Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше уже второй день происходят массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить почти полностью запретить аборты в стране. Протестные акции проходили в ряде городе по всей Польше, тысячи людей требовали отменить решение КС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVN24 и RMF24.
Как отмечают СМИ, 28 января акции протеста проходили в более чем 30 городах страны, в частности в Варшаве, Жешуве, Скочуве, Гданьске-Валбжихе, Катовице, Вейгера, Кракове, Познани, Вроцлаве, Ольштыне, Лодзи...
Около 200 участников митинга собрались под штаб-квартирой консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) в Лодзи, активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов в Польше. Позже протестующие также собрались под зданием партии в Люблине.
Кроме этого, десятки протестующих собирались у здания Конституционного суда, который принял решение о почти полном запрете абортов.
В Познани митингующие заполнили собой почти половины площади Свободы (plac Wolności). Люди вышли на улицы с баннерами с призывами отменить решение Конституционного суда и лозунгами против партии PiS.
Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.
Соответствующее решение суд принял еще в октябре, фактически поддержав консервативную партию страны. Правящая коалиция хотела принять закон, запрещающий аборты из-за норму, которую рассматривал КС.
Однако после этого в стране начались массовые протесты ㅡ в Варшаве на "женскую забастовку" вышли 100 000 человек.
В начале ноября в правительстве страны сообщили, что отложат его введения для дискуссии. Тогда предложили протестующим и оппозиции в парламенте переговоры, чтобы совместно найти лучший выход из ситуации.
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ПИС принятием этого закона подписали себе смертный приговор на следующих выборах. Все поляки с кем разговаривал - ВСЕ против этого закона. А до следующих выборов, те кому надо, будут ездить в соседние страны. Думаю, что его отменят сразу после следующих выборов и правительство, которое его отменит, сразу наберет кучу политических плюсов в глазах населения. А чем думает сегодняшнее правительство (с учетом того, что большинство других принимаемых ими законов, вполне толковые) - это тайна за семью печатями. Ну или кто то из правящей верхушки имеет диагноз - ВЕРУН ГОЛОВНОГО МОЗГА.
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
как и двойные стандарты морали поляков
повторяться - скучно.
хорошего дня.
не выкладываю эти фото здесь по этическим причинам...
аборт нужно делать только по мед.показниям - когда понятно что ребенок родится уродом или калекой и будет мучится всю жизнь..
а без этих показаний аборт это убийство..
Це і є за мед. показами!
только 2%
поэтому они скоро и будут рулить в Европе..
во первых - будет расти их население, а во 2-х Бог будет помогать им в их делах..
Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.Источник: https://censor.net/ru/n3244768
Этот воврос должны решать женщины.
право на убийство ...
а какая разница тогда - убить ребенка в утробе, или после того как он родился?
Чи при народженні такої дитини родина зможе віддати його в такий ДЕРЖАВНИЙ заклад на утримання, чи змушена буде доглядати сама і чи отримуватиме хоча б ДЕРЖАВНУ матеріальну допомогу в такому випадку ?
Рада бачити. Сподіваюся, що в тебе і родини все добре.
Я знаю. Не заперечую проти такої інтеграції. Як і тоді влітку (чи восени) маю на увазі справді такі вади, які унеможливлюють соціалізацію.
У моєї дитини у класі був такий хлопчик (вони були зліквідували спецкласи і такі дітки перейшли в звичайні), у нього траплялися напади агресії, вчителька дзвонила батькам, приїздив тато - забирав його. І мала казала, що вони побоювалися.
Одна колега жалілася, що в її доньки таких у класі троє і процес навчання дуже страждає. І її подруга нарікала.
В плані навчання переглянула б підхід, бо все-таки це - інакше.
А решта видів діяльності та взаємодії (гуртки, секції) - лише за, де і коли це можливо.
Ты права, всех детей-инвалидов, к сожелению, невозможно интегрировать в общество. Многие просто не осознают реальность как таковую. Пытался найти информацию на эту тему. Пишут, что есть спец школы, но их не много и не в каждом городе.
Не запретили ещё так?