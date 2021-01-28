СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии

В помещении Брюссельского пресс-клуба Дмитрий Нескоромный хотел 2 февраля рассказать о провокациях в СБУ и "сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти". Мероприятие отложили из-за COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Бывший первый заместитель главы СБУ Украины … Дмитрий Нескоромный будет говорить о провокациях в отношении него со стороны руководства СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти в Украине", - гласит анонс от Press Club Brussels Europe.

Мероприятие планировали на 10 утра 2 февраля. Но сегодня стало известно, что все пресс-конференции отложили из-за коронавируса.

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"Мероприятия не отменены, а отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно", - пояснил исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

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27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.