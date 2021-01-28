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Новости Общество
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Луцкий (74) ректор (129)

На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник

Новости Цензор.НЕТ Общество

На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник

На выборах ректора НАУ большинство голосов получил Максим Георгиевич Луцкий - доктор технических наук, професор бывший депутат ПР 5 и 6 созывов, который ранее занимал должность проректора этого вуза.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, за Максима Луцкого проголосовало 63,9%  членов коллектива университета пришедших на выборы ректора. Официально результаты голосования еще не объявили.

Максим Луцкий является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандально известный кум Табачника и еще четыре проректора уволены из НАУ

Как говорится на официальном сайте НАУ, явка на выборах ректора университета составила почти 90%. Тайное голосование длилось до 18:00.

В первом туре выборов приняли участие: кандидат химических наук, доцент Павел Борсук, доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, доктор технических наук, профессор Римвидас Хращевский.

Всего на выборы ректора НАУ было делегировано 2711 избирателей, среди них - 1842 работников и студентов НАУ, остальные - представители структурных подразделений университета.

Согласно ст.42 ЗУ "О высшее образование", выборы считаются состоявшимися, если участие в них приняли более 50% от общего количества лиц, имеющих право участвовать в выборах.

Явка на выборах ректора НАУ составила рекордные 89,3%. Соответственно, выборы являются состоявшимися".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
А еще спрашивают почему в стране , а особенно в науке такая жопа? Это мазохизм какой то, сначала выберут в руководство какое то продажное, ватное чмо или клоуна, а потом плачут...
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий - Цензор.НЕТ 6732
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28.01.2021 20:44
+21
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий - Цензор.НЕТ 412
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28.01.2021 20:47
+18
На манєже снова тє же...
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28.01.2021 20:41
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На манєже снова тє же...
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28.01.2021 20:41 Ответить
І на бібізьяну ззовні не похожий... А так типічна рига. ну хай радіє, за власні досягнення попередня влада.
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28.01.2021 20:49 Ответить
Тс-с-с-с! Зараз нервові громадяни з числа фанклюбу одного Сивочолого Діяча почнуть плюватися чимось схожим на чоколяду. Але не чоколядою.
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28.01.2021 20:55 Ответить
Ну,так кум пархатого Табачника. Тут все понятно.
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28.01.2021 21:04 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9684

На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 4547

Може повумнієш, як палицею в голову ввалити, зебіле.
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28.01.2021 21:12 Ответить
Этот научит ! На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий - Цензор.НЕТ 2654
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28.01.2021 20:42 Ответить
А еще спрашивают почему в стране , а особенно в науке такая жопа? Это мазохизм какой то, сначала выберут в руководство какое то продажное, ватное чмо или клоуна, а потом плачут...
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий - Цензор.НЕТ 6732
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28.01.2021 20:44 Ответить
"Выдубай, боже, выдубай", верещали язычники, когда кияне выбросили в Днепр их деревянное божество. Выдубай - это выплывай. Так монастырь получил свое название Выдубицкий
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28.01.2021 20:51 Ответить
шо ты мелешь? киевляне и были теми язычниками, а идолов сбрасывали дружинники князя, большая часть которых были норманнами-христианами
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29.01.2021 00:54 Ответить
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий - Цензор.НЕТ 412
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28.01.2021 20:47 Ответить
Да здравствует Май! Июнь ! Июль! Август! На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник - Цензор.НЕТ 7985
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28.01.2021 20:56 Ответить
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник - Цензор.НЕТ 6570
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28.01.2021 20:49 Ответить
по всем фронтам прокацапские дермаки
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28.01.2021 20:51 Ответить
Ні. Це чистісінький жид. А це означає що негайно потрібно перевірити на плагіат всі його "роботи". Якби дійсно був науковцем то в Україні не затримався. А так кум-"академік" Табачнік "усьо порєшал".
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28.01.2021 21:55 Ответить
такі ж і "вибирали"...
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28.01.2021 20:51 Ответить
Сдаётся мне голосовавшая прохфесорская ылыта продалась как дешевая шалава за 5 Серебряников!
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28.01.2021 20:53 Ответить
Не було б в край антинародної влади вельни шановного Петра Олексійовича, не було б і реваншу грьобаного ігрока на роялє. Все взаємоповязане. Маятник рухається із в краю в край.
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28.01.2021 20:53 Ответить
Ну и шо там было антинародным? По пунктам, плиз
А во-вторых, выбор был. А выбрали наихудшее. И уже не только антинародное, но и антиукраинское
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28.01.2021 22:42 Ответить
Многа букав. Пиши сразу-во всем виноват Порошенко.
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29.01.2021 09:20 Ответить
Окружной суд отменил новое украинское правописание по просьбе Москвы, Президент Академии наук назвал его «антиукраинским реваншем». Портнов говорит мы победим! За нами Мацка!
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28.01.2021 20:54 Ответить
Шкарлет сел кресло министра и вся рыгоанальная сволочь сразу стала занимать руководящие должности в университетах страны, кремль решил пойти по другому пути, если украинцы не здаются, надо просто воспитать тупых малоросов, которые упадут на колени перед "старшым братом"
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28.01.2021 20:54 Ответить
Так тупые малороссы за это проголосовали.
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28.01.2021 22:43 Ответить
У нас везде кумовство, винили Ющенко, Порошенко и винят Зеленского, что везде тащили своих друзей по ближе к власти, кумовьев, братов сватов, одноклассников...все на низу так же, не профессиональные качества важны, не руководящие, организаторские способности, а кто по родственному ближе, все может порешать, так и живем
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28.01.2021 20:55 Ответить
Тільки от при Ющі було 7-8% росту ВВП і рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій щороку! І жили ми найбагатше за всю історію України!
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28.01.2021 21:08 Ответить
ага, а при Кучме газ по 17 копеек был, но есть такое, как неверные установки системы взаимоотношений в обществе, что рано или поздно к кризисам приводит
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28.01.2021 21:12 Ответить
это заслуга ЮВТ а не дрыща
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28.01.2021 21:15 Ответить
Заслуга ЮВТ - это 32 ярда долларов долгов. Больше только Азаров нагреб.
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28.01.2021 21:18 Ответить
да, да, пока вы воете "абинеюля", мы потеряли все, что принадлежало нам по Конституции.
Недра, землю, жизни...
ИНХ
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28.01.2021 22:51 Ответить
Тоді вже Пинзеника, він економікою рулив і в обох урядах ЮВТ, і в уряді Єханурова...
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28.01.2021 21:44 Ответить
пля - а что ты равняешь какое то шимпанЗе...
или этим себе и ему вяличие создаёшь?
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28.01.2021 21:08 Ответить
а другие чем лучше?))
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28.01.2021 21:14 Ответить
ну ты даёшь... На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 6129 ты ещё зебанатов с людьми сравни... На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 6129
если ты не видишь разницы между человеком, способным принимать решение и зрителем 95-го квартала - то о чём с тобой говорить? На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 7533
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28.01.2021 21:57 Ответить
кто тебе сказал, что другие не люди потому что не так как ты думают? На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 3778
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28.01.2021 22:00 Ответить
не передёргивай. ответ написан в предыдущих постах...
а почему ты дураком прикидываешься? этого не нужно делать.
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28.01.2021 22:11 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9749 кстати - ты очень похож:

На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 1418
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28.01.2021 22:12 Ответить
я не передергиваю, менталитет народа на власть тоже влияет я тоже так поразмыслил, так что без обид
ну это дядька симпатичный, за ним женщины бегают, но это не я.... больше женщин люблю)))
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28.01.2021 22:19 Ответить
О!
Вы, оказывается, адекватны... На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 5473

1. "кто тебе сказал, что другие не люди потому что не так как ты думают?"
- "Homo sapiens" - "Челове́к разу́мный". => если кому-то телевизор заменяет разум - это не человек.
Я уважаю людей из лагеря "врагов" - они просто думают иначе. Если же не думает - то "не люди"...

2. дядька то симпатичный, но его надменно-презрительная самоуверенность ... это сквозило в слегка провокационных вопросах со смайликом-улыбкой в конце каждого...



согласен с "менталитет народа на власть тоже влияет"
Ok
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28.01.2021 23:00 Ответить
Благодарю вам, что адекватным признали, остальное не так важно и сложно, ну в смысле, долго можно говорить, спорить и обсуждать На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 7690
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28.01.2021 23:55 Ответить
Всем были лучше. Сейчас просто дно
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28.01.2021 22:45 Ответить
все те же схемы работали
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28.01.2021 23:56 Ответить
Ну тогда расскажи, гений недоделанный, почему при тех же схемах при Порохе экономика росла, а при ЗЕ рухнула уже в 2019 еще до падемии.
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29.01.2021 01:11 Ответить
На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник - Цензор.НЕТ 9564
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28.01.2021 20:59 Ответить
Бред сивой кобыли , все эти "раздувания зрады" .
Ректор инженерного универа должность техническая . Уж студенты-то в Киеве никогда не были ватными . Да и приподы -- тоже . Раз голосовали , то смотрели на то каким он был проректором . Табачник - херачник , похер !

Может Марусю Зверобой заместо доктора наук поставить ?!
Токо стоит ей объяснить , шо такое сопрамат и научиться выговаривать словосочетания "закон Навье-Стокса" или там уравнение Бернулли .
Нехай вона научит студентов как расчитывать вихревые потоки и шарниры переднего шасси .
НАУ -- технический вуз и его задача не "историю партии" (С-14) учить , а всяким там расчётам и конструкциям ...

Хочу лишь напомнить , шо в 2012 году некто Петя был ключевым министером у Пахла и Птеродактеля Вити !
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28.01.2021 21:08 Ответить
Тобі я бачу видніше з землі обітованної, а мій син при ньому вчився і добре пам'ятаю постійні оборудки з землею в НАУ при ньому і т.п.
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28.01.2021 21:18 Ответить
Гадаєте, слово "сопромат" є в лексиконі того рига? Я вже не питаю, чи риг знає, що воно значить...
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28.01.2021 21:46 Ответить
Проверка на плагиат докажет полную и тотальную дегенерацию кума "академика" Табачника. Ни секунды не сомневаюсь в этом.
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28.01.2021 21:59 Ответить
если он стал сначала кумом, а потом профессором, то тогда это жопа
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28.01.2021 22:22 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 5102На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 2542
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28.01.2021 21:11 Ответить
Шкарлет , Луцький, підрахуй з Портновим і Новинським, проффесорка-сепар - зекоманда "жжот"!
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28.01.2021 21:16 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 4609
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28.01.2021 21:44 Ответить
Це раніше він був регіонал, згідно з новим правописом української мови зараз він «рогоананал» ... тому вони й проти...
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28.01.2021 21:55 Ответить
Все бі ничего и у регионалов попадаются нормальніе. Но зачем же по пьянке фоткаться? Обратите внимание на левій глаз.
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28.01.2021 21:56 Ответить
И кто бы сомневался в зедебилах На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 6923
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28.01.2021 21:56 Ответить
История этих ******** ничему не учит тем хуже для них На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 4219
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28.01.2021 21:58 Ответить
антиресно, какой компромат патрушев показал зеле в омане, чтобы он был сговорчив? На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 2793
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28.01.2021 22:03 Ответить
Ще один дзвін про те ХТО НАВЧАЄ наших дітей ? І чому у дітей відсутній патріотизм ? Бо ОСВІТА в нас пронизана російською ідеологією і цінностями ! Тому починати ВСІ РЕФОРМИ ТРЕБА З ОСВІТИ !
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28.01.2021 22:07 Ответить
З народноъ люстрації...
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28.01.2021 22:12 Ответить
ця країна, з таким народонаселенням немає майбутнього. і це факт, а не мій висер
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28.01.2021 22:18 Ответить
Шкарлет - міністр, Луцький - ректор ( почитайте про нього Вікіпедію -жах!).
Луцький в 2014 був проректором НАУ. Коли почалася революція студентів на Майдані за Європейський вибір - він наказав зачиняти учбові корпуса, щоб студенти не думали приєднатися, а студентам і викладачам кураторам груп писати доноси на тих, хто підтримував Майдан під загрозою відрахування. Знаю не з чужих слів - свідок.
Вибори ректорів по іншим вузам пройдуть за таким же сценарієм. І ця наволоч впливатимите на студентів. Проросійська сволота взяла реванш.
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28.01.2021 22:25 Ответить
Поступала еще в былые временя сестра в этот институт на переводчика. До этого американцы проводили всеукраинский конкурс на знание англ языка и ее выбрали. Надо сказать что у нее были призовые места и обл олимпиадах. После этого американцы пригласили в США там год жила и училась. Так вот первый экзамен балл не добрала, препод достал списочек из под стола и не нашел ее там.... Вот так она не поступила...
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28.01.2021 22:31 Ответить
Черновецького терміново на мера Києва і повна дупа Украіні!!!
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28.01.2021 22:34 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9874
Був шанс народної люстрації, вони б в україні носа боялися б показати, але дякуючи нашим політичним ілітам справедливість не відбулася хоч була близько.
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28.01.2021 22:43 Ответить
ню-шкарлет
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28.01.2021 22:52 Ответить
Зюзи все больше достают из окопов всякой нечисти. Типа там тоже были хорошии дяди.
Но почему-то у них ничего хорошего не получается. Становится все хуже и хуже.
Мало того, что эта вся шушера предательская. Так еще и ни на что не способны.
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28.01.2021 22:52 Ответить
Думаетцца, шо сами выбирали донецкого регионала. Как и Зеленского. Зачем хохлам страна?три желания-жрать, с..ть и спать. Не, еще под Кварталы- пивко. И это- ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА!!!
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28.01.2021 23:13 Ответить
Це дно. Чергове. Реванш крокує країною. На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9750
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29.01.2021 01:21 Ответить
Спочатку обрали ************* Зе. Потім керувати Радою поставили москвофіла Разумкова. І понеслося...
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 3349
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29.01.2021 01:26 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9277
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29.01.2021 01:30 Ответить
Гарна парочка - баран та ярочка.
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 8035
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29.01.2021 20:45 Ответить
Хіба у Табачніка є діти ?
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29.01.2021 06:35 Ответить
Выборы Луцького М.Г. в качестве ректора -- сфальсифицированы! Утверждаю как профессор этого университета. Не могут преподаватели избрать ректора, который
1) в студенческой юности крал компьютеры в КПИ, за что получил срок (см. Википедию);
2) который защитил докторскую по техн. наукам, в которых ничего не понимает. Я лично подавал протест в МОН. Луцик, однако, опирался на дружбу с проФФесором Януковичем.
3) и сам стал проФФесором, не сделав ни единого научного доклада, не проведя ни одного занятия со студентами.

Гаев Е.А., проф. НАУ
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29.01.2021 09:27 Ответить
Подробиці дивіться тут
https://www.facebook.com/groups/392515207841818
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29.01.2021 09:29 Ответить
ну а кто еще доктор каких наук..технических..прям академик ..еще на губах не обсохло уже профессор
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29.01.2021 10:10 Ответить
На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело - Цензор.НЕТ 9049Звернення до Міністра освіти Сергія Шкарлета щодо неприпустимості внесення в виборний список кандидатури Максима Луцького на посаду ректора як особи, що підпадає під прямі норми Закону "Про очищення влади" в системі вищої освіти України.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3850311128345691&set=pcb.3850297801680357
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29.01.2021 10:12 Ответить
Як ці ригоанали задовбали.
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29.01.2021 13:37 Ответить
 
 