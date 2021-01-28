РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4146 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
944 12
Данилов (1053) СНБО (4373) Квин Кристина (100)

Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января, встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов проинформировал Квин о том, что в Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению 14 секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами для противодействия гибридным угрозам и информационном терроризма.

Кроме того, Квин заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 8875
показать весь комментарий
28.01.2021 19:57
+1
Квін розносить "чорні мітки"!
показать весь комментарий
28.01.2021 19:45
+1
Стратегическая цель США - не допустить развала ядерной России. А наша цель - прямо противоположна. И это печалька.
показать весь комментарий
28.01.2021 19:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Квін розносить "чорні мітки"!
показать весь комментарий
28.01.2021 19:45 Ответить
Жопа потом долго горела? После "обсуждения"?
показать весь комментарий
28.01.2021 19:46 Ответить
Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 8875
показать весь комментарий
28.01.2021 19:57 Ответить
Стратегическая цель США - не допустить развала ядерной России. А наша цель - прямо противоположна. И это печалька.
показать весь комментарий
28.01.2021 19:58 Ответить
Стратегическая цель США-не допустить захват Украины ****** и создание ссср-2!
и в етом наши цели совпадают
показать весь комментарий
29.01.2021 01:45 Ответить
Они уже допустили захват Крыма и Донбасса. И не просто допустили, а оговорили заранее, как сдачу Крыма. Не захотели бы, отключили бы сразу SWIFT или заблокировали бы счета.

СССР- 2 тоже есть, это нынешняя Рашка....
показать весь комментарий
29.01.2021 06:40 Ответить
Хватит батьку торгуваты ато уже ничем здачи даваты. Кто то может обяснить логику економики *нашей* власти?
*Гарантированный покупатель* (государство) закупил у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7300грн/МВт-час, а продали, продали по 1608 грн/МВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Страной правит банда и вредители.
показать весь комментарий
28.01.2021 20:02 Ответить
а мы тебя тупого-в спам, пендалями, за флуд! Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін - Цензор.НЕТ 4837
показать весь комментарий
29.01.2021 01:48 Ответить


солома@elnazaro777 1 ч

Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.
показать весь комментарий
28.01.2021 20:12 Ответить
а мы тебя тупого-в спам, пендалями, за флуд! Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін - Цензор.НЕТ 4535
показать весь комментарий
29.01.2021 01:49 Ответить
рівень спілкування чинної української влади з адміністрацією США - тимчасовий повіренний посольства в Києві. І не вище (поки що; можливо, ще й мабутній посол; і те не факт).
Зате Байден завжди може поговорити з проукраїнською опозицією.
показать весь комментарий
28.01.2021 20:26 Ответить
надеюсь наше сотрудничество с США увеличится и ето поможет ВСУ еще больше утилизировать москальную нечисть
показать весь комментарий
29.01.2021 01:51 Ответить
 
 