28.01.2021 17:51 Ответить
Дивись,слиною не подавись від вірнопідданства та славослів*я,савєтнік недолугий.
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28.01.2021 17:53 Ответить







tZE inform



Загадка. Некий президент забирает СЕБЕ самые доходные отделы у спецслужбы и полиции. Вопрос - как долго этот президент будет президентом? Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 2017
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28.01.2021 17:59 Ответить
"Вот новый поворот
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или брод
И не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот."

"Машина времени"
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28.01.2021 18:07 Ответить
Правдоподобная версия, уже повеирил, но вспомнил татарова, куда его деть, предлагаю грохнуть его, и с плеч долой, он сильно смердит, и портит вездух.
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28.01.2021 18:14 Ответить
За татаровим стоїть ще біль смердюча потвора - портнов. Кажуть, ще й нетрадиційної орієнтації. Тут гублюся у здогадках: чи то під@р, чи то зоофіл (про тупі собачі роти) Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 539
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28.01.2021 19:05 Ответить
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины.
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.
В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.
Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.
Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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28.01.2021 18:17 Ответить
Это точно. В предыдущих правящих командах генералы СБУ не заказывали убийство друг друга.

Небывалый успех!!!
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28.01.2021 18:18 Ответить
В предыдущих командах замы не заказывали один одного. Подоляк ты тупой.
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28.01.2021 18:19 Ответить
А чи було колись "і близько", щоб СБУшник "замовив" СБУшника? Бл@дь, як тільки якийсь черговий зашквар, зразу "і близько не було". І оцей подоляк (як це російською перекласти - подстиляк, подстилка, что-то брошенное на пол), нафталінове гівно часів бандюковича. І фізія - бандюк-бандюкомПодоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 246
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28.01.2021 18:56 Ответить
Ермак молчит, шавку нашли еще помельче украинское мнение Потявкивать... Убогие дегенераты- семимильными шагают в ПРопасть!
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28.01.2021 19:36 Ответить
Мойша подоляк демонстрирует дегенератизм в действии. Даже Люся просила не мешать этому зегенерату "идти к успеху"... Подоляк про рішення Ради щодо СБУ і БЕБ: Історичний поворот, попередні правлячі команди і близько не підходили до такого - Цензор.НЕТ 3250
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28.01.2021 19:58 Ответить
Сховалось би це комсомольське нещастя з писком сексота... під піаніно хоча б. Ну або будь-куди сховалося б. Головно, щоб його не було ані видно, ані чутно.
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28.01.2021 20:34 Ответить
 
 