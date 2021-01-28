На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник
Новости Цензор.НЕТ Общество
На выборах ректора НАУ большинство голосов получил Максим Георгиевич Луцкий - доктор технических наук, професор бывший депутат ПР 5 и 6 созывов, который ранее занимал должность проректора этого вуза.
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, за Максима Луцкого проголосовало 63,9% членов коллектива университета пришедших на выборы ректора. Официально результаты голосования еще не объявили.
Максим Луцкий является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Как говорится на официальном сайте НАУ, явка на выборах ректора университета составила почти 90%. Тайное голосование длилось до 18:00.
В первом туре выборов приняли участие: кандидат химических наук, доцент Павел Борсук, доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, доктор технических наук, профессор Римвидас Хращевский.
Всего на выборы ректора НАУ было делегировано 2711 избирателей, среди них - 1842 работников и студентов НАУ, остальные - представители структурных подразделений университета.
Согласно ст.42 ЗУ "О высшее образование", выборы считаются состоявшимися, если участие в них приняли более 50% от общего количества лиц, имеющих право участвовать в выборах.
Явка на выборах ректора НАУ составила рекордные 89,3%. Соответственно, выборы являются состоявшимися".
Пожалуйста, подождите...
Може повумнієш, як палицею в голову ввалити, зебіле.
А во-вторых, выбор был. А выбрали наихудшее. И уже не только антинародное, но и антиукраинское
Недра, землю, жизни...
ИНХ
или этим себе и ему вяличие создаёшь?
если ты не видишь разницы между человеком, способным принимать решение и зрителем 95-го квартала - то о чём с тобой говорить?
а почему ты дураком прикидываешься? этого не нужно делать.
ну это дядька симпатичный, за ним женщины бегают, но это не я.... больше женщин люблю)))
Вы, оказывается, адекватны...
1. "кто тебе сказал, что другие не люди потому что не так как ты думают?"
- "Homo sapiens" - "Челове́к разу́мный". => если кому-то телевизор заменяет разум - это не человек.
Я уважаю людей из лагеря "врагов" - они просто думают иначе. Если же не думает - то "не люди"...
2. дядька то симпатичный, но его надменно-презрительная самоуверенность ... это сквозило в слегка провокационных вопросах со смайликом-улыбкой в конце каждого...
согласен с "менталитет народа на власть тоже влияет"
Ok
Ректор инженерного универа должность техническая . Уж студенты-то в Киеве никогда не были ватными . Да и приподы -- тоже . Раз голосовали , то смотрели на то каким он был проректором . Табачник - херачник , похер !
Может Марусю Зверобой заместо доктора наук поставить ?!
Токо стоит ей объяснить , шо такое сопрамат и научиться выговаривать словосочетания "закон Навье-Стокса" или там уравнение Бернулли .
Нехай вона научит студентов как расчитывать вихревые потоки и шарниры переднего шасси .
НАУ -- технический вуз и его задача не "историю партии" (С-14) учить , а всяким там расчётам и конструкциям ...
Хочу лишь напомнить , шо в 2012 году некто Петя был ключевым министером у Пахла и Птеродактеля Вити !
Луцький в 2014 був проректором НАУ. Коли почалася революція студентів на Майдані за Європейський вибір - він наказав зачиняти учбові корпуса, щоб студенти не думали приєднатися, а студентам і викладачам кураторам груп писати доноси на тих, хто підтримував Майдан під загрозою відрахування. Знаю не з чужих слів - свідок.
Вибори ректорів по іншим вузам пройдуть за таким же сценарієм. І ця наволоч впливатимите на студентів. Проросійська сволота взяла реванш.
Був шанс народної люстрації, вони б в україні носа боялися б показати, але дякуючи нашим політичним ілітам справедливість не відбулася хоч була близько.
Но почему-то у них ничего хорошего не получается. Становится все хуже и хуже.
Мало того, что эта вся шушера предательская. Так еще и ни на что не способны.
1) в студенческой юности крал компьютеры в КПИ, за что получил срок (см. Википедию);
2) который защитил докторскую по техн. наукам, в которых ничего не понимает. Я лично подавал протест в МОН. Луцик, однако, опирался на дружбу с проФФесором Януковичем.
3) и сам стал проФФесором, не сделав ни единого научного доклада, не проведя ни одного занятия со студентами.
Гаев Е.А., проф. НАУ
https://www.facebook.com/groups/392515207841818
https://www.facebook.com/photo?fbid=3850311128345691&set=pcb.3850297801680357