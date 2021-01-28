Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса

Европейский Союз осудил навязывание Россией своих законов и норм населению оккупированных Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявили во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также осуждаем любые попытки навязать российские законы и нормы населению в Крыму, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей Украины. Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и массовый призыв в вооруженные силы России в Крыму является нарушением международного права и основных принципов ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Также в Евросоюзе отметили, что жители Крыма и Донбасса не должны быть лишены гражданских и имущественных прав.

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"Мы призываем Россию обеспечить их правами и основными свободами и добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы также призываем Россию обеспечить международным правозащитным субъектам полный, свободный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая Крым", – говорится в заявлении.