Группа Коломойского "пошла в разнос", - "слуга народа" Богуцкая о ситуации с Дубинским
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Депутат от "слуги народа" Елизавета Богуцкая считает, что группа Коломойского во фракции "пошла в разнос".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Богуцкая отметила: ""Группа Коломойского" пошла в разнос. Видимо, решили показать Президенту, что без них фракции СН наступит безвременный скоропостижный конец. Шантажируют.
Сегодня они проигнорировали не только назначение министра энергетики, но и не поддержали з-н о БЭБ (бюро экономической безопасности) и реформу СБУ".
Она продолжила: "Все могу понять, кроме шантажа.
Тем более, когда санкции США уже достаточно больно бьют по средствам массовой коммуникации главного борца с "соросято-пинчучато-шабунято-лещенятами". Ютуб канал Александра Дубинского канул в лету. Думаю, что это далеко не финал.
Сложно сказать, что будет дальше: пойдут ли за Дубинским в свободное парламентское плаванье его единомышленники, или нет.
Думаю, что если и "да", то "клуб самоубийц" не превысит десяти депутатов-мажоритарщиков.
Самое интересное, что роспуск Парламента, к которому они стремятся, никак не повлияет на ослабление санкций".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем
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