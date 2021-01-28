СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии
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В помещении Брюссельского пресс-клуба Дмитрий Нескоромный хотел 2 февраля рассказать о провокациях в СБУ и "сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти". Мероприятие отложили из-за COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Бывший первый заместитель главы СБУ Украины … Дмитрий Нескоромный будет говорить о провокациях в отношении него со стороны руководства СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти в Украине", - гласит анонс от Press Club Brussels Europe.
Мероприятие планировали на 10 утра 2 февраля. Но сегодня стало известно, что все пресс-конференции отложили из-за коронавируса.
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"Мероприятия не отменены, а отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно", - пояснил исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
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27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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съем ведро поп-корна !!!!!
Как по мне, запад ждет появления реально проукраинского лидера. И мы понимаем, что это не про бубочку
Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.
Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
Serbin Sergiy@SerbinSergiy 24 янв.
На росії в планах збудувати 30 ядерних торпед "Статус 6", потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі. Цей пліснявий щур вирішив знищити ще й землю. А в цей час космонавтів російських харчують американці, бо відсутня їжа.
Это - "потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі."
из той же серии + Архимедом кто-то, кого-то сделал
Фагот Коровьев
- Санкции России настолько идут на пользу, что если вы их как можно скорей не снимите, начну внезапно и бессистемно х@ярить во всех и сразу, потому что я психический. И цивилизации наступит конец.
(відмінили тимчасово всі лютневі заходи у зв'язку з пандемією)
Готовит сей прямой эфир...
Б. Визит бригады роспропагандонов в Донбасс с призывами к присоединению Дамбаса к "цедрой доброй матушке расеи". В. Выступление местного МММ-щика пушилина с планом "освобождения от Украины временно-оккупированных территорий дыныры и дыныры".
А все эти хотелки коррупционеров и продажной мрази СБУ из Брюсселя только утверждают в в мысли: нет у нас никакой Службы Безопасности.
Территория бесстыдства и беззакония есть, а СБУ нет. Крым и Донбасс в 2014 это подтверждают.
З ЦЕНЗОРУ НЕТ:
И площадка подходящая для выноса всего ЗЕленого говна на обозрение.
Ну,если пресс конференцию типа из-за короні отменили, то почему бы ее не провести в формате видеоконференции?
Тем более.что это на халяву - зарегался в ютубе и вперед.
А так это все пердеж в атмосферу.
Тут думают - а что этат нигадай успел стащить???
А там - сцук, какую мульку б еще прогнать?
Кооече,я к этому потерял инетерес
Дермецом уж сильно попахивает
Меркель , к примеру , может решать онлайн вопросы и посложнее
Договорняк!!!