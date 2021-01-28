Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день

В Польше уже второй день происходят массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить почти полностью запретить аборты в стране. Протестные акции проходили в ряде городе по всей Польше, тысячи людей требовали отменить решение КС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVN24 и RMF24.

Как отмечают СМИ, 28 января акции протеста проходили в более чем 30 городах страны, в частности в Варшаве, Жешуве, Скочуве, Гданьске-Валбжихе, Катовице, Вейгера, Кракове, Познани, Вроцлаве, Ольштыне, Лодзи...

Около 200 участников митинга собрались под штаб-квартирой консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) в Лодзи, активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов в Польше. Позже протестующие также собрались под зданием партии в Люблине.

Кроме этого, десятки протестующих собирались у здания Конституционного суда, который принял решение о почти полном запрете абортов.

В Познани митингующие заполнили собой почти половины площади Свободы (plac Wolności). Люди вышли на улицы с баннерами с призывами отменить решение Конституционного суда и лозунгами против партии PiS.

Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.

Соответствующее решение суд принял еще в октябре, фактически поддержав консервативную партию страны. Правящая коалиция хотела принять закон, запрещающий аборты из-за норму, которую рассматривал КС.

Однако после этого в стране начались массовые протесты ㅡ в Варшаве на "женскую забастовку" вышли 100 000 человек.

В начале ноября в правительстве страны сообщили, что отложат его введения для дискуссии. Тогда предложили протестующим и оппозиции в парламенте переговоры, чтобы совместно найти лучший выход из ситуации.

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