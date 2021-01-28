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Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст

Решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как заявила заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

"На то, чтобы подать апелляцию, у правительства ест 30 дней", - отметила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 г.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Коли 8 річні діти розумніші за дорослих...Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 940
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28.01.2021 19:28
+5
А може нуйогонах те окружне суділіщє? Дайош рєфєрєндум з цього питання!!!
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28.01.2021 19:19
+3
У.....**** гарнизонные. Пардон. Как же они мне по жизни осточертели!
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28.01.2021 19:33
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А може нуйогонах те окружне суділіщє? Дайош рєфєрєндум з цього питання!!!
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28.01.2021 19:19 Ответить
Вже третій прєзіндєнш України ссціть пересадити цих гєрмофродітів на палю. А фулі. А вдрух дупіта цих суддів відповідає ЄВРОСТАНДАРТАМ!!!
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28.01.2021 19:22 Ответить
так українська мова виглядала ДО адміністративного зросійщення
правописний словник Г. Голоскевича 1929 р.
https://r2u.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(1929).pdf
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28.01.2021 19:22 Ответить
НАПИШІТЬ СКАРГУ ПО АДРЕСУ: "НА ДЕРЕВНЮ, К ДЄДЕШКЄ".
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28.01.2021 19:25 Ответить
Ура мы пАбидили, и вот мы ватники в законе и наш великий медведчук рулит всей Украиной а зеленая сопля контролирует 73 % патрыйотив, уррря!!!
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28.01.2021 19:25 Ответить
Остинь, сепєр патріот. За останніми даними супєрЗЄЙЛА підтримує лише 19,6 % виборців.
І із цих73% готові підтримати адекватного патріота (але не суперзлодюгу типа сивочолого чма більшість).
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28.01.2021 19:35 Ответить
Та ні, Україна природня сеператична країна. Валенки-валенки не подшиты стареньки...Пам"ятаєш цю пісню січових стрільців?
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28.01.2021 19:53 Ответить
нынешний люд и старого-то толком не знает. сплошной суржик.
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28.01.2021 19:26 Ответить
Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст - Цензор.НЕТ 644
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28.01.2021 19:26 Ответить
Коли 8 річні діти розумніші за дорослих...Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 940
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28.01.2021 19:28 Ответить
Serbin Sergiy@SerbinSergiy

Ото щелепи розпоясались.
У Дніпр, школа №137 розгорівся скандал за проукраїнську позицію вчителя 2-го класу Вікторії Жданової, чоловік якої загинув у війні.
Батьки вимагають її відсторонення.
Аргументація: нехай наші діти виростуть і самі вирішують на " каком язикє" їм любити Україну.
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28.01.2021 19:29 Ответить
У.....**** гарнизонные. Пардон. Как же они мне по жизни осточертели!
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28.01.2021 19:33 Ответить


Serbin Sergiy@SerbinSergiy





До 2014 на язику говорило приблизно 250 млн.
Мінус 50 млн за сім років - херась!
Україна, Молдова, Казазстан, Білорусь.
Ефективність - ніякому НАТО не снилось.
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28.01.2021 19:37 Ответить
Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 3696
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28.01.2021 19:29 Ответить
А яка буде доля катедри, маратона?
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28.01.2021 19:30 Ответить
Якщо наступна революція буде і переможе (в чому я сумніваюсь) то "судова гілка влади" повинна буквально відправитися на гілкуРішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1502
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28.01.2021 19:31 Ответить
ніхто ще не відмінив і не відмінить закон містера Кольта. Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1268
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28.01.2021 19:41 Ответить
Доки володарь кольту не злізе з дивану, кольт - додаток до інтер'єру.
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28.01.2021 22:55 Ответить
...Про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д., але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.facebook.com/58843843952/posts/10159073244713953
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28.01.2021 19:33 Ответить
Что ні дєлаєт дурак, всьо он делаєт нє такРішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6844
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28.01.2021 19:33 Ответить
дайош рехферендум про ліквідацій окружного суду, ОП, ОГП
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28.01.2021 19:37 Ответить
На війні, як на війні! На війні всякі зброя може стати наступальною. Пам'ятники, назви міст, сіл, вулиць, Тепер правопис... Нав'язування чогось іншого противного тому до чого люди звикли...Замість пауза - павза... Чому в країні в стані війни з агресором вишукуються все нові і нові подразники...
"Среди изменений нового правописания было, в частности, введение феминитивов (дизайнерка, директорка, редакторка), слитного написания слов с первым иноязычным компонентом (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-), а также расширялось применение буквы «г» в иностранных словах и некоторых именах (например, гостел вместо хостела).
Кроме того, во заимствованиях из греческого и латинского языков ввели двойное написание - аудитория стало авдиторією, аудиенция и авдиєнцією, пауза - павзою, фауна - фавною.
Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, можно писать и так, и так: анафема и анатема, дифирамб и дитирамб, міф - міт." - цитування з https://dumskaya.net/news/okruzhnoy-sud-otmenil-novoe-ukrainskoe-pravopisa-135844/
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28.01.2021 19:56 Ответить
"анатема и дитирамб", ну чего, думаю Палубию понравилось Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 636
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01.02.2021 14:06 Ответить
Хороший суд!
И швец и жнец и на дуде игрец.
Такими темпами скоро какойнить суд и бухать по пятницам запретит)
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28.01.2021 20:24 Ответить
не устану повторювати - дякую тобі сивочолий, що залишив нам оаск. Що б ми без нього робили?
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28.01.2021 21:38 Ответить
 
 