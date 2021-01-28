Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей

Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс" - она ​​предполагает вхождение в состав России, но в ней прописано захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом сообщил главарь "ДНР" Денис Пушилин во время выступления на форуме в Донецке, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса".

Он рассказал, что так называемая доктрина, в частности, включает семь шагов, которые "Л / ДНР" планируют выполнить в "перспективе". В частности, речь идет о "прекращении военных действий, устранение военной угрозы для населения". А также "установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей".

Читайте также: Российская пропагандистка Симоньян: "Россия-матушка, забери Донбасс домой"

В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных ЛНР и ДНР территорий в состав России. При этом авторы указали намерение добиться "углубленной экономической интеграции с Россией", "комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью". Еще одним шагом указана "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты из РФ Симоньян, Кеосаян и Бабаян едут в Донецк проводить форум "Русский Донбасс", - Казанский