Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс" - она предполагает вхождение в состав России, но в ней прописано захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом сообщил главарь "ДНР" Денис Пушилин во время выступления на форуме в Донецке, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Новости Донбасса".
Он рассказал, что так называемая доктрина, в частности, включает семь шагов, которые "Л / ДНР" планируют выполнить в "перспективе". В частности, речь идет о "прекращении военных действий, устранение военной угрозы для населения". А также "установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей".
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных ЛНР и ДНР территорий в состав России. При этом авторы указали намерение добиться "углубленной экономической интеграции с Россией", "комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью". Еще одним шагом указана "интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ".
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Из песни слова не выкинешь. В августе 14 (не Солженицына), когда выравнивали линию фронта, нарид после просмотра сериала сваты вышел на улицы и увидел дым последних наших БТРов. Часов через 5 проехали днровцы. Никто не сметал, с цветами тоже не встречали.
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных ЛНР и ДНР территорий в состав России. Источник: https://censor.net/ru/n3244743
Пусть ЦензорНет сперва определится с целью и задачей.
Дрянь ты @бучая и подонок , твоё место в аду вместе моторылой и другими тварями , запомни !
в Украине уже давно стало неприлично писать путин-порядочные люди пишут *****!
Кацапи надумали МММщіка ногой під дупу на вихід
А про захоплення всіх територій Донбасу то вже для відволікання від факта що в раковому новоутворені Московія призначить нову людину, а старі підуть нафіг як відпрацований матеріал.
Як змінеться влада в Московії то це новоутворення будуть тулити в Україну, а Зе клоун зі своїм рехферендумом з цим буде допомагати. МІР НА ДОНБАСЄ, ми за мір, девіз Зе клоунів.