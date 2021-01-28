РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8790 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 588 85
аборт (56) Польша (7457)

Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день

В Польше уже второй день происходят массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить почти полностью запретить аборты в стране. Протестные акции проходили в ряде городе по всей Польше, тысячи людей требовали отменить решение КС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVN24 и RMF24.

Как отмечают СМИ, 28 января акции протеста проходили в более чем 30 городах страны, в частности в Варшаве, Жешуве, Скочуве, Гданьске-Валбжихе, Катовице, Вейгера, Кракове, Познани, Вроцлаве, Ольштыне, Лодзи...

Около 200 участников митинга собрались под штаб-квартирой консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) в Лодзи, активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов в Польше. Позже протестующие также собрались под зданием партии в Люблине.

Кроме этого, десятки протестующих собирались у здания Конституционного суда, который принял решение о почти полном запрете абортов.

В Познани митингующие заполнили собой почти половины площади Свободы (plac Wolności). Люди вышли на улицы с баннерами с призывами отменить решение Конституционного суда и лозунгами против партии PiS.

Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.

Соответствующее решение суд принял еще в октябре, фактически поддержав консервативную партию страны. Правящая коалиция хотела принять закон, запрещающий аборты из-за норму, которую рассматривал КС.

Однако после этого в стране начались массовые протесты ㅡ в Варшаве на "женскую забастовку" вышли 100 000 человек.

В начале ноября в правительстве страны сообщили, что отложат его введения для дискуссии. Тогда предложили протестующим и оппозиции в парламенте переговоры, чтобы совместно найти лучший выход из ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
_Не дохера много берут на себя посторонние, чужие люди, рапоряжаясь этим за саму женщину?! Наглые хамы Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 5653 Это агрессивное нападение государства на человека и его права, вмешательство в личную жизнь, которая этих уродов вообще никак не касается ибо это не их собачье дело. Это акт агрессии.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:11
+11
_Государство по своей природе враждебно личности, и там где народ не держит его в рамочках периодическими ударами по наглеющей морде, оно превращается в антинародного и античеловечного монстра, пожирающего людей.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:16
+7
даже не знаешь что тут сказать...
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
показать весь комментарий
28.01.2021 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот она- демократия.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:06 Ответить
не тренді кацапе, з якої дірки ти таргане виповз? Це не демократія, а автократія у дії
показать весь комментарий
29.01.2021 01:51 Ответить
Это ФОПы уже до Польши так быстро дошли?
показать весь комментарий
28.01.2021 22:07 Ответить
Это Украину делают "туристично привабливою"
показать весь комментарий
28.01.2021 22:08 Ответить
Тут Украина может подзаработать ... Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 9928
показать весь комментарий
28.01.2021 22:08 Ответить
і це буде правильно, бо за жінку попи нічого вирішувать не в праві
показать весь комментарий
29.01.2021 01:57 Ответить
_Не дохера много берут на себя посторонние, чужие люди, рапоряжаясь этим за саму женщину?! Наглые хамы Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 5653 Это агрессивное нападение государства на человека и его права, вмешательство в личную жизнь, которая этих уродов вообще никак не касается ибо это не их собачье дело. Это акт агрессии.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:11 Ответить
_Государство по своей природе враждебно личности, и там где народ не держит его в рамочках периодическими ударами по наглеющей морде, оно превращается в антинародного и античеловечного монстра, пожирающего людей.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:16 Ответить
Пример Украина.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:28 Ответить
Да.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:28 Ответить
ні, роіся. Навіщо ти ********* кацапам?
показать весь комментарий
29.01.2021 01:53 Ответить
У нас власть захвачена бандитами, а государство антинародное и антиукраинское. Это - факт.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:56 Ответить
у нас є можливість змінювати владу демократичним хляхом виборів, як і в усіх цивілізованих країнах, а влада бандитів довго не тримається
показать весь комментарий
29.01.2021 02:30 Ответить
_Это не выборы, лишь игра олигархов в напёрстки. В напёрстки всегда выигрывает напёрсточник, а не лопоухий зевака.
показать весь комментарий
29.01.2021 02:44 Ответить
цензор - потрібна річ, щоб каналізувати гидоту, що накопичується в организмі суспільства
показать весь комментарий
29.01.2021 12:49 Ответить
Предохраняться надо, раскудахтались убийцы .
показать весь комментарий
28.01.2021 23:17 Ответить
"мєньше надо піть"
показать весь комментарий
29.01.2021 01:54 Ответить
Слишком пафосно написал, но по сути - прав.
ПИС принятием этого закона подписали себе смертный приговор на следующих выборах. Все поляки с кем разговаривал - ВСЕ против этого закона. А до следующих выборов, те кому надо, будут ездить в соседние страны. Думаю, что его отменят сразу после следующих выборов и правительство, которое его отменит, сразу наберет кучу политических плюсов в глазах населения. А чем думает сегодняшнее правительство (с учетом того, что большинство других принимаемых ими законов, вполне толковые) - это тайна за семью печатями. Ну или кто то из правящей верхушки имеет диагноз - ВЕРУН ГОЛОВНОГО МОЗГА.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:16 Ответить
"Слишком пафосно написал..." - Меня злит когда наблюдаю агрессию, нападение агрессоров.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:37 Ответить
Когда в тексте слишком много пафоса - он воспринимается как лозунг, а к лозунгам у многих сугубо негативное отношение.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:37 Ответить
даже не знаешь что тут сказать...
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
показать весь комментарий
28.01.2021 22:13 Ответить
Ну, правительство может и положительно относится, как и в Украине. Ну а народ отрицательно.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:20 Ответить
т.е. к содомитам и лесби - нормально, а к прерыванию беременности - категорически нет...
показать весь комментарий
28.01.2021 22:24 Ответить
Хрен поймешь тех поляков. Может у них там аборты делают через одного, вот и решили запретить. У нас это еще связано з какой то моралью.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:37 Ответить
Ну так тут мова йде про аборт не просто по бажанню, а через дефект плоду. У Польщі не хочуть подбати про здоров'я нації?
показать весь комментарий
28.01.2021 22:42 Ответить
ті автократи, що зараз при владі, не хочуть нічого чути
показать весь комментарий
29.01.2021 02:13 Ответить
папа, як і належить цинічному пройдисвіту, благословив одногендерні шлюби, схвалюючі гріх содому та гомори, то права жінки йому байдужі, бо жінка в них "сосуд гріха", як і в муслимів, а не людина
показать весь комментарий
29.01.2021 02:07 Ответить
то церкви реформатів недаремно були створені, бо старі церкви католицька та ортодокси себе зганьбили вже давно, скоро вже будуть знову торгувати відпущенням смертних гріхів
показать весь комментарий
29.01.2021 02:11 Ответить
Вася, а тебе не все равно, кто с кем спит?
показать весь комментарий
29.01.2021 12:35 Ответить
мне пофиг
как и двойные стандарты морали поляков
показать весь комментарий
29.01.2021 12:43 Ответить
Двойная мораль? Тебе плохо? То, что правящая партия приняла дибильный закон (который не поддерживают БОЛЬШИНСТВО поляков) еще ничего не говорит о морали остального населения.
показать весь комментарий
29.01.2021 14:45 Ответить
я высказал свое мнение в своем первом коментарии...
повторяться - скучно.
хорошего дня.
показать весь комментарий
29.01.2021 14:47 Ответить
С чего ты так решил? Я как раз и писал, что обычные граждане нормально относятся.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:33 Ответить
там в инете достаточно много фото если поискать - на них видно, что даже эмбрион на ранних стадиях кричит и уклоняется от иголки во время аборта - не хочет умирать..
не выкладываю эти фото здесь по этическим причинам...
аборт нужно делать только по мед.показниям - когда понятно что ребенок родится уродом или калекой и будет мучится всю жизнь..
а без этих показаний аборт это убийство..
показать весь комментарий
28.01.2021 22:24 Ответить
_Вот за свою жену можешь решать, за других женщин - это нападение, акт агрессии. На который агрессор должен получать лопатой по фейсу.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:31 Ответить
Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным.

Це і є за мед. показами!
показать весь комментарий
28.01.2021 22:35 Ответить
обратите внимание - поляки аборты без мед показаний почти не делают...
только 2%
поэтому они скоро и будут рулить в Европе..
во первых - будет расти их население, а во 2-х Бог будет помогать им в их делах.. Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день - Цензор.НЕТ 1200

Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.Источник: https://censor.net/ru/n3244768
показать весь комментарий
28.01.2021 22:42 Ответить
Ще раз, заборонили аборти через дефект плоду! Це така турбота про здоров'я нації? Щоб рулить у Європі, це населення має бути ЗДОРОВИМ і без генетичних відхилень!
показать весь комментарий
28.01.2021 22:54 Ответить
Я теж проти абортів просто так, але якщо є згвалтування, інцест, загроза життю матері чи генетичне захворювання плоду, то аборт потрібен!
показать весь комментарий
28.01.2021 22:58 Ответить
Пожалуйста, давай без скатывания в религию. Вопрос веры - это сугубо личное.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:38 Ответить
Да, аборт-это убийство. Но яйцунам, которые не носят плод и не рожают, надо захлопнуть свое умное ипло и не *******.
Этот воврос должны решать женщины.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:36 Ответить
Тобто жінка має вирішувати долю спільної з чоловіком праці ???)))
показать весь комментарий
28.01.2021 22:45 Ответить
мое тело мое дело, да?
право на убийство ...
а какая разница тогда - убить ребенка в утробе, или после того как он родился?
показать весь комментарий
28.01.2021 22:46 Ответить
а коли плід в утробі ще на стадії риби чи жаби, буде то вбивство людини?
показать весь комментарий
29.01.2021 02:23 Ответить
Вбивство - це лише слово.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:09 Ответить
да ти хворий)
показать весь комментарий
28.01.2021 23:08 Ответить
Так они и запретили аборты по МЕДИЦИНСКИМ показаниям. Теперь если у ребенка отклонения, даже явно выраженные - аборт запрещен. Даже если ребенок умрет сразу после родов. А просто сделать аборт по желанию в Польше нельзя уже очень давно.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:19 Ответить
Я противник абортов, но никто не имеет право решать за женщину её судьбу и судьбу её нерождённого ребёнка.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:26 Ответить
Нормально относятся. А по поводу отношения к закону - написал выше.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:17 Ответить
Поїдуть до нас аборти робити.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:33 Ответить
Швидше в Литву, там безпечніше...
показать весь комментарий
28.01.2021 22:37 Ответить
Нам і ти не треба.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:10 Ответить
Про протести в Польщі пишуть, про протести ФОПів в Україні ні. Давня професія - ця журналістика
показать весь комментарий
28.01.2021 23:35 Ответить
Це тільки Цензор не написав про те,як ФОПи до посольства США ходили ?
показать весь комментарий
28.01.2021 23:39 Ответить
Тут не висвітлюють, але цікаво, чи у Польщі є інтернати для дітей з важкими і невиліковними вродженими вадами розвитку.
Чи при народженні такої дитини родина зможе віддати його в такий ДЕРЖАВНИЙ заклад на утримання, чи змушена буде доглядати сама і чи отримуватиме хоча б ДЕРЖАВНУ матеріальну допомогу в такому випадку ?
показать весь комментарий
29.01.2021 01:23 Ответить
Ведана привет! На счет интернатов не в курсе, но даже в нашем городке на 20тыс населения (с приезжими украинцами) периодически встречаю семьи в которых дети инвалиды с серьезными отклонениями:ДЦП, болезнь Дауна, но при этом их ОЧЕНЬ активно интегрируют в социум. У дочки в классе таких двое или трое.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:43 Ответить
Привіт, Кириле.
Рада бачити. Сподіваюся, що в тебе і родини все добре.

Я знаю. Не заперечую проти такої інтеграції. Як і тоді влітку (чи восени) маю на увазі справді такі вади, які унеможливлюють соціалізацію.

У моєї дитини у класі був такий хлопчик (вони були зліквідували спецкласи і такі дітки перейшли в звичайні), у нього траплялися напади агресії, вчителька дзвонила батькам, приїздив тато - забирав його. І мала казала, що вони побоювалися.
Одна колега жалілася, що в її доньки таких у класі троє і процес навчання дуже страждає. І її подруга нарікала.
В плані навчання переглянула б підхід, бо все-таки це - інакше.
А решта видів діяльності та взаємодії (гуртки, секції) - лише за, де і коли це можливо.
показать весь комментарий
30.01.2021 03:48 Ответить
Спасибо, все хорошо. Надеюсь и у тебя так же.
Ты права, всех детей-инвалидов, к сожелению, невозможно интегрировать в общество. Многие просто не осознают реальность как таковую. Пытался найти информацию на эту тему. Пишут, что есть спец школы, но их не много и не в каждом городе.
показать весь комментарий
30.01.2021 11:26 Ответить
В Польщі багато законів нормальних і з них часто потрібно брати приклад.Але це якась архаїчна релігійна фанатичність.Будуть ж підпільні аборти,як і поїздки жінок,в інші країни ЄС,для цього.
показать весь комментарий
29.01.2021 02:23 Ответить
_Такое ощущение что какие-то твари внедрили идею этого закона с целью раскачать Польшу... И полезные идиоты своё дело сделали, суки!
показать весь комментарий
29.01.2021 02:51 Ответить
правильно кобеты выступают.
показать весь комментарий
29.01.2021 03:21 Ответить
Ліберало-сіоністи ведуть білу расу до самознищення,пропогуючи розпусту. В білих сімях 1,3 дітей, не відбувається сомовіддтворення. Білого населення, за 100 останніх років зменшилось на планеті з біля 50% до ?,5%. Інтилект планети гине, а вони протестують, мораль падає. 2000 р. тому там, де сьогодня Туреччина була держава Східна Галіція ( жили гали-українці), такаж доля чекає і Європу, якщо неопамятаємось !!!
показать весь комментарий
29.01.2021 07:28 Ответить
Ліберало-сіоністи ведуть білу расу до самознищення,пропогуючи розпусту. В білих сімях 1,3 дітей, не відбувається сомовіддтворення. Білого населення, за 100 останніх років зменшилось на планеті з біля 50% до ?,5%. Інтилект планети гине, а вони протестують, мораль падає. 2000 р. тому там, де сьогодня Туреччина була держава Східна Галіція ( жили гали-українці), такаж доля чекає і Європу, якщо неопамятаємось !!!
показать весь комментарий
29.01.2021 07:47 Ответить
Взамін абортів пропонуйте стерилізацію...
показать весь комментарий
29.01.2021 08:20 Ответить
Сейчас самое время украинским бизнесменам в приграничных районах, открывать амбулатории по работе с польскими панянками, которые желают сделать аборт.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:38 Ответить
Не рой другому яму. Представляю как будет смеяться Лукашенко если их вынесут.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:17 Ответить
А если не в девушку кончил, это тоже считай аборт технически
Не запретили ещё так?
показать весь комментарий
29.01.2021 11:26 Ответить
Это предохранение, а не аборт.
показать весь комментарий
30.01.2021 02:21 Ответить
 
 