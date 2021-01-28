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На Донетчине на взятке 25 тыс. грн задержаны двое чиновников Госэкоинспекции, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Донетчине на взятке 25 тыс. грн задержаны двое чиновников Госэкоинспекции, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области правоохранители уличили во взяточничестве двух сотрудников Государственной экологической инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

44-летний начальник и 28-летний инспектор отдела требовали от предпринимателя 25 000 гривен взятки за уменьшение суммы убытков в акте экологической инспекции. В дальнейшем обещали посодействовать в закрытии уголовного производства в отношении незаконной вырубки древесины и переквалификации его в административном правонарушении.

Полицейские задержали чиновников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после перевода средств на счет одного из фигурантов.

На Донетчине на взятке 25 тыс. грн задержаны двое чиновников Госэкоинспекции, - Нацполиция 01

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Решается вопрос о сообщении обоим взяточникам о подозрений по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Поняти і вибачити
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28.01.2021 20:46 Ответить
пилять.. через месяц хлопают в донецкой экоинпекции.. но ***** никого еще не посадили.. и не посадят..
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28.01.2021 20:51 Ответить
там где держ чиновники там всегда хабар и хамство
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28.01.2021 21:01 Ответить
 
 