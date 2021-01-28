Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО
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Заход американского эсминца Porter в Черное море является ответом НАТО на продолжающееся наращивание военной мощи РФ в этом регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску
"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами", - подчеркнула Лунгеску.
В штаб-квартире альянса при этом отметили, что эсминец ВМС США вошел в Черное море в четверг "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе". В коммюнике отмечается, что Porter является третьим кораблем ВМС США, вышедшим в Черное море за последние дни, после эсминца с управляемыми ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") и судна снабжения ВМС США USNS Laramie.
"ВМС США и другие военно-морские силы НАТО регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды около двух третей года", - сказано в сообщении.
По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.
USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Пожалуйста, подождите...
Даже катера американского было бы достаточно...
У ******** українців вже є свої помилки, 2019р Зечмо, маючи інтернет очі і вуха.
Ещё и авиабазу на Кубани в аренду сдать.
Там зараз забудуть про все інше.
Не можу не погодитися.
Оана Лунгеску - румынская журналистка с филологическим образованием. С 2010 года она является представителем НАТО. Родилась в Бухаресте, в 1981 году окончила филологический факультет Бухарестского университета, англо-испанский отдел. С 1981 по 1983 год работала учителем английского языка в Буштени.
І гомоніти всім про щось треба.
Ще й черговий сезон якоїсь військово-патріотичної санта-барбари знімуть.
Керченский мост нервно подобрался.
кремлёвского шовинизма. Необходима прививка. чтобы они своей шкурой прочувствовали. что война - это не только бравурные марши и надутые щёки, но и отрванные головы и ноги, разбросанные по клумбам. В 1945-м достаточно было двух бомб по Питеру и Москве. чтобы избавить планету от большевистского милитаризма и 40-летней гонки вооружений
Кадры решают всё. Это записано в их катехизисе. Потому никто и не стрелял - эти командиры ждали челвечков как своих. Так же делалась и октябрьская "революция". Белую гвардию возглавляли Деникин, Юденич, Колчак с этникой Керенского, Бланка, Кагановича и остальных "марсксистов". Потому пропал состав с золотом Колчака, горели склады Деникина. Потому Белая гвардия не смогла защитить Россию - её возглавляли саботажники и предатели. Россию сдали бандитам на разграбление и бесредел. Это называлось Красный террор.