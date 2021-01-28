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Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса

Европейский Союз осудил навязывание Россией своих законов и норм населению оккупированных Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявили во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также осуждаем любые попытки навязать российские законы и нормы населению в Крыму, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей Украины. Такие действия, как упрощенная и выборочная процедура получения российского гражданства, принудительная паспортизация и массовый призыв в вооруженные силы России в Крыму является нарушением международного права и основных принципов ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Также в Евросоюзе отметили, что жители Крыма и Донбасса не должны быть лишены гражданских и имущественных прав.

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"Мы призываем Россию обеспечить их правами и основными свободами и добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы также призываем Россию обеспечить международным правозащитным субъектам полный, свободный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая Крым", – говорится в заявлении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
сьогодні в ПАРЕ всі побачили цю демонстрацію засудження расіі..
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28.01.2021 21:39
+5
може вже стурбованість висловите після 7 років окупації ? імпотенти срані !
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28.01.2021 21:35
+4
Евросоюз осуждает..

Ну вот, совсем же другое дело... Мы-то думали им пофиг, а они осуждают!
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28.01.2021 21:55
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Как хороше трындеть.
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28.01.2021 21:28 Ответить
Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса - Цензор.НЕТ 2298 Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса - Цензор.НЕТ 2433
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28.01.2021 21:29 Ответить
може вже стурбованість висловите після 7 років окупації ? імпотенти срані !
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28.01.2021 21:35 Ответить
_Импотент - хочет, да не может, а они - именно не хотят! (противодействовать расие). Расия против Запада ведёт войну, а умственно отсталый олигофрен (тормоз с мозами дауна) даже не даёт отпор, не отбивается. Естественно, терпит полное поражение.
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28.01.2021 22:27 Ответить
сьогодні в ПАРЕ всі побачили цю демонстрацію засудження расіі..
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28.01.2021 21:39 Ответить
Т.н. "раSSия", это зона с ворами и бандитами всех мастей. А какие на зоне законы? Понятия?
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28.01.2021 21:44 Ответить
Евросоюз осуждает..

Ну вот, совсем же другое дело... Мы-то думали им пофиг, а они осуждают!
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28.01.2021 21:55 Ответить
в сраку засуньте собі осуждение та стурбованість грьобані "демократичні европейці". Прийде і наш час!
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28.01.2021 22:29 Ответить
Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу - Цензор.НЕТ 9432
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28.01.2021 23:15 Ответить
Вы,еврошлюхи,давно сидите на одном месте у кацапья,- так что осуждайте и озабачивайтесь дальше.
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29.01.2021 01:08 Ответить
 
 