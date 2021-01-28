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Бабий Яр (185) заповедник (149) Зеленский (16489) Ткаченко Александр (429) Холокост (183)

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости Общество

Мемориальный центр Холокоста

Также Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" получил чертежи здания, в котором Украина была намерена создать государственный музей жертв Бабьего Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил историк Виталий Нахманович.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансируемого в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. В ВААД Украины называют этот проект российским и считают, что он выгоден Кремлю.

Нахманович сообщил, что сегодня, 28 января 2021, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению синагоги на территории Кирилловского православного кладбища, входящей непосредственно в состав Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Разрешение на проведение работ предоставил 22 января Министр культуры Украины Александр Ткаченко:

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в место для размышлений, - историк Нахманович 01

Он напомнил, что некоторое время назад в Офисе Президента Украины состоялось совещание, на котором было решено предварительно получить согласие на это строительство у руководителей христианских конфессий. "Но поскольку перспективы получения такого согласия были крайне призрачными, руководители Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пошли другим путем и ... переименовали синагогу на Мемориальный объект "Место для размышлений", - сообщил Нахманович.

При этом в минувший понедельник, 25 января, была презентована новая Творческая концепци Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Этой концепцией не предусмотрено создание "места для размышлений", зато подробно описан проект "Синагоги в Бабьем Яре":

Также вчера, по прямому распоряжению Министра культуры, сотрудникам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" были переданы все чертежи здания конторы бывшего еврейского кладбища, где предусматривалось создание государственного Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Наверное, теперь здесь планируется разместить один из многочисленных музеев, предусмотренных упомянутой Творческой концепцией. Здание будущего музея размещено на территории государственного историко-мемориального заповедника, то есть за пределами земельных участков, которые находятся в аренде у МЦХБЯ. Государство уже потратило миллионные средства на реконструкцию данного здания и планировало разместить там музей - в соответсвии с проектом комплексной мемориализации Бабьего Яра.

За пределами арендованного МЦХБЯ участка находится и участок, на котором намерены возвести мемориальную синагогу.

Ранее глава Ассоциации еврейский общественых организаций и общин Украины Иосиф Зисельс заявлял о готовящихся провокациях со стороны российских сил вокруг сооружения синагоги на месте православного кладбища. О рисках, связанный с МЦХБЯ, предупреждали в СБУ.

"Очевидно, что министр культуры действовал не по своему усмотрению, а в русле общей политики сегодняшних руководителей нашего государства. Напомню, что вчера, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокост, Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Бабий Яр, зато присутствовал на открытии очередной инсталляции, созданной Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", - подытожил Нахманович.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
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Топ комментарии
+32
"по возведению на территории православного кладбища синагоги"

За кацапським проектом на українських кістках

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 5048
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28.01.2021 17:49
+27
**** дебилы! Строить синагогу на костях - это адское дно! Хотя когда в стране чучело президент, такое вполне возможно
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28.01.2021 17:45
+17
Я интегесуюсь спгосить: а можно газмишлять на евгейском кладбище? Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 1853
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28.01.2021 17:55
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**** дебилы! Строить синагогу на костях - это адское дно! Хотя когда в стране чучело президент, такое вполне возможно
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28.01.2021 17:45 Ответить
31 декабря президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым 2020 годом.
Зеленский предложил украинцам задаться вопросом "кто я?" Президент считает, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.

преЗЕдент у на с хороший, а с "мудрим нарідом" ему не повезло
строят у наріда синагогу на голове, а нарід молчит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 6355
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28.01.2021 18:08 Ответить
Уже скоро наш народ уже официально обвинят во всех грехах и затребуют компенсацию. у славян нет ни одной пословицы или поговорки, «где бы о жидах говорилось положительно», с чего бы это? Вопрос риторический.
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28.01.2021 18:56 Ответить
вибачень та покаяння вже вимагали
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
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28.01.2021 19:35 Ответить
Синагогу на православному кладовищі? Яке лукавство жидів. Їм так зручно буде плясати на кістрках православних? А куди дивиться Томос ... єєє УПЦ?
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28.01.2021 18:44 Ответить
а куди дивиться ПЦУ Московського патріархату,
чи Онуінуфрій вважає "синагогу на кістках" карою Господинею ?
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28.01.2021 19:11 Ответить
При Порошенку таке було б не можливе.
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28.01.2021 19:19 Ответить
На костях - манера казламордих.
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28.01.2021 19:14 Ответить
нет покоя не боятся лядва парахатая что их снова бросят в газовые камеры? ублюдки обрезанные наглые потворы ох доиграетесь ублюдки бей ЛЯДОВ станет таки каждодневным лозунгом в Украине а с приходом во власть подонка Вовы это вообще становиться просто вопросом выживания православия и славян в Украине...
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28.01.2021 17:46 Ответить
Не будет этого лозунга. 73% идиотов которые проголосовали за "обрезь", думая что оно сделает их жизнь лучше, тому подтверждение. Если хохол-малорос голосует за инородца-иноверца, который считает эту землю своей, но не считает своим титульный народ, если манкурт не уважает и ржет над мовой, томосом и украинской государственностью, то всегда найдется волчья стая, которая с удовольствием воспользуется моментом и будет делать свой гешефт. Вот что сейчас и происходит, кацапы с одной стороны, жиды с другой, да еще ***** на Закарпатье огрызаются.
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28.01.2021 19:05 Ответить
караул! жыDы окружают!
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28.01.2021 20:41 Ответить
Myko. Лєнін-Сталін. Коротше Кремль.
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28.01.2021 19:16 Ответить
Myko. Кого б не назвав - вони представляли московську орду.
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28.01.2021 19:20 Ответить
...ни на что не намекаю, но в Крыму вся нечисть начинала расползаться с московитской военной базы на территории Украины Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 4586
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28.01.2021 17:49 Ответить
Раша уже строила дома для рашистских офицеров-пенсионеров в Севастополе, теперь что, реиммигрантов из Израиля повез'т? Глядишь, в Киеве арабо-израильская война начнется.
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28.01.2021 18:39 Ответить
"по возведению на территории православного кладбища синагоги"

За кацапським проектом на українських кістках

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 5048
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28.01.2021 17:49 Ответить
Так может и в Бабьем Яру построить ТРЦ?
Естественно под контролем "соответствующих служб"!
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28.01.2021 17:51 Ответить
Вдумайтесь в это словосочетание - "...православное кладбище синагоги..."
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28.01.2021 17:52 Ответить
Я интегесуюсь спгосить: а можно газмишлять на евгейском кладбище? Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 1853
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28.01.2021 17:55 Ответить
Со всем уважением к погребенным невинным жертвам, но не проще ли построить не на костях православных подобие СТЕНЫ ПЛАЧА? И размышляйте там в свое удовольствие, сколько угодно.
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28.01.2021 18:04 Ответить
Для кацапвських і "українських" юд, саме в цьому і кайф.
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28.01.2021 18:06 Ответить
І, по твоїх костях,чужинець понесе чужу молитву,до чужого храму!
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28.01.2021 18:04 Ответить
А якщо починається різанина - починаються волання про антисемітизм 🥴
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28.01.2021 18:05 Ответить
Здається, ваша черга говорити.
Тож ви привели за руці зеленкуватного до влади.
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28.01.2021 18:15 Ответить
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 2922
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28.01.2021 18:16 Ответить
Що з цього приводу скажуть зЕ-сметуни, прихожани гудяєвського патріархату?
Чи кацапським юдам, кацапський патріархат дозволяє топтатися по українських кістках?
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28.01.2021 18:21 Ответить
Це не має значення, що з цього приводу скажуть у зеленського.
Має значення, чи скаже щось українська спільнота.
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28.01.2021 19:47 Ответить
Я тільки "ЗА". Та в цьому випадуку все вирішили без українців.
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28.01.2021 19:53 Ответить
Не так. Українці майже не доклались до цього. Та й зараз усім байдуже.
Гадаєте, хтось би тут продовжив будівництво, якби вийшло хоч частина від того, що є в Мінську? Це тіільки в смартфоні легко повчати білорусів, що йдуть своєю стежкою.
А на свої могили, нажаль, наплювати.
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28.01.2021 21:04 Ответить
А що громадськість, інтелігенція? Води в рот набрали?
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28.01.2021 18:16 Ответить
Дуже схоже на правду.
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28.01.2021 18:31 Ответить
Дочекаємося, що почнуть в церквах генделики відкривати. А таке вже було і не раз!
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28.01.2021 18:20 Ответить
Не згадаєте, чим закінчилося? Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 9167
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28.01.2021 18:52 Ответить
"Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині, На чужій роботі."

РОЗРИТА МОГИЛА
Т.Г. Шевченко
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28.01.2021 19:31 Ответить
Потім скажуть ми титульна нація,коли евреї жили на цих землях,українців ще не було.
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28.01.2021 18:24 Ответить
А если напротив входа в "место для раздумий" кто-то поставят распятие с надписью "место для отдыха" или минарет с надписью "место для ожидания"?
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28.01.2021 18:25 Ответить
Чуваки, поясніть мені(тупий я )... А чого євреї? А чому не італійці, чи французи, чи мексиканці?
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28.01.2021 18:25 Ответить
Боюся, що жодного італійця, француза чи мексиканця в Бабиному Яру не розстріляли.
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28.01.2021 18:53 Ответить
я перепрошую....останім часом щось забагато галасу кругом строять возвеличують і так дале...а що там з биківнянським лісом? чи там хохлів нквс розтрілював і діла до них преЗЕденту?
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28.01.2021 18:32 Ответить
які справи жидові до розстріляних українців?
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28.01.2021 18:54 Ответить
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 4038
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28.01.2021 19:26 Ответить
Мдаааа!!!!
Яким же дебільним народом треба бути українцям, щоб привести до влади в українській державі жидокацапів!!!
Даааа, мабуть таки Адольфик був правий по відношенню до богообраного народу!
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28.01.2021 18:38 Ответить
Мне одно интересно: Ткаченко специально подыгрывает кремлядям в их стремлении разжечь межнациональную рознь между украинцами и евреями? Ну то, что кремлядям это выгодно- понятно. Они на это любые бабки не пожалеют. Но Ткеченко...? Он наивный дурак или полный идиот??? Неужели непонятно, что строить храмы "в честь геноцида" одного народа на костях другого народа НЕЛЬЗЯ. Просто потому, что это НЕ уважение к памяти. Пусть чужой. Но тоже памяти! Зачем всё это разжигать? Зачем создавать "прецеденты", простесты общества, чтобы потом выставить это в свете "украинцы- фошизды, не хотят чтить память убитых в Бабьем Яру евреев"? Если можно было просто НЕ дать разрешения строить синагогу на костях киевлян и найти для этого строительства более подходящее место! Тем более, не дать НИЧЕГО строить в Украине агентам вражеской страны! МОСХ ЕСТЬ У ТЕБЯ, ОЧКАРИК НЕДОДЕЛАННЫЙ??? Или больше чем на 95 квартал 24/7 фантазии не хватает??? Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 2518
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28.01.2021 18:48 Ответить
Так да, специально.
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28.01.2021 19:25 Ответить
От більше курва немає місця на землі для синагоги тільки на християнському кладовищі !! Ну як ллядь не обматюкати цих довбойобів ??
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28.01.2021 19:10 Ответить
Позавчера коломойские с фирташами и т.д., вчера такого же в президенты, сегодня синангогу на православном кладбище, завтра продадут за 30 шекелей Параше, а послезавтра начнут визжать о антисемитизме и о том, что их тут не любят.
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28.01.2021 19:24 Ответить
Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища/ Сто лет назад Украиной правила еврейская мафия где то Бланка. Сейчас Украиной правит еврейская мафия Коломойского. Дело привычное.
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28.01.2021 19:26 Ответить
Потім ще й сюди приїзжати срати будуть.Може досить вже Умані,де ті першородці показали себе у всій красі.Пращурі нас не зрозуміли би,за що ми їх так не любим,що дозвлляєм євреям глузувати з їх кісток.Не козаки ми,наймити одні.
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28.01.2021 19:54 Ответить
А Кирилівську церкву залишать, чи перетворять в термос при синагозі від Зеленського і всього 95-ого кварталу? Це все "велике будівництво" влади блазнів є проявом антисемітизму, намаганням посіяти міжнаціональну ворожнечу серед народів України.
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28.01.2021 19:57 Ответить
"место для размышлений" это одно из названий туалетной комнаты у японцев. Они романтичные и деликатные , любят иносказания. И причем тут еврейская синагога ???
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28.01.2021 22:03 Ответить
А как спешат мрази пока зелик у руля!
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28.01.2021 23:28 Ответить
27 січня члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам'яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території Бабиного Яру.
Вказані земельні ділянки прилягають до інших ділянок, які вже знаходяться в оренді фонду.
«Десятиліттями ці ділянки перебувають в занедбаному стані. Одна з них раніше використовувалася як виробнича база під час будівництва станції метро «Дорогожичі» і досі є засміченою. Дві з цих ділянок належать до території колишнього єврейського кладовища, нам важливо зберегти цю землі від потенційної забудови. Передача цих ділянок в оренду дозволить нам запропонувати комплексне ландшафтне рішення», - коментує Макс Яковер, генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.
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29.01.2021 12:55 Ответить
Я так розумію, що киян ніхто питань не буде? (Може наступний крок - приєднання Києва до держави Ізраїль?) А референдуми у нас будуть проводитися виключно за замовленням каналів"1+1" та Інтер?
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29.01.2021 12:55 Ответить
 
 