Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте
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Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте и вернуть его работу в обычном режиме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке
По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывают реальной потребности пассажиропотока. Мол, десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.
"В результате часть людей просто вынуждены пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - отметил Марцинкив.
Мэр также отметил, что из карантин в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки. Он не понимает, кто должен покрывать их потери.
"Сегодня (28 января) на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.
Пожалуйста, подождите...
Для них - це дуже гумне просить.
Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
статусні заклади
. Їхні власники відкрили ці "точки" виключно для того, щоб мати вагу у суспільстві. Щось на зразок "в мене є ресторан, і це круто, тому що я роблю там, що завгодно".
Таким власникам байдуже, буде в них клієнт чи не буде, тому що їх заклади були створені не для того щоб гроші заробляти, а для того, щоб гроші відмивати. А відбілити готівку через ресторан дуже легко.
Ця категорія закладів й зараз спокійно працює у штатному режимі. У Львові можна назвати з десяток ресторанів та клубів, які навіть не чули слів "карантин" чи "локдаун" ─ вони як працювали так і працюють. Зазвичай це депутатські, ментівські, прокурорські або податківські точки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/24/7280896/