В ОГХК заявили о попытке олигархов сорвать выполнение контрактов компании перед контрагентами

В АТ "Объединенная горно-химическая компания" заявили о попытках олигархов оказать давление на Дзержинский районный суд Кривого Рога накануне заседания, которое должно состояться 29 января.

В пресс-службе также сообщили, что никаких официальных представлений о фальсификации контрактов АО "ОГХК" со стороны Генеральной прокуратуры не поступало. Подобную информацию в АО "ОГХК" считают фальсифицированной, передает Цензор.НЕТ.

"Представители финансово-промышленных групп, потеряли контроль над ОГХК, в очередной раз пытаются сорвать приватизацию и вернуть себе доступ к государственным средствам. Сначала они пытались действовать через коррумпированных правоохранителей, теперь вот предпринимают попытки давить на суд, распространяя откровенно ложные домыслы", - сообщил врио председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

На предприятии отметили, что все контракты между АО "ОГХК" и другими контрагентами были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур. Сообщения о якобы подделке документов в компании назвали не соответствующими действительности, что наносит ущерб репутации государственного предприятия и является попыткой давления на суд.

Ранее уже предпринимались попытки сорвать подготовку ОГХК к процедуре приватизации. В августе 2020 года злоумышленники высыпали ильменитовый концентрат из 10 вагонов украинской компании для срыва выполнения контракта с американским холдингом Chemours по поставке титанового сырья.

Приватизация АО "Объединенная горно-химическая компания", в состав которой входят Ильшанский ГОК и Вольногорский ГМК, предусмотрена на І квартал 2021 года и находится на финальной стадии. Об интересе участия в приватизационном аукционе заявили 16 крупных международных компаний