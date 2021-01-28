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Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Как заявила заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.
"На то, чтобы подать апелляцию, у правительства ест 30 дней", - отметила чиновница.
Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.
Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 г.
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+7 Павло ШОвте
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+3 Елена Саховская 1bab7fcd
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https://www.youtube.com/watch?v=PID4PquZKKU
правописний словник Г. Голоскевича 1929 р.
https://r2u.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(1929).pdf
І із цих73% готові підтримати адекватного патріота (але не суперзлодюгу типа сивочолого чма більшість).
Ото щелепи розпоясались.
У Дніпр, школа №137 розгорівся скандал за проукраїнську позицію вчителя 2-го класу Вікторії Жданової, чоловік якої загинув у війні.
Батьки вимагають її відсторонення.
Аргументація: нехай наші діти виростуть і самі вирішують на " каком язикє" їм любити Україну.
Serbin Sergiy@SerbinSergiy
До 2014 на язику говорило приблизно 250 млн.
Мінус 50 млн за сім років - херась!
Україна, Молдова, Казазстан, Білорусь.
Ефективність - ніякому НАТО не снилось.
"Среди изменений нового правописания было, в частности, введение феминитивов (дизайнерка, директорка, редакторка), слитного написания слов с первым иноязычным компонентом (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-), а также расширялось применение буквы «г» в иностранных словах и некоторых именах (например, гостел вместо хостела).
Кроме того, во заимствованиях из греческого и латинского языков ввели двойное написание - аудитория стало авдиторією, аудиенция и авдиєнцією, пауза - павзою, фауна - фавною.
Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, можно писать и так, и так: анафема и анатема, дифирамб и дитирамб, міф - міт." - цитування з https://dumskaya.net/news/okruzhnoy-sud-otmenil-novoe-ukrainskoe-pravopisa-135844/
И швец и жнец и на дуде игрец.
Такими темпами скоро какойнить суд и бухать по пятницам запретит)