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Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил вынести вопрос реформирования

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию Государственного концерна "Укроборонпром". В ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Гусев представил дорожную карту реформирования "Укроборонпрома" и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год, а также поручил профильному вице-премьеру Урускому ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона "Об оборонных закупках".

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"Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул Зеленский.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 2522
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28.01.2021 18:36
+3
Яку воно бурхливу діяльність розвинуло! Мабуть, точно гаденя зібралося мучити Україну ще одним президентським терміном.
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28.01.2021 18:35
+3
Ну то вже не від нього залежить.
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28.01.2021 18:43
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Яку воно бурхливу діяльність розвинуло! Мабуть, точно гаденя зібралося мучити Україну ще одним президентським терміном.
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28.01.2021 18:35 Ответить
Ну то вже не від нього залежить.
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28.01.2021 18:43 Ответить
Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 2522
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28.01.2021 18:36 Ответить
Опять реХформа ***... Вот еще одна которую уже воплотили сцуки !! Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 6573

"Кабмин Украины продолжает насиловать здравый смысл, оказывается атомные станции остановили, чтобы покупать ворованный Раша уголь с Донбасса и сжигать на ТЭЦ олигарха Ахметова и таким образом они спасли Украину от веерных отключений и аферу "Роттердам+".(с)
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28.01.2021 18:42 Ответить
В 2014 США и Канада предлагали истребители F-18 - ПОП отказался.. США предлагали Украине 80 соврем\вертолетов для закрытия границы и когда еще тема закрытия границы была актуальна - ПОП отказался... В США констатировали факт отказа помощи Украине (СМИ)... В Украине этот факт от народа скрыли....... пдрсы
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28.01.2021 19:07 Ответить
А підкиньте-но пруф цієї проривної новини
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28.01.2021 19:35 Ответить
да он себе в задницу самостоятельно попасть не может, что оно там поручило?
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28.01.2021 19:16 Ответить
Ну все, окончательный звиздец Укроборонпрому.
Все к чему прикасается величайший лидер современности, покрывается плесенью
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28.01.2021 19:31 Ответить
Головний дебід держави і купка його посіпак приймають ТАКІ рішення... Можна хапнути на вулиці пару бомжів і ті будуть працювати з такою ж ефективністю.
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28.01.2021 19:38 Ответить
Зеленський доручив винести питання реформування "Укроборонпрому" на засідання РНБО в лютому - Цензор.НЕТ 2319
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28.01.2021 23:47 Ответить
 
 