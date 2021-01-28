Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января, встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Данилов проинформировал Квин о том, что в Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению 14 секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере.
В то же время секретарь СНБО подчеркнул важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами для противодействия гибридным угрозам и информационном терроризма.
Кроме того, Квин заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.
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и в етом наши цели совпадают
СССР- 2 тоже есть, это нынешняя Рашка....
*Гарантированный покупатель* (государство) закупил у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7300грн/МВт-час, а продали, продали по 1608 грн/МВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Страной правит банда и вредители.
солома@elnazaro777 1 ч
Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.
Зате Байден завжди може поговорити з проукраїнською опозицією.