РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10249 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 344 68
ВМС (1317) НАТО (8911) США (23155) Черное море (1329)

Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО

Заход американского эсминца Porter в Черное море является ответом НАТО на продолжающееся наращивание военной мощи РФ в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами", - подчеркнула Лунгеску.

В штаб-квартире альянса при этом отметили, что эсминец ВМС США вошел в Черное море в четверг "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе". В коммюнике отмечается, что Porter является третьим кораблем ВМС США, вышедшим в Черное море за последние дни, после эсминца с управляемыми ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") и судна снабжения ВМС США USNS Laramie.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эсминец США вошел в акваторию Черного моря впервые в этом году

"ВМС США и другие военно-морские силы НАТО регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды около двух третей года", - сказано в сообщении.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Также читайте: У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
Даже катера американского было бы достаточно...
показать весь комментарий
28.01.2021 22:51
+6
Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
показать весь комментарий
28.01.2021 23:23
+5
Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
Даже катера американского было бы достаточно...
показать весь комментарий
28.01.2021 22:51 Ответить
Та прапора б вистачило. Як в Сирії, угум...
показать весь комментарий
28.01.2021 22:58 Ответить
Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
показать весь комментарий
28.01.2021 23:23 Ответить
PS На себя нужно научиться в первую очередь надеяться и выгребать мусор внутри страны вовремя , а не на чужую только помощь рассчитывать сидя у дивана типа пусть придут и нам помогут ,а мы будем лишь только одобрять и писать на форумах прошения и мечтать ,а если ещё слушать и славить каналы Медведчука ,то вообще завтра будем мечтать ,что бы Украину защитили инопланетяне
показать весь комментарий
28.01.2021 23:54 Ответить
Люди були народжені і виховані совком, і те що говорив Чорновол здавалося дикістю це слова батьків. У їх не було шансів з тією пропагандою.
У ******** українців вже є свої помилки, 2019р Зечмо, маючи інтернет очі і вуха.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:07 Ответить
Чорновол мріяв зробити Україну федерацією, між іншим...
показать весь комментарий
29.01.2021 23:11 Ответить
Некуй скулить, тебе знакома песенка "где-то рядом за бугром, ..."
показать весь комментарий
28.01.2021 23:59 Ответить
_Недооцениваешь на что могут пойти шизоиды и психопаты! Они вообще-то напали на страну ЕС и НАТО, и убили её высшее военное и политическое руководство! Это кроме всего прочего...
показать весь комментарий
29.01.2021 01:03 Ответить
Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 3624 "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе"
показать весь комментарий
28.01.2021 22:54 Ответить
Це як?
показать весь комментарий
28.01.2021 22:57 Ответить
Хоть бы хто-нибудь, кого-нибудь уже потопил. А то как детский сад.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:57 Ответить
Дєцкій сад пише такі коментарі.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:03 Ответить
Ну ты ЧЁ Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 2681 Ему вон Литвин из белсата поставил лайк, а это уже показатель и круто Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767 Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767 Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767
показать весь комментарий
28.01.2021 23:34 Ответить
Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:59 Ответить
Ага - Зеленскому с Ермаком и Медведевым это скажи...
показать весь комментарий
28.01.2021 23:03 Ответить
++++ Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 5810
Ещё и авиабазу на Кубани в аренду сдать.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:07 Ответить
против наращивания военной мощи России в регионе надо шмальнуть по рейхстагу(кремлю) с этого эсминца. А не винтом вилять по черному морю.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:59 Ответить
Давай оберемо тебе президентом і будеш шмалять з ранку до вечора.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:01 Ответить
Так він вже шмаляє.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:09 Ответить
Так примитивно как ты рассуждают обычно дети до 7 лет играя на компе в стратегию для подростков дошкольного возраста , дебилы или взрослые идиоты ,ну а дальше решай сам кем ты приходишься на форуме после высказанного
показать весь комментарий
28.01.2021 23:11 Ответить
До них не доходит, что Америка далеко, а россия рядом
показать весь комментарий
29.01.2021 00:00 Ответить
Можно, вообще сейчас рашка слабая и можно отобрать Крым.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:03 Ответить
6 флот США присутній в Середземці ще з часів союзу.
показать весь комментарий
28.01.2021 22:59 Ответить
Зайшли для стимуляції істеричного галасу в кацапських ЗМІ.
Там зараз забудуть про все інше.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:02 Ответить
Кому що, а курці просо.
Не можу не погодитися.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:21 Ответить
Примерная зона поражения "Томагавками" из Чёрного Моря показана красным кругом. И это не мультики с "Калибрами", а реальные возможности только одного эсминца США. Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 2909
Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 8939
показать весь комментарий
28.01.2021 23:09 Ответить
МАЛО ОДНОГО !!! ПОСМОТРИ ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА ПО СИРИИ ОТ ТРАМПА !!!
показать весь комментарий
29.01.2021 02:14 Ответить
КОРТЕЖ ХЙЛА МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ КОНЕЧНО !)
показать весь комментарий
29.01.2021 02:15 Ответить
Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 8733 Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску Источник: https://censor.net/ru/n3244771

Оана Лунгеску - румынская журналистка с филологическим образованием. С 2010 года она является представителем НАТО. Родилась в Бухаресте, в 1981 году окончила филологический факультет Бухарестского университета, англо-испанский отдел. С 1981 по 1983 год работала учителем английского языка в Буштени.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:12 Ответить
Каким образом его заход воспрепятствует наращиванию той мощи???
показать весь комментарий
28.01.2021 23:14 Ответить
Входят и не выходят больше? Такое скопление кораблей вызывает диарею у кацапов.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:14 Ответить
Входят всё глубже и глубже. По самые помидоры.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:22 Ответить
Если входить и не выходить, то могут эсминцы закончиться.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:26 Ответить
Будь-яка подія у сусідів її викликає. Медійна індустрія така, що нам не снилася.
І гомоніти всім про щось треба.
Ще й черговий сезон якоїсь військово-патріотичної санта-барбари знімуть.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:26 Ответить
Радиус действия 1600 км - весточка долетит и до Москвы, и до Питера.
Керченский мост нервно подобрался.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:21 Ответить
Так стреляют только в разговорах и народном далёком представлении, на самом же деле города с населением обстреливаться в первую очередь никогда не будут, есть стратегические и важные сточки зрения военных действий объекты которые попадут под обстрел в первую очередь ,но это не города с населением посольствами и представительствами сторонних стран
показать весь комментарий
28.01.2021 23:43 Ответить
В случае россии удар по Москве и Питеру педпочтительнее, потому что это раковая опухоль
кремлёвского шовинизма. Необходима прививка. чтобы они своей шкурой прочувствовали. что война - это не только бравурные марши и надутые щёки, но и отрванные головы и ноги, разбросанные по клумбам. В 1945-м достаточно было двух бомб по Питеру и Москве. чтобы избавить планету от большевистского милитаризма и 40-летней гонки вооружений
показать весь комментарий
29.01.2021 00:24 Ответить
При захвате "зелеными человечками" воинских частей в Крыму - НИ ОДИН командир части или военного корабля Украины не дал команды стрелять на поражение, обороняя страну,территорию части, вверенное страной оружие, флаг и свою честь. Пели гимны и "гордо" уходили, побросав оружие и знамена, прикрываясь болтовней об обстоятельствах и забыв об уставе и присяге...Теперь все хотят, что бы американцы топили флот захватчиков, в то время пока наши вояки и политики торгуют должностями, газом с РФ и территориями.
показать весь комментарий
28.01.2021 23:55 Ответить
В Крыму сначала расставили повсюду СВОИХ ("наших"), а уж потом начали захват.
Кадры решают всё. Это записано в их катехизисе. Потому никто и не стрелял - эти командиры ждали челвечков как своих. Так же делалась и октябрьская "революция". Белую гвардию возглавляли Деникин, Юденич, Колчак с этникой Керенского, Бланка, Кагановича и остальных "марсксистов". Потому пропал состав с золотом Колчака, горели склады Деникина. Потому Белая гвардия не смогла защитить Россию - её возглавляли саботажники и предатели. Россию сдали бандитам на разграбление и бесредел. Это называлось Красный террор.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:35 Ответить
Більш того вони порушили устав.. Де все чотко розсписано як діяти в сітуаціях коли йде напад на війсковий об,ект
показать весь комментарий
29.01.2021 07:05 Ответить
запустить туда шпиона, чтобы по геленджику парочку ракет запустил - во веселуха начнётся..
показать весь комментарий
28.01.2021 23:58 Ответить
Всё равно как написать, что визит какого-то корабля рашки на Кубу направлен против усиления США в Карибском море. Пустой трёп.
показать весь комментарий
29.01.2021 00:44 Ответить
Не "какого-то корабля", а эсминца с ракетами, летящими на 1600 км.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:21 Ответить
Не знаю есть ли у русни такой эсминец, не важно - пусть "какого-то эсминца рашки на Кубу направлен против усиления США в Карибском море".
показать весь комментарий
29.01.2021 19:42 Ответить
Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 922
показать весь комментарий
29.01.2021 00:56 Ответить
Та кому він нафіг всравсь цей міст? Він сам скоро крякнеться. А, коли крякнетсья ваша паРаша, то український Краснодар через цей міст буде блище до України. Давайте, починайте воювати з навальним. А ми подивимось
показать весь комментарий
29.01.2021 06:57 Ответить
Срочно! США перебросили военный контингент к границам Приднестровья. Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 945
показать весь комментарий
29.01.2021 01:01 Ответить
А подводные лодки тоже перебросили?
показать весь комментарий
29.01.2021 19:25 Ответить
РАШИСТЫ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ УДАР ПО КРЫМСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ И ТАКИМ ОБРАЗОМ ОТРЕЗАТЬ КРЫМ ОТ УКРАИНЫ !!!
показать весь комментарий
29.01.2021 02:08 Ответить
Треба змінювати морьське право і будувати морську базу НАТО під Одесою.
показать весь комментарий
29.01.2021 06:58 Ответить
Біле Пальто, Риба треба. Водки нет!
показать весь комментарий
29.01.2021 08:26 Ответить
Кацапи з переляку вже втекли з Криму? Дитячий садок. А от я... А от у мене...
показать весь комментарий
29.01.2021 23:16 Ответить
 
 