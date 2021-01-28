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Ивано-Франковск (793) карантин (16730) транспорт (1736) Марцинкив (96)

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте и вернуть его работу в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывают реальной потребности пассажиропотока. Мол, десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.

"В результате часть людей просто вынуждены пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - отметил Марцинкив.

Мэр также отметил, что из карантин в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки. Он не понимает, кто должен покрывать их потери.

"Сегодня (28 января) на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
Для них - це дуже гумне просить.
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28.01.2021 17:59
+2
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:56
+2
Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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28.01.2021 19:18
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...да чего уж там, тем, кто предъявит доказательства голосования за шиманЗЕ, можно и маски не носить Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 7895
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28.01.2021 17:52 Ответить
Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
Для них - це дуже гумне просить.
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28.01.2021 17:59 Ответить
Що він там просить? Шо там в Франківську за гетто? У нас уже давно всі їздять в переповнених маршрутках і більшість без масок. І ложили всі на Степанова і Ляшко.
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28.01.2021 21:41 Ответить
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:56 Ответить
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:58 Ответить
Мер не може зняти обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті...Але мер може потроху перевести громадський транспорт в комунальну власність і збільшити кількість рейсів в час пік...Мер багато чого може,але для цього треба працювати,а не популістично волати до кабміну...
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28.01.2021 18:17 Ответить
Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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28.01.2021 19:18 Ответить
требуете ограничения плотности пассажиров в салоне маршруток - подарите транспрт!
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28.01.2021 18:19 Ответить
Братан, в кабмине и правительстве сейчас не до тебя, они бабки на вакцину пилят и думают что делать с Сашей. Поступай как живет вся страна: общественный транспорт не видит нарушений, пассажиры считают что ничего не нарушают, вам жалобы не поступают...
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28.01.2021 18:25 Ответить
Так и есть. К примеру, если автобус едет в пригородное село, а место уже занято каким-то человеком, который выходит раньше, то постоянно происходят скандалы, из-за того, что тот, кому реально нужно попасть в село, остаётся на остановке, так как стоячих не берут. Там уже были ранее скандалы, когда сельские бабки с визгами выгнали из автобуса девочку-студентку, потому что из-за неё они не могли доехать в своё село. Короче, зелёный сюрр продолжается.
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28.01.2021 19:13 Ответить
Садовий у Львові "заніс" мєнтам,і..уй забив на карантин..



статусні заклади
. Їхні власники відкрили ці "точки" виключно для того, щоб мати вагу у суспільстві. Щось на зразок "в мене є ресторан, і це круто, тому що я роблю там, що завгодно".
Таким власникам байдуже, буде в них клієнт чи не буде, тому що їх заклади були створені не для того щоб гроші заробляти, а для того, щоб гроші відмивати. А відбілити готівку через ресторан дуже легко.
Ця категорія закладів й зараз спокійно працює у штатному режимі. У Львові можна назвати з десяток ресторанів та клубів, які навіть не чули слів "карантин" чи "локдаун" ─ вони як працювали так і працюють. Зазвичай це депутатські, ментівські, прокурорські або податківські точки.



https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/24/7280896/
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29.01.2021 09:39 Ответить
 
 